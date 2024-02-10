iOS 18 ile VisionOS'i temel alan büyük tasarım değişiklikleri gelebilir

Apple, iOS 18 için çok çeşitli yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. iOS 18 için çok sayıda yapay zeka özelliği söylentileri olsa da platformun tasarımı veya görsel deneyimi hakkında herhangi bir ayrıntı duymadık.
İsrail kaynaklı The Verifier'a göre Apple'ın Haziran ayında tanıtacağı iOS 18 ve iPadOS 18'e, VisionOS platformundakilere benzer tasarım değişiklikleri getirecek. Rapor, iPadOS 18'deki Apple TV uygulamasının yarı saydam bir gezinme çubuğuna sahip olacağını iddia ediyor. Bu tasarım, Apple'ın yakın zamanda duyurduğu Vision Pro için kullandığı tasarım dilinin aynısı. Ancak Vision Pro attırılmış gerçeklik gözlüğü olduğundan cihazın yarı saydam unsurlara sahip olması mantıklı. Ancak iPad ve iPhone aynı görsel deneyimi paylaşmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.