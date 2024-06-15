iOS 18, hayat kurtarıcı yeni özellikle geliyor

iOS 18 Acil SOS canlı video özelliği nasıl çalışacak?
Bu, SOS özelliği etkinleştirildiğinde o anda çekilen videonun veya önceden kaydedilmiş bir videonun acil durum personeline gönderilebileceği anlamına geliyor. Acil durum görevlileri, kullanıcıya canlı videoyu veya galerisindeki bir videoyu paylaşma isteği gönderecek. Video, acil servis sevk görevlisine güvenli bir bağlantı üzerinden gönderiliyor.
Apple, iOS 18 güncellemesiyle gelecek acil SOS canlı video özelliğinin yardım almayı daha kolay ve daha hızlı hale getireceğini söylüyor. Acil SOS, iPhone ve Apple Watch'ta bulunan ve trafik kazası, düşme veya başka acil durumda acil servisi otomatik olarak arayan ve konum bilgilerini acil servis hizmetleriyle paylaşan bir özellik.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/06/14/ios-18-gains-emergency-sos-live-video-support/ https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/06/ios-18-makes-iphone-more-personal-capable-and-intelligent-than-ever/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.