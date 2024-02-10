iOS 18 ile VisionOS'i temel alan büyük tasarım değişiklikleri gelebilir

Tam Boyutta Gör Daha önce iOS 18'in, yeni yapay zeka özelliklerinin eklenmesi nedeniyle iPhone'un şimdiye kadar alacağı en büyük güncelleme olacağını belirtmiştik. Şimdi de Apple'ın, iOS 18'i Vision Pro'nun VisionOS işletim sisteminden ilham alarak yeniden tasarlamayı planladığı söylentisi ortaya çıktı.

Apple, iOS 18 için çok çeşitli yapay zeka özellikleri üzerinde çalışıyor. iOS 18 için çok sayıda yapay zeka özelliği söylentileri olsa da platformun tasarımı veya görsel deneyimi hakkında herhangi bir ayrıntı duymadık.

iOS 18, ilk iPhone’dan bu yana en büyük güncelleme olacak 1 hf. önce eklendi

İsrail kaynaklı The Verifier'a göre Apple'ın Haziran ayında tanıtacağı iOS 18 ve iPadOS 18'e, VisionOS platformundakilere benzer tasarım değişiklikleri getirecek. Rapor, iPadOS 18'deki Apple TV uygulamasının yarı saydam bir gezinme çubuğuna sahip olacağını iddia ediyor. Bu tasarım, Apple'ın yakın zamanda duyurduğu Vision Pro için kullandığı tasarım dilinin aynısı. Ancak Vision Pro attırılmış gerçeklik gözlüğü olduğundan cihazın yarı saydam unsurlara sahip olması mantıklı. Ancak iPad ve iPhone aynı görsel deneyimi paylaşmıyor.

Tam Boyutta Gör Raporda ayrıca Apple'ın, Safari dahil olmak üzere iOS 18'deki sistem uygulamalarını da yeniden tasarlamayı planladığı belirtiliyor. Bnun dışında belirli menüler ve sistem öğeleri de yeniden tasarlanabilir. iOS 18 tasarım değişiklikleri şu aşamada onaylanmasa da şirket, yeni sürümü WWDC 2024 etkinliğinde duyuracak.

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iOS 18 ile büyük tasarım değişiklikleri gelebilir