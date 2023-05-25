Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, iOS 17'de iPhone'un ekranını akıllı ev tarzı bir ekrana dönüştüren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Gurman'ın belirttiğine göre arayüz, telefon kilitliyken ve yatay konumdayken hava durumu, takvim randevuları ve bildirimler gibi şeyleri gösterecek.

iPhone'lar akıllı ekrana dönüşüyor

Gurman, bu widget'ların koyu bir arka plan üzerinde parlak metinlerle gösterileceğini ve Apple'ın iOS 16 ile ortaya çıkardığı kilit ekranı widget'larını genişleteceğini belirtiyor. Bu özellik, iPhone'unuzu masanızın üzerine ya da komodininizin üzerine koyduğunuzda ve bildirimleri ya da yaklaşan randevuları takip etmek istediğinizde kullanışlı olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Google, Pixel Stand ile kullanıldıklarında Pixel cihazları için benzer bir özelliğe zaten sahip. Pixel cihazınızı standın üzerine yerleştirdiğinizde, çeşitli ayarlara erişebilir veya cihaz şarj olurken Google Fotoğraflar'dan bir slayt gösterisi görüntüleyebilirsiniz. Pixel’ler ayrıca Google’ın Bir Bakışta widget'ı ile birlikte gelerek tarih, hava durumu ve diğer yararlı bildirimleri gösterebiliyor.

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Gurman ayrıca Apple'ın bu özelliği iPad'e de getirmek için çalıştığını ve cihazla birlikte kullanabileceğiniz manyetik bir bağlantı aparatı üzerinde çalıştığını söylüyor. Standa benzer şekilde, tabletin ekranı yuvaya monte edildiğinde bir dizi akıllı ev kontrolünü gösterecek şekilde yapılandırılabilecek ya da dijital fotoğraf çerçevesi olarak işlev görebilecek.

Apple'ın bu özelliği önümüzdeki ay düzenlenecek Worldwide Developers Conference’da iOS 17 ile birlikte tanıtması bekleniyor. İşletim sistemine geleceği söylenen diğer özellikler arasında gün boyunca düşüncelerinizi kaydetmenizi teşvik eden bir günlük tutma uygulaması ve Cüzdan uygulamasında bir güncelleme yer de alıyor.

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iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek