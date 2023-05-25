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    iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek

    Android'in Bir Bakışta widget'ına veya Google'ın telefonları için Pixel Stand ekranına benzer şekilde, iPhone'unuz şarj olurken daha kullanışlı bilgiler gösterecek. Akıllı ekran iOS 17 ile gelecek.
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    iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, iOS 17'de iPhone'un ekranını akıllı ev tarzı bir ekrana dönüştüren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Gurman'ın belirttiğine göre arayüz, telefon kilitliyken ve yatay konumdayken hava durumu, takvim randevuları ve bildirimler gibi şeyleri gösterecek.

    iPhone'lar akıllı ekrana dönüşüyor

    Gurman, bu widget'ların koyu bir arka plan üzerinde parlak metinlerle gösterileceğini ve Apple'ın iOS 16 ile ortaya çıkardığı kilit ekranı widget'larını genişleteceğini belirtiyor. Bu özellik, iPhone'unuzu masanızın üzerine ya da komodininizin üzerine koyduğunuzda ve bildirimleri ya da yaklaşan randevuları takip etmek istediğinizde kullanışlı olacak diyebiliriz.

    iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel Stand ile kullanıldıklarında Pixel cihazları için benzer bir özelliğe zaten sahip. Pixel cihazınızı standın üzerine yerleştirdiğinizde, çeşitli ayarlara erişebilir veya cihaz şarj olurken Google Fotoğraflar'dan bir slayt gösterisi görüntüleyebilirsiniz. Pixel’ler ayrıca Google’ın Bir Bakışta widget'ı ile birlikte gelerek tarih, hava durumu ve diğer yararlı bildirimleri gösterebiliyor.

    Gurman ayrıca Apple'ın bu özelliği iPad'e de getirmek için çalıştığını ve cihazla birlikte kullanabileceğiniz manyetik bir bağlantı aparatı üzerinde çalıştığını söylüyor. Standa benzer şekilde, tabletin ekranı yuvaya monte edildiğinde bir dizi akıllı ev kontrolünü gösterecek şekilde yapılandırılabilecek ya da dijital fotoğraf çerçevesi olarak işlev görebilecek.

    Apple'ın bu özelliği önümüzdeki ay düzenlenecek Worldwide Developers Conference’da iOS 17 ile birlikte tanıtması bekleniyor. İşletim sistemine geleceği söylenen diğer özellikler arasında gün boyunca düşüncelerinizi kaydetmenizi teşvik eden bir günlük tutma uygulaması ve Cüzdan uygulamasında bir güncelleme yer de alıyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 17 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 18 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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