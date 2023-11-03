iOS 17.1.1 güncellemesi geliyor: Hata düzeltmelerine odaklanacak!

iOS 17.1.1, ara güncelleme olacak
iOS 17.1.1, iOS 17.2 beta 1 sürümünde sunulan WiFi bağlantı sorunlarına yönelik düzeltmeyi içerebilir. Bunun dışında iPhone’ların gece otomatik olarak kapanmasına yol açan bir sorunu çözebilir. iPhone 15 ve BMW araç sahiplerinin yaşadığı kablosuz şarj sorununun bu yılın sonlarında gelecek güncellemeyle çözüleceği resmî olarak açıklandığından bu düzeltme iOS 17.1.1’e dahil edilmeyebilir.
iOS 17.1.1’in Kasım ayı içinde, iOS 17.2 güncellemesinin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 17.2, Journal uygulaması, Apple Müzik kullanıcılarının ortak çalma listesi oluşturması, iPhone 15 Pro Eylem düğmesine Çeviri seçeneği, iMessage için yeni güvenlik seçeneği İletişim Anahtarı Doğrulaması, yeni Hava Durumu ve Saat araç takımları ve fazlasını getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.