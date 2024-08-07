iOS 18 public beta nasıl indirilir? iOS 18 beta yükleme adımları 3 hf. önce eklendi

Apple, birkaç yıl önce deklanşöre uzun basarak kamera uygulamasının fotoğraf çekme bölümünden video kaydetme özelliğini ekledi. Bu, müzik oynatmayı kesmeden video kaydetmenin püf noktasıydı. Ancak, bu şekilde kameranın çekebileceğinden daha düşük kalitede bir video elde ediyorsunuz. iOS 18 ile iPhone artık müzik, podcast yayınını veya diğer çalan sesleri durdurmadan video çekebilecek.

Bu özellik, AirPods bağlı olsun olmasın çalışacak. Kaydedilen videoların kalitesi büyük ölçüde değişmeyecek ve arka planda oynatılan müzik, podcast veya videonun sesi de videoya karışmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18, iPhone'da müzik dinlerken video çekmenize izin verecek