iOS 17 ile birlikte iPhone’lar akıllı ekranlara dönüşecek

iPhone'lar akıllı ekrana dönüşüyor
Gurman, bu widget'ların koyu bir arka plan üzerinde parlak metinlerle gösterileceğini ve Apple'ın iOS 16 ile ortaya çıkardığı kilit ekranı widget'larını genişleteceğini belirtiyor. Bu özellik, iPhone'unuzu masanızın üzerine ya da komodininizin üzerine koyduğunuzda ve bildirimleri ya da yaklaşan randevuları takip etmek istediğinizde kullanışlı olacak diyebiliriz.
Gurman ayrıca Apple'ın bu özelliği iPad'e de getirmek için çalıştığını ve cihazla birlikte kullanabileceğiniz manyetik bir bağlantı aparatı üzerinde çalıştığını söylüyor. Standa benzer şekilde, tabletin ekranı yuvaya monte edildiğinde bir dizi akıllı ev kontrolünü gösterecek şekilde yapılandırılabilecek ya da dijital fotoğraf çerçevesi olarak işlev görebilecek.
Apple'ın bu özelliği önümüzdeki ay düzenlenecek Worldwide Developers Conference’da iOS 17 ile birlikte tanıtması bekleniyor. İşletim sistemine geleceği söylenen diğer özellikler arasında gün boyunca düşüncelerinizi kaydetmenizi teşvik eden bir günlük tutma uygulaması ve Cüzdan uygulamasında bir güncelleme yer de alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.