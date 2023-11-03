Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’lar için iOS 17.1.1 güncellemesini dahili olarak test ediyor. Şu an beta aşamasında olan iOS 17.2, yepyeni Günlük uygulaması ile birlikte birkaç ufak yenilik içerdiğinden gelecek iOS 17.1.1 sürümünün hata düzeltmelerini içermesi bekleniyor. İşte iPhone’larda düzeltilmesi beklenen hatalar:

iOS 17.2 güncellemesi iPhone'lardaki Wi-Fi sorununu giderecek 3 gün önce eklendi

iOS 17.1.1, ara güncelleme olacak

iOS 17.1.1, iOS 17.2 beta 1 sürümünde sunulan WiFi bağlantı sorunlarına yönelik düzeltmeyi içerebilir. Bunun dışında iPhone’ların gece otomatik olarak kapanmasına yol açan bir sorunu çözebilir. iPhone 15 ve BMW araç sahiplerinin yaşadığı kablosuz şarj sorununun bu yılın sonlarında gelecek güncellemeyle çözüleceği resmî olarak açıklandığından bu düzeltme iOS 17.1.1’e dahil edilmeyebilir.

iOS 17.1.1’in Kasım ayı içinde, iOS 17.2 güncellemesinin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 17.2, Journal uygulaması, Apple Müzik kullanıcılarının ortak çalma listesi oluşturması, iPhone 15 Pro Eylem düğmesine Çeviri seçeneği, iMessage için yeni güvenlik seçeneği İletişim Anahtarı Doğrulaması, yeni Hava Durumu ve Saat araç takımları ve fazlasını getirecek.

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iOS 17.1.1 güncellemesi geliyor: Hata düzeltmelerine odaklanacak!