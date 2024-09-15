iOS 18 geliyor: İşte en çok kullanılacak 8 özellik

Apple, 16 Eylül’de TSİ muhtemelen 20.00 itibarıyla iOS 18 güncellemesini uyumlu iPhone'lara gönderecek. Üç aydana fazla süren beta testlerin ardından iOS 18 final sürümü nihayet yayınlanacak. Peki, en çok hangi özellikler kullanılacak? İşte iOS 18’in öne çıkan 8 özelliği:
Ana ekran özelleştirmesi
Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi
iMessage yenilikleri
Yenilenen Fotoğraflar uygulaması
Tüm uygulamaları Face ID ile kilitleme ve gizleme
Parolalar uygulaması
Oyun modu
Dikkat dağıtıcı özellikleri gizleme (Safari)
Safari'ye entegre edilen yeni "Dikkat Dağıtıcı Öğeleri Gizle" seçeneği, haber bülteni kayıt formları ve çerez izinleri gibi bazı web sitesi öğelerini gizlemek için kullanılabiliyor. Apple, özelliğin bir reklam engelleyici olarak tasarlanmadığını söylüyor. Bir reklamı gizlediğinizde reklamın içeriği yenilenirse tekrar görünür hale geliyor.
Apple, iOS 18 güncellemesini iPhone XS ve daha yeni iPhone’lara verecek. Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1 ise iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.