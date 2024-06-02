iOS 18 ile Mesajlar hareketleniyor

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan WWDC 2024 konferansı ile iOS 18 güncellemesi resmi olarak tanıtılacak. Henüz resmi bir açıklama olmasa da güncellemenin sunacağı pek çok yenilik internete sızmış durumda. Bunlardan birisi Mesajlar uygulamasında.

iOS 18 ile Mesajlar yenileniyor

Sızdırılan bilgilere göre iOS 18 güncellemesi ile birlikte Mesajlar uygulamasına önemli bir yenilik ekleniyor. Metin efekti olarak tanımlanan bu yenilik sayesinde kullanıcılar mesaj yazarken herhangi bir harfi animasyon haline getirebilecek. Böylece hareketli etiketler ve animojiler dışında mesajlar da kendi içerisinde hareketli hale gelecek.

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iOS 18 ile ilgili diğer bir değişiklik de Ayarlar ve Denetim Merkezi’nin tasarımına yönelik olacak. Analiz uzmanları büyük bir tasarım değişikliğinden ziyade kullanım kolaylığına yönelik dokunuşlar olacağını belirtiyor.

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iOS 18 ile gelecek bir yenilik daha ortaya çıktı