Tam Boyutta Gör Bazı iPhone modelleri geceleri otomatik olarak kapanıyor. Alarm ve diğer iPhone özelliklerini kesintiye uğratan sorun, iOS 17 son sürümünü çalıştıran cihazlarda da yaşanıyor.

iOS 17.0.3 yayınlandı: iPhone 15 ısınma sorunu çözüldü! 1 hf. önce eklendi

Bazı iPhone'ları etkiliyor

Konuya ilişkin olarak gerek sosyal medya platformlarında gerekse de Apple destek forumunda birçok şikayet söz konusu. Bir kullanıcı iki ayrı kurduğu alarmın çalmadığından şikayetçi oldu. Başka birkaç kullanıcı benzer sorunları yaşadıklarını dile getirdi ve sorunun iPhone’un geceleri kapanmasıyla bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Pil ayarlarını kontrol edip gece boyunca kesinti olup olmadığına bakmak gerekiyor.

iOS 17'nin son sürümünde de yaşanıyor

Bazı kullanıcılar da sabahları uyandıklarında şifrelerini girmek zorunda kaldıklarını, bunun da iPhone’un gece boyunca yeniden başlatıldığının veya kapandığının işareti olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, iOS 17.0.3 yüklü iPhone 15 Pro Max cihazının kendiliğinden yeniden başladığını dile getirdi. Aynı sorun aynı iOS sürümünü çalıştıran iPhone 13 Mini’de de ortaya çıktı.

Kapanma sorunu iPhone 15 modelleriyle sınırlı olmadığı gibi tüm kullanıcıların da yaşadığı bir sorun değil. Şu an güncel iOS 17 sürümü iOS 17.0.3. Beta programına kayıt olanlar için güncel sürüm iOS 17.1.

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iOS 17'de yeni sorun: Bazı iPhone'lar geceleri otomatik kapanıyor