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    Anlık Bildirim

    iOS 18, AB'deki iPhone kullanıcılarına daha fazla özgürlük getirecek

    Apple, AB'deki iPhone'lara iOS 18 ile gelecek değişiklikleri duyurdu. AB kullanıcıları, artık daha fazla uygulama türünde varsayılanı belirleyebilecek ve temel uygulamaları silebilecek.
    iOS 18 AB iPhone varsayılan uygulamalar Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 sürümüyle AB’deki iPhone kullanıcılarına Apple dışı uygulamaları varsayılan olarak ayarlama konusunda daha fazla özgürlük tanıyacak. Yeni güncelleme, kullanıcıların Ayarlar üzerinden tercih ettikleri uygulamaları kolayca görebilecekleri ve seçebilecekleri yeni Varsayılan Uygulamalar bölümü sunacak.

    Daha fazla uygulama için varsayılan ayarlanabilecek

    AB'deki iPhone kullanıcıları, tarayıcı, mail, uygulama mağazası ve temassız ödemeler için farklı varsayılanlar belirleyebiliyordu. Apple, kullanıcılara arama, mesajlaşma, parola yöneticileri, klavyeler, arama spam filtreleri, navigasyon ve çeviri için de varsayılan belirleme özgürlüğü sunacağını duyurdu. Örneğin; kullanıcı, varsayılan mesajlaşma uygulamaları olarak Mesajlar yerine WhatsApp gibi bir uygulamayı ayarlayabileyecek.

    Apple henüz mesajlaşma uygulamaları, navigasyon, parola yöneticileri ve daha fazlası için yeni bir varsayılan belirlemenin nasıl çalışacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Telefon görüşmeleri, mesajlaşma, parola yöneticileri, spam arama filtreleri ve klavyeler için yeni varsayılanlar, bu yılın ilerleyen zamanlarında gelecek olan iOS 18 güncellemesiyle birlikte ayarlanabilecekken, farklı gezinme ve çeviri varsayılanı ayarlama seçeneği 2025 ilkbaharında sunulacak.

    iPhone'a yüklü gelen uygulamalar silinebilecek

    Apple, yeni uygulamaları varsayılan olarak ayarlamanın yanı sıra kullanıcıların temel uygulamaları silmesine de izin verecek. ‌App Store‌, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Safari uygulamaları silinebilecek. Yalnızca Ayarlar ve Telefon uygulaması kaldırılamayacak. Kullanıcı, ‌App Store‌ uygulamasını silerse, Ayarlar uygulamasından yeniden yükleyebilecek. Diğer uygulamaları ise ‌App Store‌'dan yeniden yükleyebilecek.

    Değişiklikler AB ile sınırlı!

    Apple'ın yaptığı değişiklikler, ‌ne yazık ki Avrupa Birliği'ndeki ‌iPhone‌ ve iPad kullanıcılarıyla sınırlı.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/08/22/apple-eu-default-app-update/ https://developer.apple.com/news/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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