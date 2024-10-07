iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler

Teknoloji Editörü
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Apple, iPhone 15 Pro ve
iPhone 16 serisine Apple Intelligence özelliklerini tek güncellemeyle vermedi. iOS 18, hiçbir yapay zeka özelliği içermeyen bir güncellemeydi. WWDC ve Wonderlust etkinliğinde gösterilen yapay zeka özellikleri iOS 18.1 ve iOS 18.2 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.1’in Ekim ayında, iOS 18.2’nin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.
Siri ChatGPT desteği kazanacak
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Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence özelliklerinin kademeli olarak yayınlanmasına ilişkin bir konuşmasında
ChatGPT entegrasyonunun takvim yılı sonuna kadar geleceğini söylemişti. Bu entegrasyonun iOS 18.2 ile sağlanması bekleniyor. Kullanıcının izniyle, Siri sorulara kendi yanıt vermeyecek, ChatGPT’nin yanıtlarını gösterecek. ChatGPT, Apple’ın sistem genelinde yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcının metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. ChatGPT’yi kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek ancak ChatGPT Plus aboneleri hesaplarını bağlayarak ücretli özelliklere erişebilecek. Apple, cihazdan yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcının IP adresini gizleyeceğini söylüyor. Genmoji ve Image Playground
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Apple,
yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma özelliklerin WWDC etkinliğinde tanıttı ancak herhangi bir beta sürümle vermedi. Genmoji ve Image Playground’ın iOS 18.2 güncellemesiyle geleceği söyleniyor. iPhone 15 Pro ve daha yeni modele sahip kullanıcılar kendi emojilerini ve başka eğlenceli görsellerini oluşturabilecek. AirPods Pro 2 için İşitme Sağlığı
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Apple, iPhone 16 tanıtım etkinliğinde AirPods Pro 2 için birkaç yeni işitme sağlığı özelliği duyurdu. Bunlar arasında gürültülü ortamlarda pasif gürültü engelleme özelliği ekleyen yeni işitme koruma modu da yer alıyor. Kullanıcıya özel uyarlanmış bir işitme profiliyle yeni
klinik düzeyde işitme cihazı özelliği de eklendi. FDA sertifikalı bu özelliğin iOS 18.2 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Yeniden tasarlanan Mail uygulaması
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Apple,
Mail uygulamasını yeniden tasarladı ancak kategorilendirme dahil yeni özellikleri henüz sunmadı. Yeni Mail uygulaması, e-postaları çeşitli kategorilere ayıracak, e-postaların özetini sunacak, akıllı yanıt seçeneğiyle e-postaları daha hızlı yanıtlamanızı sağlayacak, yazma araçlarıyla yardımcı olacak ve öncelikli mailleri en üste yerleştirecek. Mail uygulamasına gelecek tüm yeni özellikleri buradan inceleyebilirsiniz. Robot süpürge desteği
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Apple, muhtemelen iOS 18.2 güncellemesiyle Home uygulamasına
robot süpürge desteği ekleyecek. Ev uygulaması ile güç kontrolü, temizleme modu, süpürme, paspas, şarj durumu gibi robot süpürgelerin temel özellikleri kontrol edilebilecek. Siri’yi de komut verilebilecek.
Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini
Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor. iOS 18.1 için 28 Ekim tarihi konuşuluyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.