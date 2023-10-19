iOS 17.1 güncellemesi iPhone'ların gece kapanması sorununu çözmedi!

Tam Boyutta Gör Apple’ın önümüzdeki hafta içinde iOS 17.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Yeni iOS sürümünün birtakım ciddi sorunları çözmesi bekleniyor. iPhone 15 Pro Max modelinde ekran yanması, bazı iPhone modellerinin gece otomatik kapanmasına yol açan bir sorun dahil olmak üzere kritik sorunların yazılımla çözüleceği Apple tarafından da açıklandı. Ancak, iOS 17.1 RC sürümünü indirenler hatalarla karşı karşıya.

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Tüm modelleri etkiliyor!

Kullanıcı geri bildirimlerine göre, iOS 17.1, iPhone’un geceleri ara sıra kapanmasına, alarmın kesintiye uğramasına, bildirimlerin susturulmasına neden olan bir sorunu çözmüyor gibi görünüyor. Eğer iPhone’unuz sabah şifre ekranıyla açılıyorsa veya alarm kurduğunuz zamanda çalmıyorsa muhtemelen bu hatadan etkilenmişsiniz demektir. Bazı durumlarda iPhone yalnızca yeniden başlatılıyor ancak bazı durumlarda da birkaç saatliğe kapanıyor. Kapanma hatası çoğunlukla iPhone 15 kullanıcılarından geliyor ancak başka modelleri kullananların da şikayetleri var.

Apple'dan açıklama gelmedi

Ayarlar - Pil menüsünden son 24 saat içindeki şarj durumu kontrol edilerek iPhone’un gece kapalı olup olmadığını anlamak mümkün. Bu sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi yok, Apple da açıklama yapmadı.

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iOS 17.1, iPhone'ların gece kapanması sorununu çözmedi!