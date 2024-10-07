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    Anlık Bildirim

    iOS 18.2 güncellemesi ile iPhone'lara gelecek yeni özellikler

    Apple, iOS 18'i iPhone'lara gelen en büyük güncelleme olarak tanıttı ancak çoğu yeni özellik ilk sürümde sunulmadı. Bu bağlamda iOS 18.1 ve iOS 18.2 güncellemesi önemli.
    iOS 18.2 yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisine Apple Intelligence özelliklerini tek güncellemeyle vermedi. iOS 18, hiçbir yapay zeka özelliği içermeyen bir güncellemeydi. WWDC ve Wonderlust etkinliğinde gösterilen yapay zeka özellikleri iOS 18.1 ve iOS 18.2 güncellemeleriyle gelecek. iOS 18.1’in Ekim ayında, iOS 18.2’nin Aralık ayında yayınlanması bekleniyor.

    Siri ChatGPT desteği kazanacak

    siri chatgpt iOS 18.2 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın CEO’su Tim Cook, Apple Intelligence özelliklerinin kademeli olarak yayınlanmasına ilişkin bir konuşmasında ChatGPT entegrasyonunun takvim yılı sonuna kadar geleceğini söylemişti. Bu entegrasyonun iOS 18.2 ile sağlanması bekleniyor. Kullanıcının izniyle, Siri sorulara kendi yanıt vermeyecek, ChatGPT’nin yanıtlarını gösterecek. ChatGPT, Apple’ın sistem genelinde yazma araçları özelliği için bir seçenek olacak ve kullanıcının metin ve resim oluşturmasına olanak tanıyacak. ChatGPT’yi kullanmak için hesap oluşturmak gerekmeyecek ancak ChatGPT Plus aboneleri hesaplarını bağlayarak ücretli özelliklere erişebilecek. Apple, cihazdan yapılan ChatGPT isteklerini saklamayacağını ve kullanıcının IP adresini gizleyeceğini söylüyor.

    Genmoji ve Image Playground

    Genmoji & Image Playground iOS 18.2 yapay zeka görüntü oluşturma Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma özelliklerin WWDC etkinliğinde tanıttı ancak herhangi bir beta sürümle vermedi. Genmoji ve Image Playground’ın iOS 18.2 güncellemesiyle geleceği söyleniyor. iPhone 15 Pro ve daha yeni modele sahip kullanıcılar kendi emojilerini ve başka eğlenceli görsellerini oluşturabilecek.

    AirPods Pro 2 için İşitme Sağlığı

    Apple, iPhone 16 tanıtım etkinliğinde AirPods Pro 2 için birkaç yeni işitme sağlığı özelliği duyurdu. Bunlar arasında gürültülü ortamlarda pasif gürültü engelleme özelliği ekleyen yeni işitme koruma modu da yer alıyor. Kullanıcıya özel uyarlanmış bir işitme profiliyle yeni klinik düzeyde işitme cihazı özelliği de eklendi. FDA sertifikalı bu özelliğin iOS 18.2 ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

    Yeniden tasarlanan Mail uygulaması

    iOS 18 yeni Apple Mail uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, Mail uygulamasını yeniden tasarladı ancak kategorilendirme dahil yeni özellikleri henüz sunmadı. Yeni Mail uygulaması, e-postaları çeşitli kategorilere ayıracak, e-postaların özetini sunacak, akıllı yanıt seçeneğiyle e-postaları daha hızlı yanıtlamanızı sağlayacak, yazma araçlarıyla yardımcı olacak ve öncelikli mailleri en üste yerleştirecek. Mail uygulamasına gelecek tüm yeni özellikleri buradan inceleyebilirsiniz.

    Robot süpürge desteği

    iOS 18 robot süpürge Apple Ev uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, muhtemelen iOS 18.2 güncellemesiyle Home uygulamasına robot süpürge desteği ekleyecek. Ev uygulaması ile güç kontrolü, temizleme modu, süpürme, paspas, şarj durumu gibi robot süpürgelerin temel özellikleri kontrol edilebilecek. Siri’yi de komut verilebilecek.

    Apple’ın iOS 18.2 güncellemesini Aralık ayı içinde yayınlaması bekleniyor. iOS 18.1 için 28 Ekim tarihi konuşuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    thyromazol kullananların yorumları cvvt ne demek f30 alınır mı gaza basınca ıslık sesi beyaz şarap neyle içilir

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