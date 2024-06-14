iOS 18'in gizli özelliği: iPhone'u gözünüzle kontrol edin

iOS 18, iPhone için birçok yeni erişilebilirlik özelliği getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni, iPhone’u gözünüzle takip etmenize olanak tanıyan göz takibi (eye tracking) özelliği. Peki, bu özeliğe ihtiyaç duyduğunuzda nasıl kullanacaksınız? iOS 18’de iPhone göz takibi özelliğini nasıl açacağınızı anlatıyoruz.

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iOS 18 göz takibi özelliği nasıl açılır 👀

Tam Boyutta Gör iPhone’lar için büyük güncelleme iOS 18, ana ekran ve denetim merkezindeki özelleştirme seçenekleri, Apple Intelligence kapsamında yapay zeka özellikleriyle birlikte göz takibi gibi dikkat çekici erişilebilirlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle iPhone’u gözle kontrol etme çoğu kullanıcı için ilgi çekici. Peki, iPhone gözle nasıl kontrol edilir? İşte adım adım iOS 18 göz takibi özelliğini açma 📲

iPhone Ayarlar uygulamasını açın. Erişilebilirlik’e dokunun. Göz Takibi’ne dokunun. Göz takibini açın. Ekranda hareket eden noktalara odaklanın. Artık iPhone’u gözle kontrol edebilirsiniz.

Göz takibi açıkken odaklandığınız düğme/uygulama/alan etrafında beyaz bir çerçeve görürsünüz. Bir öğeyi seçmek için bir süre odaklanmanız yeterli. Göz takibini kullanırken dokunmatik ekranı kullanmaya devam edebilirsiniz. iPhone’u gözle istediğiniz gibi kontrol edemiyorsanız, istediğiniz yerlere dokunamıyorsanız Göz Takibi özelliğini kapatın ve daha uzak bir noktadan kurulumu tekrar yapın.

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iOS 18 iPhone göz takibi özelliği nasıl açılır?