iOS 17.1 güncellemesi iPhone'ların gece kapanması sorununu çözmedi!

Tüm modelleri etkiliyor!
Kullanıcı geri bildirimlerine göre, iOS 17.1, iPhone’un geceleri ara sıra kapanmasına, alarmın kesintiye uğramasına, bildirimlerin susturulmasına neden olan bir sorunu çözmüyor gibi görünüyor. Eğer iPhone’unuz sabah şifre ekranıyla açılıyorsa veya alarm kurduğunuz zamanda çalmıyorsa muhtemelen bu hatadan etkilenmişsiniz demektir. Bazı durumlarda iPhone yalnızca yeniden başlatılıyor ancak bazı durumlarda da birkaç saatliğe kapanıyor. Kapanma hatası çoğunlukla iPhone 15 kullanıcılarından geliyor ancak başka modelleri kullananların da şikayetleri var.
Apple'dan açıklama gelmedi
Ayarlar - Pil menüsünden son 24 saat içindeki şarj durumu kontrol edilerek iPhone’un gece kapalı olup olmadığını anlamak mümkün. Bu sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi yok, Apple da açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.