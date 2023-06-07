iOS 17, uygulamaların indirilme süresini gösterecek

App Store’da indir butonuna dokunulduğunda, dairesel indirme sembolünün görünmesiyle birlikte indirmenin tamamlanması için kalan süre dakika ve saniye olarak görüntüleniyor. Ufak boyutlu bir uygulamaysa kalan süre gösterilmiyor. Uygulamanın indirilmesi için gereken süre, elbette kullanıcının internet hızına ve uygulamanın boyutuna bağlı değişecektir.
Bu ufak değişikliği faydalı bulan kullanıcılar olduğu gibi faydasız bulanlar da var. iCloud yedeği geri yüklenirken uygulamaların indirilme sürelerini görmek veya internet bağlantısı zayıf olduğunda ne kadar sürede indirileceğini görmek açısından belki faydalı olabilir. Ancak, genelde uygulamaların indirilmesi çok uzun sürmediğinden gereksiz bir değişiklik görülüyor. Apple, belki de iOS 17 beta 2 sürümde bunu kaldırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi