iOS 18, AB'deki iPhone kullanıcılarına daha fazla özgürlük getirecek

- Daha fazla uygulama için varsayılan ayarlanabilecek
- iPhone'a yüklü gelen uygulamalar silinebilecek
- Değişiklikler AB ile sınırlı!
- Yorumlar
Daha fazla uygulama için varsayılan ayarlanabilecek
AB'deki iPhone kullanıcıları, tarayıcı, mail, uygulama mağazası ve temassız ödemeler için farklı varsayılanlar belirleyebiliyordu. Apple, kullanıcılara arama, mesajlaşma, parola yöneticileri, klavyeler, arama spam filtreleri, navigasyon ve çeviri için de varsayılan belirleme özgürlüğü sunacağını duyurdu. Örneğin; kullanıcı, varsayılan mesajlaşma uygulamaları olarak Mesajlar yerine WhatsApp gibi bir uygulamayı ayarlayabileyecek.
Apple henüz mesajlaşma uygulamaları, navigasyon, parola yöneticileri ve daha fazlası için yeni bir varsayılan belirlemenin nasıl çalışacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Telefon görüşmeleri, mesajlaşma, parola yöneticileri, spam arama filtreleri ve klavyeler için yeni varsayılanlar, bu yılın ilerleyen zamanlarında gelecek olan iOS 18 güncellemesiyle birlikte ayarlanabilecekken, farklı gezinme ve çeviri varsayılanı ayarlama seçeneği 2025 ilkbaharında sunulacak.
iPhone'a yüklü gelen uygulamalar silinebilecek
Apple, yeni uygulamaları varsayılan olarak ayarlamanın yanı sıra kullanıcıların temel uygulamaları silmesine de izin verecek. App Store, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Safari uygulamaları silinebilecek. Yalnızca Ayarlar ve Telefon uygulaması kaldırılamayacak. Kullanıcı, App Store uygulamasını silerse, Ayarlar uygulamasından yeniden yükleyebilecek. Diğer uygulamaları ise App Store'dan yeniden yükleyebilecek.
Değişiklikler AB ile sınırlı!
Apple'ın yaptığı değişiklikler, ne yazık ki Avrupa Birliği'ndeki iPhone ve iPad kullanıcılarıyla sınırlı.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/08/22/apple-eu-default-app-update/ https://developer.apple.com/news/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.