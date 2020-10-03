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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı

    Sosyal medya devi Facebook, bünyesindeki tüm uygulamalarını Tizen Mağazası'ndan kaldırarak, bu işletim sistemi için verilen uygulama desteğini sonlandırdı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı
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    Facebook, temel mobil uygulamalarını Tizen Mağazası'ndan kaldırdı. Samsung Tizen OS çalıştıran cihazlara artık Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamalar yüklenemeyecek. Bu hamle birkaç ay önce duyurulduğu için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirilmiyor.

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    Halihazırda yüklü olan Facebook uygulamalarının Tizen platformunda çalışmayı durdurduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Örneğin, WhatsApp'ı açmaya çalıştığınızda, cihazın artık desteklenmediğini ve bu uygulamayı kullanmaya devam etmek için başka bir platforma geçmeniz gerektiğini belirten bir mesaj beliriyor. Tizen Store'da en çok indirilen uygulamanın WhatsApp olması dikkat çekici. Bunun başlıca nedeni, WhatsApp'ın Tizen akıllı telefonlarda bulunan tek büyük iletişim uygulaması olması. Diğer Facebook uygulamaları da platformun en popüler uygulamaları listesinde yer alıyordu.

    Kullanıcılar bu karardan vazgeçilmesini istiyor

    Tizen'li yeni akıllı telefonların birkaç yıldır piyasaya sürülmediğini düşünürsek, Facebook'un kararı oldukça mantıklı sayılabilir. Samsung toplamda, en son 2017'de satışa çıkan Samsung Z4 olmak üzere yalnızca dört Tizen tabanlı akıllı telefon piyasaya sürdü. Tizen işletim sisteminin TV'ler, ev aletleri veya IoT cihazları gibi birçok Samsung elektronik ürününde yer aldığını da belirtelim.

    Buna rağmen, Tizen özellikli akıllı telefonlar iyi sağladığı iyi performans ve nispeten ucuz olması nedeniyle Hindistan, Bangladeş ve Güney Afrika pazarlarında iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Ancak Facebook uygulamalarının kaldırılmasının birçok kullanıcıyı endişelendirdiği belirtiyor. Şu anda Tizen Help, uygulamaları geri döndürmek için çok sayıda istek almakta. Ancak, Samsung ve Facebook için Tizen'in daha da geliştirilmesine yatırım yapmak kârlı olmadığından, böyle bir sonuç pek olası görünmüyor.



    https://www.androidheadlines.com/2020/10/whatsapp-instagram-facebook-messenger-discontinued-on-tizen-phones.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 2 hf.
    Tizen kullanamadım içimde kaldı açıkçası. whatsapp facebook'a geçtiğin beri her yerden desteği kesiyor. sybian windows phone blacbery derken tizen de gitti. hoş bir durum değil bu
    Tizen kullanamadım içimde kaldı açıkçası. whatsapp facebook'a geçtiğin beri her yerden desteği kesiyor. sybian windows phone blacbery derken tizen de gitti. hoş...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. en beğenilen
    2.bada vakası , aynı dertten saatleri de muzdarip, hayir madem boylenyapacaksin o zaman standartlara uygun
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Bada yüzen dönemi bitti az bir kesim için devam edemezdi yeni döneme ayak uydurmak gerek
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    lterlemez 2 hf.
    Öncelikle "...Tizen özellikli akıllı telefonlar iyi sağladığı iyi performans ve nispeten ucuz..." şeklinde devam eden cümle bozuk. İkincisi
    şirketlerin böyle mağdur etmesi kimse son verecek?
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    damn2u (Sercan ) 2 hf.
    Bu Samsung adam olmaz, umarım tüm şirketler Samsung'u geride bırakıp Nokia gibi Samsung firmasının da pişmanlık dönemlerini görürüz.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 hf.
    Bada, tizen bir kaç yıla yeni bir işletim sistemi sürer piyasaya utanmadan sıkılmadan. Note 4 aldığımda bundan sonra ki bütün telefonlarım samsung olur diyor samsung un diğer ürünlerine (beyaz eşya, tv vb.) bakıyordum. Şimdi ise öncelikle samsung ürünlerini listelemeden çıkarıyorum. Gözümde vestel den gram farkı yok.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf.
    Samsung Android'in pazar payını arttırırken Tizen'i arka plana attı. Samsung'un hatası, fırsatı tepti.
    Yanıtla +1
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 hf.
    Bada için de aynı durum meydana gelmişti. Gerçi Bada'ya WhatsApp komple gelmedi ama ortada bıraktı Samsung müşterilerini. Her ne kadar burada Facebook sorumlu gibi görünse de Samsung çıkardığı sistemlerin arkasında durmuyor.
    Yanıtla +2
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    enesguney (Enes GÜNEY) 2 hf.
    Bütün uygulamalar adamlarda işletim sistemi yapsak mükemmel olsa bile sırf bunlar yüzünden satamayız kimseye
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    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    Facebook olmaması bir artı aslında. Ama whatsapp olmaması kötü. Tekelcilik bu işte 2 uygulamada aynı şirketin ve istediğini yapıyor
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    khytr89 (Hakan ) 2 hf. en beğenilen
    2.bada vakası , aynı dertten saatleri de muzdarip, hayir madem boylenyapacaksin o zaman standartlara uygun
    Yanıtla +4
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Genel olarak Facebook grubu uygulamalarınolmaması iyi mi kötü mü bilemedim... Bence iyi bir şey.
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    samsung, tizen ve
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