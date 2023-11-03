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    Anlık Bildirim

    iOS 17.1.1 güncellemesi geliyor: Hata düzeltmelerine odaklanacak!

    Apple'ın çok yakında iPhone'lar için iOS 17.2 yerine iOS 17.1.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Yeni sürümün birçok hatayı düzelteceği söyleniyor.        
    ios 17.2 yerine ios 17.1.1 güncellemesi geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’lar için iOS 17.1.1 güncellemesini dahili olarak test ediyor. Şu an beta aşamasında olan iOS 17.2, yepyeni Günlük uygulaması ile birlikte birkaç ufak yenilik içerdiğinden gelecek iOS 17.1.1 sürümünün hata düzeltmelerini içermesi bekleniyor. İşte iPhone’larda düzeltilmesi beklenen hatalar:

    iOS 17.1.1, ara güncelleme olacak

    iOS 17.1.1, iOS 17.2 beta 1 sürümünde sunulan WiFi bağlantı sorunlarına yönelik düzeltmeyi içerebilir. Bunun dışında iPhone’ların gece otomatik olarak kapanmasına yol açan bir sorunu çözebilir. iPhone 15 ve BMW araç sahiplerinin yaşadığı kablosuz şarj sorununun bu yılın sonlarında gelecek güncellemeyle çözüleceği resmî olarak açıklandığından bu düzeltme iOS 17.1.1’e dahil edilmeyebilir.

    iOS 17.1.1’in Kasım ayı içinde, iOS 17.2 güncellemesinin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 17.2, Journal uygulaması, Apple Müzik kullanıcılarının ortak çalma listesi oluşturması, iPhone 15 Pro Eylem düğmesine Çeviri seçeneği, iMessage için yeni güvenlik seçeneği İletişim Anahtarı Doğrulaması, yeni Hava Durumu ve Saat araç takımları ve fazlasını getirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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