iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 10 sa. önce eklendi

iOS 18 "Tap to Cash" özelliği nasıl kullanılacak?

Tap to Cash, kullanıcıların iki iPhone’u birbirine dokundurarak ödeme yapmasına olanak tanıyor. Dokundurarak ödeme, Apple’ın Tap to Pay özelliğinin bir uzantısı ve aynı NFC işlevini kullanıyor. Apple, Tap to Cash’in kullanıcıların herhangi bir kişisel bilgisini paylaşmadan para göndermesine olanak tanıyarak gizliliğin korunmasını sağladığını söylüyor.

Apple'ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, “Fiziksel cüzdanınızı değiştirme yolculuğumuza devam ederken, telefon numarasını veya e-posta adresini paylaşmadan Apple Cash'i değiştirmenin hızlı ve özel bir yolu olan Tap to Cash'i sunuyoruz" diyor.

Apple, önceki iOS sürümünde iPhone'ları dokundurarak kişi bilgilerini paylaşmayı sağlayan NameDrop özelliğini sunmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 ile iPhone'ları dokundurarak para gönderebileceksiniz