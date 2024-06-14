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    iOS 18'in gizli özelliği: iPhone'u gözünüzle kontrol edin

    iPhone'u gözünüzle kontrol edebileceğinizi biliyor musunuz? Apple, iOS 18 ile harika bir özellik sunuyor: Eye Tracking. iOS 18 göz takibi özelliği nasıl açılır anlatıyoruz.

    iOS 18, iPhone için birçok yeni erişilebilirlik özelliği getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni, iPhone’u gözünüzle takip etmenize olanak tanıyan göz takibi (eye tracking) özelliği. Peki, bu özeliğe ihtiyaç duyduğunuzda nasıl kullanacaksınız? iOS 18’de iPhone göz takibi özelliğini nasıl açacağınızı anlatıyoruz.

    iOS 18 göz takibi özelliği nasıl açılır 👀

    ios 18 iphone göz takibi özelliği açma Tam Boyutta Gör
    iPhone’lar için büyük güncelleme iOS 18, ana ekran ve denetim merkezindeki özelleştirme seçenekleri, Apple Intelligence kapsamında yapay zeka özellikleriyle birlikte göz takibi gibi dikkat çekici erişilebilirlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle iPhone’u gözle kontrol etme çoğu kullanıcı için ilgi çekici. Peki, iPhone gözle nasıl kontrol edilir? İşte adım adım iOS 18 göz takibi özelliğini açma 📲
    1. iPhone Ayarlar uygulamasını açın.
    2. Erişilebilirlik’e dokunun.
    3. Göz Takibi’ne dokunun.
    4. Göz takibini açın.
    5. Ekranda hareket eden noktalara odaklanın.
    6. Artık iPhone’u gözle kontrol edebilirsiniz.

    Göz takibi açıkken odaklandığınız düğme/uygulama/alan etrafında beyaz bir çerçeve görürsünüz. Bir öğeyi seçmek için bir süre odaklanmanız yeterli. Göz takibini kullanırken dokunmatik ekranı kullanmaya devam edebilirsiniz. iPhone’u gözle istediğiniz gibi kontrol edemiyorsanız, istediğiniz yerlere dokunamıyorsanız Göz Takibi özelliğini kapatın ve daha uzak bir noktadan kurulumu tekrar yapın.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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