iOS 17 almayacak iPhone modelleri belli oldu

Tam Boyutta Gör iOS 17 güncellemesi almayacak modelleri ortaya çıktı. iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus modelleri iOS 17 güncellemesini almayacak. Bununla birlikte 9.7 inç ve 12.9 inç iPad Pro (1. nesil) ve 5. nesil iPad, iPadOS 17 güncellemesini almayacak. Listedeki cihazlar Kasım 2015 - Kasım 2017 arasında çıkan modeller.

Apple'ın iOS 17 planları değişti: Beklenen yenilikler gelebilir 1 hf. önce eklendi

iOS 17 ve iPadOS 17, A11 Bionic çip ve daha eski sürümleri çalıştıran çoğu cihazla uyumsuz olacak. Tek istisna, A10 Fusion çipli 6. nesil ve 7. nesil iPad modelleri, A10X Fusion çipli 12.9 inç iPad Pro ve 2. nesil 10.5 inç iPad olacak.

Geçtiğimiz yıl, iOS 16 güncellemesinde iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 1. nesil iPhone SE, son iPod Touch modelleri hariç tutuldu.

iOS 17 ne zaman tanıtılacak?

Apple, iOS 17 özelliklerini 5 Haziran’da gerçekleşecek WWDC etkinliğinde gösterecek. iOS 17 yenilikleri aktarıldıktan sonra çok geçmeden iOS 17 beta sürümü (geliştiriciler için) yayınlanacak.

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