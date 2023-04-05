iOS 17 almayacak iPhone modelleri belli oldu

iOS 17 ve iPadOS 17, A11 Bionic çip ve daha eski sürümleri çalıştıran çoğu cihazla uyumsuz olacak. Tek istisna, A10 Fusion çipli 6. nesil ve 7. nesil iPad modelleri, A10X Fusion çipli 12.9 inç iPad Pro ve 2. nesil 10.5 inç iPad olacak.
Geçtiğimiz yıl, iOS 16 güncellemesinde iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 1. nesil iPhone SE, son iPod Touch modelleri hariç tutuldu.
iOS 17 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 17 özelliklerini 5 Haziran’da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde gösterecek. iOS 17 yenilikleri aktarıldıktan sonra çok geçmeden iOS 17 beta sürümü (geliştiriciler için) yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı