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    Anlık Bildirim

    iOS 18.3 ile Siri, robot süpürgeleri kontrol edebilecek

    Apple, iOS 18.2 güncellemesinin ardından iOS 18.3'ün ilk betasını geliştiriciler için yayınladı. Yeni iOS sürümüyle robot süpürgeler Ev uygulamasından kontrol edilebilecek.
    ios 18.3 robot süpürge siri Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC etkinliğinde iOS 18 ile Ev uygulamasına robot süpürge desteğinin geleceğini duyurmuştu. Robot süpürgeler, iOS 18.3 güncellemesinin yayınlanmasıyla artık Apple Home uygulamasından kontrol edilebilecek. Siri, belirli komutlarla bu işi daha da kolaylaştıracak.

    iOS 18.3, Home uygulamasına robot süpürge desteği ekliyor

    Apple Ev uygulaması, iOS 18 ile robot süpürge desteği kazandı ancak birçok iOS 18 özelliği gibi ilk sürümde sunulmadı. iOS 18.2 ile gelmesi bekleniyordu ancak gelmedi. Muhtemelen iOS 18.3 güncellemesiyle Siri temizlik işinde yardımcı olacak. Apple’ın web sitesinde robot süpürge desteği için “Bir güncellemeyle kullanıma sunulacaktır” ibaresi dikkat çekiyor. Çok yakın zamana kadar “Bu yılın ilerleyen zamanlarında” ifadesi vardı. iOS 18.3 beta 1 kodlarında da yeni cihaz kategorisine rastlandı.

    Apple Home uygulaması, güç kontrolü, temizleme modu, vakum, paspas ve şarj durumu gibi robot süpürgelere ait temel işlevleri destekleyecek. Robot süpürgeler ayrıca otomasyonlara ve ortamlara eklenebilecek ve Siri isteklerine yanıt verebilecek. Siri’den oturma odasında belirli yerleri temizlemesini isteyebileceksiniz.

    Apple’ın iOS 18.3 güncellemesini Ocak ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.

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    BOLDVIPER 3 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 3 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 4 gün önce

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