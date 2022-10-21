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    Interpol, Metaverse’de ofis açtı

    Dünyanın en büyük küresel polis örgütü Interpol, hükümetlerin kripto suçlarıyla mücadele etmesine yardımcı olmak için Singapur’da özel bir ekip kurdu. Ayrıca Interpol, metaverse’ye giriş yaptı.
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    Interpol, Metaverse’de ofis açtı Tam Boyutta Gör

    Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan siber zorbalık ve dolandırıcılık, uluslararası polis teşkilatlarının da dikkatini çekmiş durumda. Bu defa Interpol metaverse’ye giriş yaptı. Kullanıcılar metaverse'de Interpol merkez binasını gezebilecek ve dijital dünyayla ilgili eğitimlere katılabilecek. 

    Interpol, çözümü kendi metaverse projesinde buldu. Tanıtımda yapılan açıklamada şu detaylar ise dikkat çekti:

    “Metaverse kullanıcılarının sayısı arttıkça, olası suçların listesi de potansiyel olarak çocuklara karşı suçları, veri hırsızlığını, kara para aklamayı, mali dolandırıcılığı, kalpazanlığı, fidye yazılımlarını, kimlik avını ve cinsel saldırı ve tacizi içerecek şekilde genişleyecektir”

    Interpol Metaverse, tüm dünyadaki kullanıcıların Fransa’nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği genel merkezini gezmelerine, avatarları aracılığıyla diğer memurlarla etkileşime girmelerine, hatta adli soruşturma ve diğer konularda kapsamlı eğitim kursları almalarına imkan tanıyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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