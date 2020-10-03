Tizen akıllı telefonların Facebook, WhatsApp Instagram ve Messenger desteği sonlandırıldı

Tam Boyutta Gör

Facebook, temel mobil uygulamalarını Tizen Mağazası'ndan kaldırdı. Samsung Tizen OS çalıştıran cihazlara artık Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi uygulamalar yüklenemeyecek. Bu hamle birkaç ay önce duyurulduğu için beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirilmiyor.

İlginizi Çekebilir

Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek

Ayrıca Bkz. "Windows XP'nin kaynak kodları internete sızdı"

Halihazırda yüklü olan Facebook uygulamalarının Tizen platformunda çalışmayı durdurduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Örneğin, WhatsApp'ı açmaya çalıştığınızda, cihazın artık desteklenmediğini ve bu uygulamayı kullanmaya devam etmek için başka bir platforma geçmeniz gerektiğini belirten bir mesaj beliriyor. Tizen Store'da en çok indirilen uygulamanın WhatsApp olması dikkat çekici. Bunun başlıca nedeni, WhatsApp'ın Tizen akıllı telefonlarda bulunan tek büyük iletişim uygulaması olması. Diğer Facebook uygulamaları da platformun en popüler uygulamaları listesinde yer alıyordu.

Kullanıcılar bu karardan vazgeçilmesini istiyor

Tizen'li yeni akıllı telefonların birkaç yıldır piyasaya sürülmediğini düşünürsek, Facebook'un kararı oldukça mantıklı sayılabilir. Samsung toplamda, en son 2017'de satışa çıkan Samsung Z4 olmak üzere yalnızca dört Tizen tabanlı akıllı telefon piyasaya sürdü. Tizen işletim sisteminin TV'ler, ev aletleri veya IoT cihazları gibi birçok Samsung elektronik ürününde yer aldığını da belirtelim.

Buna rağmen, Tizen özellikli akıllı telefonlar iyi sağladığı iyi performans ve nispeten ucuz olması nedeniyle Hindistan, Bangladeş ve Güney Afrika pazarlarında iyi satış rakamlarına ulaşıyor. Ancak Facebook uygulamalarının kaldırılmasının birçok kullanıcıyı endişelendirdiği belirtiyor. Şu anda Tizen Help, uygulamaları geri döndürmek için çok sayıda istek almakta. Ancak, Samsung ve Facebook için Tizen'in daha da geliştirilmesine yatırım yapmak kârlı olmadığından, böyle bir sonuç pek olası görünmüyor.

https://www.androidheadlines.com/2020/10/whatsapp-instagram-facebook-messenger-discontinued-on-tizen-phones.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.