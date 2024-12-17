Tam Boyutta Gör Apple, WWDC etkinliğinde iOS 18 ile Ev uygulamasına robot süpürge desteğinin geleceğini duyurmuştu. Robot süpürgeler, iOS 18.3 güncellemesinin yayınlanmasıyla artık Apple Home uygulamasından kontrol edilebilecek. Siri, belirli komutlarla bu işi daha da kolaylaştıracak.

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iOS 18.3, Home uygulamasına robot süpürge desteği ekliyor

Apple Ev uygulaması, iOS 18 ile robot süpürge desteği kazandı ancak birçok iOS 18 özelliği gibi ilk sürümde sunulmadı. iOS 18.2 ile gelmesi bekleniyordu ancak gelmedi. Muhtemelen iOS 18.3 güncellemesiyle Siri temizlik işinde yardımcı olacak. Apple’ın web sitesinde robot süpürge desteği için “Bir güncellemeyle kullanıma sunulacaktır” ibaresi dikkat çekiyor. Çok yakın zamana kadar “Bu yılın ilerleyen zamanlarında” ifadesi vardı. iOS 18.3 beta 1 kodlarında da yeni cihaz kategorisine rastlandı.

Apple Home uygulaması, güç kontrolü, temizleme modu, vakum, paspas ve şarj durumu gibi robot süpürgelere ait temel işlevleri destekleyecek. Robot süpürgeler ayrıca otomasyonlara ve ortamlara eklenebilecek ve Siri isteklerine yanıt verebilecek. Siri’den oturma odasında belirli yerleri temizlemesini isteyebileceksiniz.

Apple’ın iOS 18.3 güncellemesini Ocak ayı sonunda yayınlaması bekleniyor.

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iOS 18.3 ile Siri, robot süpürgeleri kontrol edebilecek