Tam Boyutta Gör Apple, Glowtime etkinliğinde iPhone 16’nın güncellenmiş kamera özelliklerinden bazılarını gösterdi. Bunlardan biri; Kamera uygulamasıyla çekilen videoyu duraklatma ve devam ettirme özelliğiydi. Bu özellik, iPhone 16 serisine özel yeni Kamera Denetimi özelliğinin aksine iOS 18 yüklenebilen tüm iPhone’lara gelecek.

iOS 18, Kamera uygulamasına video duraklatma özelliğini getiriyor

iOS 18 ile iPhone’un Kamera uygulamasıyla bir video kaydettiğinizde sol alt köşede yeni bir duraklatma düğmesi göreceksiniz. Bu düğmeye dokunduğunuzda video kaydı geçici olarak duraklatılacak, tekrar dokunduğunuzda kayıt devam edecek. Video duraklatıldığında en üstte “Duraklatıldı” ibaresini göreceksiniz.

iOS 18 alacak cihazlar: İşte destekleyen iPhone modelleri 18 sa. önce eklendi

iOS 18 güncellemesi 16 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. iPhone XR, XS ve daha yeni modellere yüklenebilecek.

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iOS 18 ile iPhone'larda video kaydı durdurulabilecek