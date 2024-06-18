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    Anlık Bildirim

    iOS 18, iPhone'lara T9 arama özelliğini getiriyor

    iOS 18 güncellemesiyle iPhone kullanıcılarının beklediği özelliklerden biri daha geliyor. Telefon uygulaması rehberdeki isimlere ulaşmayı kolaylaştıran T9 desteği kazanıyor.
    ios 18 t9 arama iphone klavye Tam Boyutta Gör
    T9 arama, sayısal tuş takımı olan eski cep telefonlarından hatırlayacağınız kullanışlı bir özellik. Ancak iPhone’lara iOS 18 güncellemesiyle yeni geliyor. T9 desteğiyle tuş takımında harfleri yazarak rehberinizdeki telefon numaralarını daha hızlı bir şekilde arayabileceksiniz.

    Android telefonlar bu özelliği yıllardır kullanıyor, iOS 18 güncellemesiyle de sonunda Apple iPhone’lara geliyor. Telefon uygulaması artık T9 aramayı destekliyor. Sayısal tuş takımını kullanarak bir kişinin adını yazabileceksiniz. Eşleşen kişi tuş takımı üzerinde görünecek.

    iOS 18 T9 arama özelliği nasıl kullanılacak?

    iOS 18'de T9 aramasını kullanmak için Telefon uygulamasında tuş takımını açmanız yeterli. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfine karşılık gelen numaraları tuşluyorsunuz. Her rakam tuşu üç veya dört harfi temsil ediyor; dolayısıyla ilgili rakama basmanız yeterli oluyor. iOS olası eşleşmeleri bulmak için adres defterini otomatik olarak filtreliyor. Eşleşen kişinin adı ve numarası ekranın üst kısmında çıkıyor. Aramayı onaylamak ve başlatmak için ismin üzerine dokunuyorsunuz.

    Aramalar kaydedilebilecek

    iPhone, iOS 18 güncellemesiyle tuş takımına yeni bir numara girdiğinizde size iki seçenek sunuyor. iOS 17’de tuş takımının üzerinde yalnızca “Numara ekle" seçeneği görünürken, iOS 18’de sol üst köşede “Yeni Kişi Oluştur" ve "Mevcut Kişiye Ekle"yi gösteren yeni bir düğme bulunuyor. Güncelleme ayrıca aramaları kaydetme, konuşulanları yazıya dökme, arama geçmişinde iyileştirmeler de getiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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