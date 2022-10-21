Interpol, Metaverse’de ofis açtı

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Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan siber zorbalık ve dolandırıcılık, uluslararası polis teşkilatlarının da dikkatini çekmiş durumda. Bu defa Interpol metaverse’ye giriş yaptı. Kullanıcılar metaverse'de Interpol merkez binasını gezebilecek ve dijital dünyayla ilgili eğitimlere katılabilecek.

Interpol, çözümü kendi metaverse projesinde buldu. Tanıtımda yapılan açıklamada şu detaylar ise dikkat çekti:

“Metaverse kullanıcılarının sayısı arttıkça, olası suçların listesi de potansiyel olarak çocuklara karşı suçları, veri hırsızlığını, kara para aklamayı, mali dolandırıcılığı, kalpazanlığı, fidye yazılımlarını, kimlik avını ve cinsel saldırı ve tacizi içerecek şekilde genişleyecektir”

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Interpol Metaverse, tüm dünyadaki kullanıcıların Fransa’nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği genel merkezini gezmelerine, avatarları aracılığıyla diğer memurlarla etkileşime girmelerine, hatta adli soruşturma ve diğer konularda kapsamlı eğitim kursları almalarına imkan tanıyor.

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