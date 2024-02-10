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    Anlık Bildirim

    iOS 18 ile VisionOS'i temel alan büyük tasarım değişiklikleri gelebilir

    iPhone'un şimdiye kadar alacağı en büyük güncelleme olacağı söylenen iOS 18'in, Vision Pro'nun VisionOS işletim sisteminden ilham alarak yeniden tasarlandığı iddia edildi.
    iOS 18 ile büyük tasarım değişiklikleri gelebilir Tam Boyutta Gör
    Daha önce iOS 18'in, yeni yapay zeka özelliklerinin eklenmesi nedeniyle iPhone'un şimdiye kadar alacağı en büyük güncelleme olacağını belirtmiştik. Şimdi de Apple'ın, iOS 18'i Vision Pro'nun VisionOS işletim sisteminden ilham alarak yeniden tasarlamayı planladığı söylentisi ortaya çıktı.

    Apple, iOS 18 için çok çeşitli yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. iOS 18 için çok sayıda yapay zeka özelliği söylentileri olsa da platformun tasarımı veya görsel deneyimi hakkında herhangi bir ayrıntı duymadık. 

    İsrail kaynaklı The Verifier'a göre Apple'ın Haziran ayında tanıtacağı iOS 18 ve iPadOS 18'e, VisionOS platformundakilere benzer tasarım değişiklikleri getirecek. Rapor, iPadOS 18'deki Apple TV uygulamasının yarı saydam bir gezinme çubuğuna sahip olacağını iddia ediyor. Bu tasarım, Apple'ın yakın zamanda duyurduğu Vision Pro için kullandığı tasarım dilinin aynısı. Ancak Vision Pro attırılmış gerçeklik gözlüğü olduğundan cihazın yarı saydam unsurlara sahip olması mantıklı. Ancak iPad ve iPhone aynı görsel deneyimi paylaşmıyor.

    iOS 18 ile büyük tasarım değişiklikleri gelebilir Tam Boyutta Gör
    Raporda ayrıca Apple'ın, Safari dahil olmak üzere iOS 18'deki sistem uygulamalarını da yeniden tasarlamayı planladığı belirtiliyor. Bnun dışında belirli menüler ve sistem öğeleri de yeniden tasarlanabilir. iOS 18 tasarım değişiklikleri şu aşamada onaylanmasa da şirket, yeni sürümü WWDC 2024 etkinliğinde duyuracak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 3 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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