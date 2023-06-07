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    iOS 17, uygulamaların indirilme süresini gösterecek

    iOS 17 beta yayınlanmasıyla birlikte iPhone kullanıcıları bahsedilmeyen iOS 17 özelliklerini keşfetmeye devam ediyor. İşte App Store'da yapılan ufak değişiklik: 
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    iOS 17 App Store uygulama indirme süresi Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene olduğu gibi yeni iOS sürümünü tanıtırken yapılan tüm değişiklikleri keşfetmedi, bunu beta kullanıcılarına bıraktı. Apple’ın iOS 17’de App Store uygulamasında ufak ama dikkat çekici bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. iPhone kullanıcıları artık uygulamaların ne kadar sürede ineceğini görebiliyor.

    App Store’da indir butonuna dokunulduğunda, dairesel indirme sembolünün görünmesiyle birlikte indirmenin tamamlanması için kalan süre dakika ve saniye olarak görüntüleniyor. Ufak boyutlu bir uygulamaysa kalan süre gösterilmiyor. Uygulamanın indirilmesi için gereken süre, elbette kullanıcının internet hızına ve uygulamanın boyutuna bağlı değişecektir.

    Bu ufak değişikliği faydalı bulan kullanıcılar olduğu gibi faydasız bulanlar da var. iCloud yedeği geri yüklenirken uygulamaların indirilme sürelerini görmek veya internet bağlantısı zayıf olduğunda ne kadar sürede indirileceğini görmek açısından belki faydalı olabilir. Ancak, genelde uygulamaların indirilmesi çok uzun sürmediğinden gereksiz bir değişiklik görülüyor. Apple, belki de iOS 17 beta 2 sürümde bunu kaldırabilir.

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