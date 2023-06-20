Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 17 ile kaybolan Apple Watch'u bulmak kolaylaşacak

    Apple, iOS 17 özelliklerini tanıtırken tüm yeniliklerden bahsetmedi. iOS 17 betada yer alan özellik, iPhone kullanıcılarının saatlerini kolayca bulmalarını sağlıyor.
    Oy Ver
    iOS 17 özelliği saatime ping at Tam Boyutta Gör
    Apple Watch üzerinden iPhone’a ping atma özelliği oldukça kullanışlı. Saatten tek dokunuşla iPhone’un yeri bulunabiliyor. iOS 17 güncellemesiyle birlikte bu özelik iPhone’lara geliyor Saatime ping at özelliği nasıl kullanılacak?

    iOS 17 "Saatime ping at" özelliği ile geliyor

    Apple Watch’dan iPhone’a ping atmak çok basit. Yukarı kaydırıp (watchOS 10’da yan düğmeye dokunarak) telefon simgesine dokunuyorsunuz. Telefon simgesine uzun basarsanız flaş yanıp sönüyor ve karanlıkta bulmak kolaylaşıyor. iOS 17’de iPhone’dan Apple Watch’a ping atılabiliyor. Ping My Watch olarak adlandırılan bu özellik varsayılan olarak kapalı.

    1. Ayarlar’ı açın.
    2. Denetim Merkezi’ne dokunun.
    3. Saatime Ping At yanındaki + butonuna dokunun.
    4. Denetim Merkezi’nde saat simgesine dokunun.

    Saatime Ping At özelliği, telefon ve saat Bluetooth kapsama alanında ve bağlı olduğu sürece çalışıyor. Daha uzun mesafede en iyi yol; Bul uygulamasını kullanmak. Bu özellik, Apple Watch bilekte kilidi açıkken, kilitliyken, şarjdayken çalışıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağır uykudan nasıl kurtulurum pos cihazından fazla çekilen para iadesi kurutmalı çamaşır makinesi alınır mı iherb güvenilir mi faturalı hatta tl yüklenir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A54 5G
    Samsung Galaxy A54 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız