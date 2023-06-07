Tam Boyutta Gör Apple, her sene olduğu gibi yeni iOS sürümünü tanıtırken yapılan tüm değişiklikleri keşfetmedi, bunu beta kullanıcılarına bıraktı. Apple’ın iOS 17’de App Store uygulamasında ufak ama dikkat çekici bir değişiklik yaptığı ortaya çıktı. iPhone kullanıcıları artık uygulamaların ne kadar sürede ineceğini görebiliyor.

iOS 17 Dev Beta çıktı: iOS 17 Developer Beta nasıl yüklenir? 1 gün önce eklendi

App Store’da indir butonuna dokunulduğunda, dairesel indirme sembolünün görünmesiyle birlikte indirmenin tamamlanması için kalan süre dakika ve saniye olarak görüntüleniyor. Ufak boyutlu bir uygulamaysa kalan süre gösterilmiyor. Uygulamanın indirilmesi için gereken süre, elbette kullanıcının internet hızına ve uygulamanın boyutuna bağlı değişecektir.

Bu ufak değişikliği faydalı bulan kullanıcılar olduğu gibi faydasız bulanlar da var. iCloud yedeği geri yüklenirken uygulamaların indirilme sürelerini görmek veya internet bağlantısı zayıf olduğunda ne kadar sürede indirileceğini görmek açısından belki faydalı olabilir. Ancak, genelde uygulamaların indirilmesi çok uzun sürmediğinden gereksiz bir değişiklik görülüyor. Apple, belki de iOS 17 beta 2 sürümde bunu kaldırabilir.

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iOS 17, uygulamaların indirilme süresini gösterecek