iOS 17, şifre paylaşımını kolaylaştırıyor: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Apple’ın parola yöneticisi iCloud Keychain’deki kullanıcı adı ve parolaları başka biriyle güvenli bir şekilde paylaşmanın bir yolu yoktu. Bu nedenle kullanıcılar üçüncü parti şifre yöneticileri kullanmak zorunda kalıyordu. iOS 17 güncellemesi ile kullanıcılar, kullanıcı adları ve parolaları arkadaşları, aileleri gibi oluşturdukları grup üyeleriyle paylaşabilecek.

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iCloud Anahtar Zinciri'ndeki parolalar paylaşılabilecek

iOS 17 ile Aile Parolaları, parolalarınızı ve geçiş anahtarlarınızı arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşmanıza izin verecek. Ayarlar - Parolalar bölümünden parolaları paylaşabileceğiniz kişileri belirleyebileceksiniz. Gruptaki kişi ya da kişilerle tüm parolalar değil, istenilen parolalar paylaşılabilecek. Birden fazla grup oluşturma seçeneği olacak. Grubu oluşturan kişi, istediği zaman kişi ekleyip silebilecek, dilerse grubun tamamını silebilecek. Yalnız, gruba eklenecek kişinin iOS 17 yüklemiş olması ve kişinin rehberinde kayıtlı olması gerekecek.

Paylaşılan parolalar iCloud Anahtar Zinciri’nde saklanacak ve uçtan uca şifrelenecek. Şifrelere alternatif Geçiş Anahtarları da paylaşılabilecek. Apple cihaz kullanıcıları için 1Password, LastPass gibi üçüncü parti parola yöneticilere ihtiyaç ortadan kalkacak gibi görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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