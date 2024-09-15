Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 18 geliyor: İşte en çok kullanılacak 8 özellik

    Apple, iPhone XS ve daha yeni modeller için iOS 18 güncellemesini 16 Eylül'de yayınlayacak. Apple Intelligence kullanıma sunulmayacak ama son iOS sürümü, birkaç harika özellik getirecek.

    Apple, 16 Eylül’de TSİ muhtemelen 20.00 itibarıyla iOS 18 güncellemesini uyumlu iPhone'lara gönderecek. Üç aydana fazla süren beta testlerin ardından iOS 18 final sürümü nihayet yayınlanacak. Peki, en çok hangi özellikler kullanılacak? İşte iOS 18’in öne çıkan 8 özelliği:

    Ana ekran özelleştirmesi

    ios 18 ana ekran uygulama renklendirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18, uygulama simgelerini yeniden renklendirmeniz için Koyu ve Renkli seçenekleriyle özelleştirme sunuyor. Ayrıca uygulama simgelerini altlarında metin etiketleri olmadan daha büyük görünecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

    Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi

    ios 18 denetim merkezi özelleştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18’de Denetim Merkezi yeniden tasarlandı. Ana Ekran gibi, artık daha özelleştirilebilir ve birden fazla sayfada kontrolleri yeniden düzenlemenize ve boyutlandırmanıza olanak tanıyor. Tamamen yeni denetim menüsünden daha fazla kontrol ekleyebiliyorsunuz.

    iMessage yenilikleri

    ios 18 mesajlar yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    iOS 18’de iMessage, herhangi bir emojiyi Tapback tepkisi olarak kullanma, Salla ve Patlat gibi yeni metin efektleri, yazıyı kalın ve italik yapma gibi yeni biçimlendirme seçenekleri, Android cihazlarla gelişmiş mesajlaşma için RCS desteği (operatörün de destek vermesi gerekiyor) gibi çeşitli yeni özellikler kazandı.

    Yenilenen Fotoğraflar uygulaması

    ios 18 yeni fotoğraflar uygulaması Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 ile Fotoğraflar uygulamasında şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliğini yaptı. Yalnızca karşılama ekranı yeniden düzenlenmedi; fotoğrafta istenmeyen nesneleri kaldırmayı sağlayan Clean Up gibi yapay zeka destekli yeni özellikler de eklendi.

    Tüm uygulamaları Face ID ile kilitleme ve gizleme

    ios 18 uygulama kilitleme & gizleme Tam Boyutta Gör
    iOS 18, Fotoğraflar dahil tüm uygulamaları Face ID, Touch ID veya iPhone parolasıyla kilitlemenize olanak tanıyor. Ayrıca bir uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar, kilitli bir klasörde ayrı olarak tutuluyor.

    Parolalar uygulaması

    ios 18 parolalar uygulaması Tam Boyutta Gör
    iOS 18, daha önce Ayarlar uygulamasından iCloud Keychain aracılığıyla erişilebilen Parolalar’ı ayrı bir uygulama olarak getiriyor. Parolalar uygulaması, yalnızca tüm çevrimiçi hesaplarınızın şifrelerini değil, WiFi şifrelerinizi, geçiş anahtarlarını, kodları da saklıyor. Parolası zayıf veya sızdırılmış olan hesaplarınızı da Güvenlik altında ayrı olarak görebiliyorsunuz.

    Oyun modu

    ios 18 oyun modu Tam Boyutta Gör
    iOS 18, Mac’teki oyun modunu iPhone’lara getiriyor. Apple’a göre oyun modu, oyun sırasında arka plan etkinliğini en aza indirerek en iyi kare hızını almanızı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda AirPods ses gecikmesini önemli ölçüde azaltıyor ve kablosuz oyun kollarıyla daha iyi oyun deneyimi sağlıyor.

    Dikkat dağıtıcı özellikleri gizleme (Safari)

    Safari'ye entegre edilen yeni "Dikkat Dağıtıcı Öğeleri Gizle" seçeneği, haber bülteni kayıt formları ve çerez izinleri gibi bazı web sitesi öğelerini gizlemek için kullanılabiliyor. Apple, özelliğin bir reklam engelleyici olarak tasarlanmadığını söylüyor. Bir reklamı gizlediğinizde reklamın içeriği yenilenirse tekrar görünür hale geliyor.

    Apple, iOS 18 güncellemesini iPhone XS ve daha yeni iPhone’lara verecek. Apple Intelligence özelliklerini getiren iOS 18.1 ise iPhone 15 Pro ve sonraki modellere gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 6 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sevgilim öpüşmek istemiyor çakmaklık bluetooth frekansı nasıl ayarlanır ailede tek erkek çocuk olma askerlik sorumluluk sınavı varken üniversiteye gidebilir mi sun-fix yapiştirici yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız