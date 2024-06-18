Tam Boyutta Gör T9 arama, sayısal tuş takımı olan eski cep telefonlarından hatırlayacağınız kullanışlı bir özellik. Ancak iPhone’lara iOS 18 güncellemesiyle yeni geliyor. T9 desteğiyle tuş takımında harfleri yazarak rehberinizdeki telefon numaralarını daha hızlı bir şekilde arayabileceksiniz.

Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri 2 gün önce eklendi

Android telefonlar bu özelliği yıllardır kullanıyor, iOS 18 güncellemesiyle de sonunda Apple iPhone’lara geliyor. Telefon uygulaması artık T9 aramayı destekliyor. Sayısal tuş takımını kullanarak bir kişinin adını yazabileceksiniz. Eşleşen kişi tuş takımı üzerinde görünecek.

iOS 18 T9 arama özelliği nasıl kullanılacak?

iOS 18'de T9 aramasını kullanmak için Telefon uygulamasında tuş takımını açmanız yeterli. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfine karşılık gelen numaraları tuşluyorsunuz. Her rakam tuşu üç veya dört harfi temsil ediyor; dolayısıyla ilgili rakama basmanız yeterli oluyor. iOS olası eşleşmeleri bulmak için adres defterini otomatik olarak filtreliyor. Eşleşen kişinin adı ve numarası ekranın üst kısmında çıkıyor. Aramayı onaylamak ve başlatmak için ismin üzerine dokunuyorsunuz.

Aramalar kaydedilebilecek

iPhone, iOS 18 güncellemesiyle tuş takımına yeni bir numara girdiğinizde size iki seçenek sunuyor. iOS 17’de tuş takımının üzerinde yalnızca “Numara ekle" seçeneği görünürken, iOS 18’de sol üst köşede “Yeni Kişi Oluştur" ve "Mevcut Kişiye Ekle"yi gösteren yeni bir düğme bulunuyor. Güncelleme ayrıca aramaları kaydetme, konuşulanları yazıya dökme, arama geçmişinde iyileştirmeler de getiriyor.

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iOS 18, iPhone'lara T9 arama özelliğini getiriyor