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    Anlık Bildirim

    iOS 17, şifre paylaşımını kolaylaştırıyor: İşte yeni özellik

    Apple, iOS 17'yi tanıtırken tüm özellikleri paylaşmadı. iOS 17 betada yeni özellikler keşfediliyor. Bunlardan birisi de iCloud Anahtar Zinciri'ndeki şifrelerin paylaşılması. İşte detaylar:
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    ios 17 şifre paylaşımı icloud keychain Tam Boyutta Gör
    Apple’ın parola yöneticisi iCloud Keychain’deki kullanıcı adı ve parolaları başka biriyle güvenli bir şekilde paylaşmanın bir yolu yoktu. Bu nedenle kullanıcılar üçüncü parti şifre yöneticileri kullanmak zorunda kalıyordu. iOS 17 güncellemesi ile kullanıcılar, kullanıcı adları ve parolaları arkadaşları, aileleri gibi oluşturdukları grup üyeleriyle paylaşabilecek.

    iCloud Anahtar Zinciri'ndeki parolalar paylaşılabilecek

    iOS 17 ile Aile Parolaları, parolalarınızı ve geçiş anahtarlarınızı arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle paylaşmanıza izin verecek. Ayarlar - Parolalar bölümünden parolaları paylaşabileceğiniz kişileri belirleyebileceksiniz. Gruptaki kişi ya da kişilerle tüm parolalar değil, istenilen parolalar paylaşılabilecek. Birden fazla grup oluşturma seçeneği olacak. Grubu oluşturan kişi, istediği zaman kişi ekleyip silebilecek, dilerse grubun tamamını silebilecek. Yalnız, gruba eklenecek kişinin iOS 17 yüklemiş olması ve kişinin rehberinde kayıtlı olması gerekecek.

    Paylaşılan parolalar iCloud Anahtar Zinciri’nde saklanacak ve uçtan uca şifrelenecek. Şifrelere alternatif Geçiş Anahtarları da paylaşılabilecek. Apple cihaz kullanıcıları için 1Password, LastPass gibi üçüncü parti parola yöneticilere ihtiyaç ortadan kalkacak gibi görünüyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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