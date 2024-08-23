iOS 18, AB'deki iPhone kullanıcılarına daha fazla özgürlük getirecek

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 sürümüyle AB’deki iPhone kullanıcılarına Apple dışı uygulamaları varsayılan olarak ayarlama konusunda daha fazla özgürlük tanıyacak. Yeni güncelleme, kullanıcıların Ayarlar üzerinden tercih ettikleri uygulamaları kolayca görebilecekleri ve seçebilecekleri yeni Varsayılan Uygulamalar bölümü sunacak.

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Daha fazla uygulama için varsayılan ayarlanabilecek

AB'deki iPhone kullanıcıları, tarayıcı, mail, uygulama mağazası ve temassız ödemeler için farklı varsayılanlar belirleyebiliyordu. Apple, kullanıcılara arama, mesajlaşma, parola yöneticileri, klavyeler, arama spam filtreleri, navigasyon ve çeviri için de varsayılan belirleme özgürlüğü sunacağını duyurdu. Örneğin; kullanıcı, varsayılan mesajlaşma uygulamaları olarak Mesajlar yerine WhatsApp gibi bir uygulamayı ayarlayabileyecek.

Apple henüz mesajlaşma uygulamaları, navigasyon, parola yöneticileri ve daha fazlası için yeni bir varsayılan belirlemenin nasıl çalışacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Telefon görüşmeleri, mesajlaşma, parola yöneticileri, spam arama filtreleri ve klavyeler için yeni varsayılanlar, bu yılın ilerleyen zamanlarında gelecek olan iOS 18 güncellemesiyle birlikte ayarlanabilecekken, farklı gezinme ve çeviri varsayılanı ayarlama seçeneği 2025 ilkbaharında sunulacak.

iPhone'a yüklü gelen uygulamalar silinebilecek

Apple, yeni uygulamaları varsayılan olarak ayarlamanın yanı sıra kullanıcıların temel uygulamaları silmesine de izin verecek. ‌App Store‌, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Safari uygulamaları silinebilecek. Yalnızca Ayarlar ve Telefon uygulaması kaldırılamayacak. Kullanıcı, ‌App Store‌ uygulamasını silerse, Ayarlar uygulamasından yeniden yükleyebilecek. Diğer uygulamaları ise ‌App Store‌'dan yeniden yükleyebilecek.

Değişiklikler AB ile sınırlı!

Apple'ın yaptığı değişiklikler, ‌ne yazık ki Avrupa Birliği'ndeki ‌iPhone‌ ve iPad kullanıcılarıyla sınırlı.

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iOS 18, AB'deki iPhone'lara daha fazla özgürlük getirecek