Rockstar net: GTA 6 fiziksel diski gelmeyecek!

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre Rockstar Games'in GTA 6 fiziksel disk sürümünü üretme gibi bir planı yok. İçeriden gelen bilgilere göre, oyunun piyasaya sürülmesinden aylar sonra fiziksel diskli sürümünün satışa sunulacağına dair söylentiler doğru değil.

Yeni GTA 6 oynanış detayları ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

"Fiziksel" ifadesi yanlış anlaşıldı

GTA 6 ön siparişleri başladığında, oyunun fiziksel sürümünün kutusunda disk olmayacağı ortaya çıktı ve buna birçok hayranla birlikte oyun mağazaları tepki gösterdi. Ardından Rockstar Games’in destek e-postasında oyunun sonradan diskli sürümünün de satışa sunulacağı algısını oluşturan fiziksel ifadesinin kullanılması dikkatleri çekti. Ancak yeni rapor, durumun yanlış anlaşıldığını, GTA 6'nın tamamen dijital olarak satışa sunulacağını iddia ediyor.

Rockstar Games'in GTA 6 için fiziksel disk üretme gibi bir planı yok. Destek e-postasındaki “fiziksel kopya” ifadesi, şirketin zaten duyurduğu, kutudan sadece kodun çıkacağı fiziksel sürümü ifade diyor. Disk yoksa fiziksel sürüm mü denilmeli? ayrı bir tartışma konusu.

GTA 6'nın yalnızca dijital olarak piyasaya sürülmesi şaşırtıcı değil. Dijital oyun satışları artık PS5 ve Xbox Series X gibi platformların gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Geçtiğimiz yılki tüm PS5 oyun satışlarının %76 ila %80'inin dijital olduğu tahmin ediliyor. Yine de Rockstar Games'in GTA 6 için fiziksel medyayı tamamen atlamayı tercih etmesi oldukça önemli bir gelişme. Diğer büyük AAA stüdyolarının da aynı yolu izlemesi nedeniyle sektör için önemli sonuçlar doğurabilir.

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