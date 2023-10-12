Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 17'de yeni sorun: Bazı iPhone'lar geceleri otomatik kapanıyor!

    Yalnızca iPhone 15 serisi değil, iOS 17 güncellemeleri de birtakım sorunlar yaşatıyor. Son olarak, bazı kullanıcılar telefonlarının gece otomatik olarak kapanıp açıldığını dile getiriyor.
    iphone gece otomatik kapanıyor ios 17 Tam Boyutta Gör
    Bazı iPhone modelleri geceleri otomatik olarak kapanıyor. Alarm ve diğer iPhone özelliklerini kesintiye uğratan sorun, iOS 17 son sürümünü çalıştıran cihazlarda da yaşanıyor.

    Bazı iPhone'ları etkiliyor

    Konuya ilişkin olarak gerek sosyal medya platformlarında gerekse de Apple destek forumunda birçok şikayet söz konusu. Bir kullanıcı iki ayrı kurduğu alarmın çalmadığından şikayetçi oldu. Başka birkaç kullanıcı benzer sorunları yaşadıklarını dile getirdi ve sorunun iPhone’un geceleri kapanmasıyla bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. Pil ayarlarını kontrol edip gece boyunca kesinti olup olmadığına bakmak gerekiyor.

    iOS 17'nin son sürümünde de yaşanıyor

    Bazı kullanıcılar da sabahları uyandıklarında şifrelerini girmek zorunda kaldıklarını, bunun da iPhone’un gece boyunca yeniden başlatıldığının veya kapandığının işareti olduğunu belirtti. Bir kullanıcı, iOS 17.0.3 yüklü iPhone 15 Pro Max cihazının kendiliğinden yeniden başladığını dile getirdi. Aynı sorun aynı iOS sürümünü çalıştıran iPhone 13 Mini’de de ortaya çıktı.

    Kapanma sorunu iPhone 15 modelleriyle sınırlı olmadığı gibi tüm kullanıcıların da yaşadığı bir sorun değil. Şu an güncel iOS 17 sürümü iOS 17.0.3. Beta programına kayıt olanlar için güncel sürüm iOS 17.1.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ugacomtr +142 romedon +94 Piêr Dé Sans +93 Kendine_Antagonist +90 LacWer +79 Murat.Ak +46 LGatakan +42 Fx_57,5 +36 turkworks +35 2jz1993 +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    27 Kişi Okuyor (11 Üye, 16 Misafir) 1 Masaüstü 26 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1405 kez okundu.
    17 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iOS 17, Teknoloji Haberleri ve
    4 etiket daha Apple Telefon Mobil Teknolojiler iOS
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dolandırıcıya para gönderdim ne yapmalıyım 2.75 üst ne demek beylikdüzü cumhuriyet mahallesinde evler neden ucuz motor sistem arızası sql dosyası açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız