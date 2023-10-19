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    Anlık Bildirim

    iOS 17.1 güncellemesi iPhone'ların gece kapanması sorununu çözmedi!

    Apple, iPhone 15 ve diğer uyumlu modeller için çok yakında iOS 17.1 güncellemesini yayınlayacak. RC sürümünü yükleyenlere göre bazı sorunlar hâlâ çözülebilmiş değil.
    ios 17.1 iphone gece kapanıyor sorununu çözmedi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önümüzdeki hafta içinde iOS 17.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Yeni iOS sürümünün birtakım ciddi sorunları çözmesi bekleniyor.  iPhone 15 Pro Max modelinde ekran yanması, bazı iPhone modellerinin gece otomatik kapanmasına yol açan bir sorun dahil olmak üzere kritik sorunların yazılımla çözüleceği Apple tarafından da açıklandı. Ancak, iOS 17.1 RC sürümünü indirenler hatalarla karşı karşıya.

    Tüm modelleri etkiliyor!

    Kullanıcı geri bildirimlerine göre, iOS 17.1, iPhone’un geceleri ara sıra kapanmasına, alarmın kesintiye uğramasına, bildirimlerin susturulmasına neden olan bir sorunu çözmüyor gibi görünüyor. Eğer iPhone’unuz sabah şifre ekranıyla açılıyorsa veya alarm kurduğunuz zamanda çalmıyorsa muhtemelen bu hatadan etkilenmişsiniz demektir. Bazı durumlarda iPhone yalnızca yeniden başlatılıyor ancak bazı durumlarda da birkaç saatliğe kapanıyor. Kapanma hatası çoğunlukla iPhone 15 kullanıcılarından geliyor ancak başka modelleri kullananların da şikayetleri var.

    Apple'dan açıklama gelmedi

    Ayarlar - Pil menüsünden son 24 saat içindeki şarj durumu kontrol edilerek iPhone’un gece kapalı olup olmadığını anlamak mümkün. Bu sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi yok, Apple da açıklama yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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