iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisine Apple Intelligence özelliklerini tek güncellemeyle vermedi. iOS 18, hiçbir yapay zeka özelliği içermeyen bir güncellemeydi. WWDC ve Wonderlust etkinliğinde gösterilen yapay zeka özellikleri iOS 18.1 ve iOS 18.2 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.1’in Ekim ayında, iOS 18.2’nin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

iPhone 16 serisine yapay zeka geliyor: İşte iOS 18.1 çıkış tarihi 21 sa. önce eklendi

Siri ChatGPT desteği kazanacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence özelliklerinin kademeli olarak yayınlanmasına ilişkin bir konuşmasında ChatGPT entegrasyonunun takvim yılı sonuna kadar geleceğini söylemişti. Bu entegrasyonun iOS 18.2 ile sağlanması bekleniyor. Kullanıcının izniyle, Siri sorulara kendi yanıt vermeyecek, ChatGPT’nin yanıtlarını gösterecek. ChatGPT, Apple’ın sistem genelinde yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcının metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. ChatGPT’yi kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek ancak ChatGPT Plus aboneleri hesaplarını bağlayarak ücretli özelliklere erişebilecek. Apple, cihazdan yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcının IP adresini gizleyeceğini söylüyor.

Genmoji ve Image Playground

Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma özelliklerin WWDC etkinliğinde tanıttı ancak herhangi bir beta sürümle vermedi. Genmoji ve Image Playground’ın iOS 18.2 güncellemesiyle geleceği söyleniyor. iPhone 15 Pro ve daha yeni modele sahip kullanıcılar kendi emojilerini ve başka eğlenceli görsellerini oluşturabilecek.

AirPods Pro 2 için İşitme Sağlığı

Apple, iPhone 16 tanıtım etkinliğinde AirPods Pro 2 için birkaç yeni işitme sağlığı özelliği duyurdu. Bunlar arasında gürültülü ortamlarda pasif gürültü engelleme özelliği ekleyen yeni işitme koruma modu da yer alıyor. Kullanıcıya özel uyarlanmış bir işitme profiliyle yeni klinik düzeyde işitme cihazı özelliği de eklendi. FDA sertifikalı bu özelliğin iOS 18.2 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

Yeniden tasarlanan Mail uygulaması

Tam Boyutta Gör Apple, Mail uygulamasını yeniden tasarladı ancak kategorilendirme dahil yeni özellikleri henüz sunmadı. Yeni Mail uygulaması, e-postaları çeşitli kategorilere ayıracak, e-postaların özetini sunacak, akıllı yanıt seçeneğiyle e-postaları daha hızlı yanıtlamanızı sağlayacak, yazma araçlarıyla yardımcı olacak ve öncelikli mailleri en üste yerleştirecek. Mail uygulamasına gelecek tüm yeni özellikleri buradan inceleyebilirsiniz.

Robot süpürge desteği

Tam Boyutta Gör Apple, muhtemelen iOS 18.2 güncellemesiyle Home uygulamasına robot süpürge desteği ekleyecek. Ev uygulaması ile güç kontrolü, temizleme modu, süpürme, paspas, şarj durumu gibi robot süpürgelerin temel özellikleri kontrol edilebilecek. Siri’yi de komut verilebilecek.

Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor. iOS 18.1 için 28 Ekim tarihi konuşuluyor.

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iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler