iOS 17 ile kaybolan Apple Watch'u bulmak kolaylaşacak

Tam Boyutta Gör Apple Watch üzerinden iPhone’a ping atma özelliği oldukça kullanışlı. Saatten tek dokunuşla iPhone’un yeri bulunabiliyor. iOS 17 güncellemesiyle birlikte bu özelik iPhone’lara geliyor Saatime ping at özelliği nasıl kullanılacak?

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iOS 17 "Saatime ping at" özelliği ile geliyor

Apple Watch’dan iPhone’a ping atmak çok basit. Yukarı kaydırıp (watchOS 10’da yan düğmeye dokunarak) telefon simgesine dokunuyorsunuz. Telefon simgesine uzun basarsanız flaş yanıp sönüyor ve karanlıkta bulmak kolaylaşıyor. iOS 17’de iPhone’dan Apple Watch’a ping atılabiliyor. Ping My Watch olarak adlandırılan bu özellik varsayılan olarak kapalı.

Ayarlar’ı açın. Denetim Merkezi’ne dokunun. Saatime Ping At yanındaki + butonuna dokunun. Denetim Merkezi’nde saat simgesine dokunun.

Saatime Ping At özelliği, telefon ve saat Bluetooth kapsama alanında ve bağlı olduğu sürece çalışıyor. Daha uzun mesafede en iyi yol; Bul uygulamasını kullanmak. Bu özellik, Apple Watch bilekte kilidi açıkken, kilitliyken, şarjdayken çalışıyor.

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