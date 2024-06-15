Tam Boyutta Gör iOS 18, iPhone’lara yalnızca özelleştirme değil, acil durumlarda hayat kurtarıcı yeni özellikler de getiriyor. Bunlardan biri; uydu üzerinden mesajlaşma. Kullanıcılar, hücresel bağlantı veya WiFi bağlantısı olmadığında Mesajlar uygulamasıyla uydu üzerinden iletişim kurabilecek. Bir diğer yenilik Acil SOS tarafında. Acil SOS artık canlı videoyu destekliyor.

Şebeke derdine son: iOS 18 ile uydu bağlantısı iMessage’a geliyor 4 gün önce eklendi

iOS 18 Acil SOS canlı video özelliği nasıl çalışacak?

Bu, SOS özelliği etkinleştirildiğinde o anda çekilen videonun veya önceden kaydedilmiş bir videonun acil durum personeline gönderilebileceği anlamına geliyor. Acil durum görevlileri, kullanıcıya canlı videoyu veya galerisindeki bir videoyu paylaşma isteği gönderecek. Video, acil servis sevk görevlisine güvenli bir bağlantı üzerinden gönderiliyor.

Apple, iOS 18 güncellemesiyle gelecek acil SOS canlı video özelliğinin yardım almayı daha kolay ve daha hızlı hale getireceğini söylüyor. Acil SOS, ‌iPhone‌ ve Apple Watch'ta bulunan ve trafik kazası, düşme veya başka acil durumda acil servisi otomatik olarak arayan ve konum bilgilerini acil servis hizmetleriyle paylaşan bir özellik.

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iOS 18, hayat kurtarıcı yeni özellikle geliyor