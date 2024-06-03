iOS 18 ile iPhone'lara yapay zeka dışında hangi özellikler gelecek?

- Ana ekran özelleştirmeleri
- Denetim Merkezi ve Ayarlar'da değişiklikler
- Mesajlar uygulamasına yeni özellikler
- Harita özel rota oluşturma
- iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
- Yorumlar
Ana ekran özelleştirmeleri
Apple’ın iOS 18 ile ilk kez kullanıcılara uygulama simgelerini ve widget’ları ana ekrana serbestçe yerleştirmesine izin verecek. Bu, iPhone kullanıcılarının mevcut sabit hizalanmış ızgaradan kurtulacağı ve araç takımlarıyla uygulama simgeleri arasında boşluklar oluşturabileceği anlamına geliyor. iPad, şu anda kullanıcıların ana ekranın herhangi bir yerine widget yerleştirmesine olanak tanıyor.
iOS 18 ana ekrana gelen diğer değişiklik ise uygulama simgelerini kişiselleştirme olacak. Yeni özellik, kullanıcıların ilk kez sistem genelinde uygulama simgelerinin rengini değiştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin; sosyal ağlar bir renk, bankacılık uygulamaları başka bir renk, oyunlar başka renk olacak şekilde düzenlenebilecek.
Denetim Merkezi ve Ayarlar'da değişiklikler
iOS 18 ile Denetim Merkezi’nde ufak değişiklikler de göreceğiz. Yeni tasarım, güncellenmiş müzik widget’ının yanı sıra HomeKit entegrasyonunda iyileştirmeler içecek. iOS, şu anda Denetim Merkezi’nin Ev bölümünde altı adede kadar aksesuarı rastgele seçiyor. Güncellemeyle kullanıcılara ek özelleştirme sunulacak.
Apple, iOS 18 güncellemesi ile Ayarlar uygulamasının yeni sürümünü sunacak. Daha sık ihtiyaç duyulan iPhone ayarlarının üste alınması ve arama işlevinin iyileştirilmesi bekleniyor.
Mesajlar uygulamasına yeni özellikler
iMessage’ı kullananları ilgilendiren yenilikler de var. Çapraz platform mesajlaşma standardı RCS desteği, yapay zeka destekli önerilen yanıtlar, emoji oluşturma, yeni Tapback simgeleri ve çeşitli efektler, iOS 18 ile Mesajlar uygulamasına geleceği söylenen yeni özellikler arasında.
Harita özel rota oluşturma
Apple, Haritalar uygulamasına özel rota oluşturma özelliği getiriyor. iPhone kullanıcıları artık Apple Maps tarafından önerilen rotalardan birini seçmek yerine kendi özel rotalarını oluşturabilecek. Harita şu anda varış noktasına çeşitli rota seçenekleri sunuyor ancak iOS 18 ile yolculuğun ayrıntıları üzerinde tam kontrol sunacak.
iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 18 ile iPhone’lara gelecek yeni özellikleri 10 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak WWDC 2024 etkinliğinde gösterecek. Her zaman olduğu gibi Apple etkinliği YouTube, Apple sitesi, Apple TV ve Apple Developer uygulamasında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.