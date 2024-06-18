iOS 18, iPhone'lara T9 arama özelliğini getiriyor

Android telefonlar bu özelliği yıllardır kullanıyor, iOS 18 güncellemesiyle de sonunda Apple iPhone’lara geliyor. Telefon uygulaması artık T9 aramayı destekliyor. Sayısal tuş takımını kullanarak bir kişinin adını yazabileceksiniz. Eşleşen kişi tuş takımı üzerinde görünecek.
iOS 18 T9 arama özelliği nasıl kullanılacak?
iOS 18'de T9 aramasını kullanmak için Telefon uygulamasında tuş takımını açmanız yeterli. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfine karşılık gelen numaraları tuşluyorsunuz. Her rakam tuşu üç veya dört harfi temsil ediyor; dolayısıyla ilgili rakama basmanız yeterli oluyor. iOS olası eşleşmeleri bulmak için adres defterini otomatik olarak filtreliyor. Eşleşen kişinin adı ve numarası ekranın üst kısmında çıkıyor. Aramayı onaylamak ve başlatmak için ismin üzerine dokunuyorsunuz.
Aramalar kaydedilebilecek
iPhone, iOS 18 güncellemesiyle tuş takımına yeni bir numara girdiğinizde size iki seçenek sunuyor. iOS 17’de tuş takımının üzerinde yalnızca “Numara ekle" seçeneği görünürken, iOS 18’de sol üst köşede “Yeni Kişi Oluştur" ve "Mevcut Kişiye Ekle"yi gösteren yeni bir düğme bulunuyor. Güncelleme ayrıca aramaları kaydetme, konuşulanları yazıya dökme, arama geçmişinde iyileştirmeler de getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.