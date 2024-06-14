iOS 18'in gizli özelliği: iPhone'u gözünüzle kontrol edin

iOS 18, iPhone için birçok yeni erişilebilirlik özelliği getiriyor. Bunlardan en dikkat çekeni, iPhone’u gözünüzle takip etmenize olanak tanıyan göz takibi (eye tracking) özelliği. Peki, bu özeliğe ihtiyaç duyduğunuzda nasıl kullanacaksınız? iOS 18’de iPhone göz takibi özelliğini nasıl açacağınızı anlatıyoruz.
iOS 18 göz takibi özelliği nasıl açılır 👀
- iPhone Ayarlar uygulamasını açın.
- Erişilebilirlik’e dokunun.
- Göz Takibi’ne dokunun.
- Göz takibini açın.
- Ekranda hareket eden noktalara odaklanın.
- Artık iPhone’u gözle kontrol edebilirsiniz.
Göz takibi açıkken odaklandığınız düğme/uygulama/alan etrafında beyaz bir çerçeve görürsünüz. Bir öğeyi seçmek için bir süre odaklanmanız yeterli. Göz takibini kullanırken dokunmatik ekranı kullanmaya devam edebilirsiniz. iPhone’u gözle istediğiniz gibi kontrol edemiyorsanız, istediğiniz yerlere dokunamıyorsanız Göz Takibi özelliğini kapatın ve daha uzak bir noktadan kurulumu tekrar yapın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.