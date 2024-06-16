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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 ile ana ekranda özellikle Denetim Merkezi’nde daha fazla özelleştirmeye izin veriyor. Kullanıcılar, Kontrol Merkezi’ni sık kullandıkları işlev ve uygulamalara göre kişiselleştirebiliyor. Yeni Denetim Merkezi, iPhone’u kapatmak için alternatif bir yol da getiriyor.

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Güç düğmesi Denetim Merkezi'ne taşındı

iPhone’u kapatmak Android telefonlara göre biraz farklı; belli tuşlara basmanız gerekiyor. Apple, iOS 18 öncesinde Ayarlar bölümünde iPhone’u tuşlara basmadan kapatmanın yolunu sunuyordu, iOS 18 güncellemesiyle bu kısayolu daha görünür bir noktaya taşıdı. Artık Denetim Merkezi’ni açtığınızda sağ üstte bir güç simgesi çıkıyor. Bu düğme, fiziksel güç düğmesiyle aynı görevi görüyor. Dokunduğunuzda, iPhone kapatma ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

iOS 18 ile iPhone’u doğrudan Denetim Merkezi’nden de kapatabileceksiniz. Bu arada Denetim Merkezi’ne aynı şekilde erişiliyor; ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırma hareketiyle tamamen size özel yeni Denetim Merkezi ile karşılaşıyorsunuz. iOS 18 güncellemesiyle artık Denetim Merkezi’ne daha fazla öğe ekleyebiliyor, widget’a dönüştürebiliyorsunuz ve tek sayfayla sınırlı değilsiniz.

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iOS 18, iPhone'u kapatmanın hızlı ve kolay yolunu getiriyor