iOS 18.3 ile Siri, robot süpürgeleri kontrol edebilecek

iOS 18.3, Home uygulamasına robot süpürge desteği ekliyor
Apple Ev uygulaması, iOS 18 ile robot süpürge desteği kazandı ancak birçok iOS 18 özelliği gibi ilk sürümde sunulmadı. iOS 18.2 ile gelmesi bekleniyordu ancak gelmedi. Muhtemelen iOS 18.3 güncellemesiyle Siri temizlik işinde yardımcı olacak. Apple’ın web sitesinde robot süpürge desteği için “Bir güncellemeyle kullanıma sunulacaktır” ibaresi dikkat çekiyor. Çok yakın zamana kadar “Bu yılın ilerleyen zamanlarında” ifadesi vardı. iOS 18.3 beta 1 kodlarında da yeni cihaz kategorisine rastlandı.
Apple Home uygulaması, güç kontrolü, temizleme modu, vakum, paspas ve şarj durumu gibi robot süpürgelere ait temel işlevleri destekleyecek. Robot süpürgeler ayrıca otomasyonlara ve ortamlara eklenebilecek ve Siri isteklerine yanıt verebilecek. Siri’den oturma odasında belirli yerleri temizlemesini isteyebileceksiniz.
Apple’ın iOS 18.3 güncellemesini Ocak ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor