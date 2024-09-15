iOS 18 geliyor: İşte en çok kullanılacak 8 özellik

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Apple, 16 Eylül’de TSİ muhtemelen 20.00 itibarıyla iOS 18 güncellemesini uyumlu iPhone'lara gönderecek. Üç aydana fazla süren beta testlerin ardından iOS 18 final sürümü nihayet yayınlanacak. Peki, en çok hangi özellikler kullanılacak? İşte iOS 18’in öne çıkan 8 özelliği:

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Ana ekran özelleştirmesi

Tam Boyutta Gör iOS 18, uygulama simgelerini yeniden renklendirmeniz için Koyu ve Renkli seçenekleriyle özelleştirme sunuyor. Ayrıca uygulama simgelerini altlarında metin etiketleri olmadan daha büyük görünecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi

Tam Boyutta Gör iOS 18’de Denetim Merkezi yeniden tasarlandı. Ana Ekran gibi, artık daha özelleştirilebilir ve birden fazla sayfada kontrolleri yeniden düzenlemenize ve boyutlandırmanıza olanak tanıyor. Tamamen yeni denetim menüsünden daha fazla kontrol ekleyebiliyorsunuz.

iMessage yenilikleri

Tam Boyutta Gör iOS 18’de iMessage, herhangi bir emojiyi Tapback tepkisi olarak kullanma, Salla ve Patlat gibi yeni metin efektleri, yazıyı kalın ve italik yapma gibi yeni biçimlendirme seçenekleri, Android cihazlarla gelişmiş mesajlaşma için RCS desteği (operatörün de destek vermesi gerekiyor) gibi çeşitli yeni özellikler kazandı.

Yenilenen Fotoğraflar uygulaması

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ile Fotoğraflar uygulamasında şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini yaptı. Yalnızca karşılama ekranı yeniden düzenlenmedi; fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırmayı sağlayan Clean Up gibi yapay zeka destekli yeni özellikler de eklendi.

Tüm uygulamaları Face ID ile kilitleme ve gizleme

Tam Boyutta Gör iOS 18, Fotoğraflar dahil tüm uygulamaları Face ID, Touch ID veya iPhone parolasıyla kilitlemenize olanak tanıyor. Ayrıca bir uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar, kilitli bir klasörde ayrı olarak tutuluyor.

Parolalar uygulaması

Tam Boyutta Gör iOS 18, daha önce Ayarlar uygulamasından iCloud Keychain aracılığıyla erişilebilen Parolalar’ı ayrı bir uygulama olarak getiriyor. Parolalar uygulaması, yalnızca tüm çevrimiçi hesaplarınızın şifrelerini değil, WiFi şifrelerinizi, geçiş anahtarlarını, kodları da saklıyor. Parolası zayıf veya sızdırılmış olan hesaplarınızı da Güvenlik altında ayrı olarak görebiliyorsunuz.

Oyun modu

Tam Boyutta Gör iOS 18, Mac’teki oyun modunu iPhone’lara getiriyor. Apple’a göre oyun modu, oyun sırasında arka plan etkinliğini en aza indirerek en iyi kare hızını almanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda AirPods ses gecikmesini önemli ölçüde azaltıyor ve kablosuz oyun kollarıyla daha iyi oyun deneyimi sağlıyor.

Dikkat dağıtıcı özellikleri gizleme (Safari)

Safari'ye entegre edilen yeni "Dikkat Dağıtıcı Öğeleri Gizle" seçeneği, haber bülteni kayıt formları ve çerez izinleri gibi bazı web sitesi öğelerini gizlemek için kullanılabiliyor. Apple, özelliğin bir reklam engelleyici olarak tasarlanmadığını söylüyor. Bir reklamı gizlediğinizde reklamın içeriği yenilenirse tekrar görünür hale geliyor.

Apple, iOS 18 güncellemesini iPhone XS ve daha yeni iPhone’lara verecek. Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1 ise iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.

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