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    iOS 18 ile iPhone'lara yapay zeka dışında hangi özellikler gelecek?

    Apple'ın büyük etkinliği WWDC24'e sayılı günler kaldı. Özellikle iOS 18 güncellemesi merak ediliyor. Peki, yeni iOS sürümüyle iPhone'lara yapay zeka dışında hangi özellikler gelecek?
    ios 18 yenilikleri yapay zeka dışında yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    WWDC 2024 etkinliğinde yapay zeka özellikleri dikkat çekecek olsa da Apple’ın iOS 18 için planladığı başka değişiklikler de var. Yeni ana ekran özelleştirme seçenekleri, tasarım değişiklikleri ve fazlasını göreceğiz.

    Ana ekran özelleştirmeleri

    Apple’ın iOS 18 ile ilk kez kullanıcılara uygulama simgelerini ve widget’ları ana ekrana serbestçe yerleştirmesine izin verecek. Bu, iPhone kullanıcılarının mevcut sabit hizalanmış ızgaradan kurtulacağı ve araç takımlarıyla uygulama simgeleri arasında boşluklar oluşturabileceği anlamına geliyor. iPad, şu anda kullanıcıların ana ekranın herhangi bir yerine widget yerleştirmesine olanak tanıyor.

    iOS 18 ana ekrana gelen diğer değişiklik ise uygulama simgelerini kişiselleştirme olacak. Yeni özellik, kullanıcıların ilk kez sistem genelinde uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sosyal ağlar bir renk, bankacılık uygulamaları başka bir renk, oyunlar başka renk olacak şekilde düzenlenebilecek.

    Denetim Merkezi ve Ayarlar'da değişiklikler

    iOS 18 ile Denetim Merkezi’nde ufak değişiklikler de göreceğiz. Yeni tasarım, güncellenmiş müzik widget’ının yanı sıra HomeKit entegrasyonunda iyileştirmeler içecek. iOS, şu anda Denetim Merkezi’nin Ev bölümünde altı adede kadar aksesuarı rastgele seçiyor. Güncellemeyle kullanıcılara ek özelleştirme sunulacak.

    Apple, iOS 18 güncellemesi ile Ayarlar uygulamasının yeni sürümünü sunacak. Daha sık ihtiyaç duyulan iPhone ayarlarının üste alınması ve arama işlevinin iyileştirilmesi bekleniyor.

    Mesajlar uygulamasına yeni özellikler

    iMessage’ı kullananları ilgilendiren yenilikler de var. Çapraz platform mesajlaşma standardı RCS desteği, yapay zeka destekli önerilen yanıtlar, emoji oluşturma, yeni Tapback simgeleri ve çeşitli efektler, iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına geleceği söylenen yeni özellikler arasında.

    Harita özel rota oluşturma

    Apple, Haritalar uygulamasına özel rota oluşturma özelliği getiriyor. iPhone kullanıcıları artık Apple Maps tarafından önerilen rotalardan birini seçmek yerine kendi özel rotalarını oluşturabilecek. Harita şu anda varış noktasına çeşitli rota seçenekleri sunuyor ancak iOS 18 ile yolculuğun ayrıntıları üzerinde tam kontrol sunacak.

    iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

    Apple, iOS 18 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikleri 10 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde gösterecek. Her zaman olduğu gibi Apple etkinliği YouTube, Apple sitesi, Apple TV ve Apple Developer uygulamasında yayınlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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