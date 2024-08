iOS 18 Notlar uygulaması: İşte tüm yeni özellikler

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör iOS 18 ile Notlar uygulaması birkaç yeni özellik kazanacak. Genel tasarımda pek fazla güncelleme yok ancak Notlar uygulaması diğer uygulamalarla daha derin entegrasyonlara sahip olacak.

Matematik Notları

Notlar, Matematik Notları adı verilen yeni bir özellik için ‌iOS 18‌'deki Hesap Makinesi uygulamasıyla entegre oluyor. Matematik Notları, denklemleri çözmenize olanak sağlamak için tasarlandı. Böylece aylık bütçenizi toplamak, insanların bir grup gezisi için ne kadar borcu olduğunu hesaplamak veya bir restoran hesabını bölmek gibi işlemler yapabiliyorsunuz.

Matematik Notları doğrudan Notlar uygulamasında veya Hesap Makinesi uygulamasının Matematik Notları bölümünde çalışacak. Yazdığınız herhangi bir denklem, eşittir işareti eklediğinizde otomatik olarak çözülecek.

Tam Boyutta Gör

iPadOS 18'de Matematik Notları

iPad'de, Matematik Notları ‌Apple Pencil‌ ile kullanabilirsiniz. Denklemleri elle yazıp ve eşittir işaretini ekleyerek Notlar uygulamasının bunları çözmesini sağlayabilirsiniz. Matematik Notları'nın tamamında birim dönüşümleri de dahil olmak üzere el yazısıyla çalışma özelliği bulunmaktadır.

Tam Boyutta Gör

Ses Kaydı ve Transkripsiyonu

Notlar uygulaması, iPhone'daki mikrofonlardan yararlanarak herhangi bir sesi kaydetmek için kullanılabilir. Ses kaydetmek için araç çubuğundaki ataç simgesine dokunun ve ardından "Ses Kaydet" düğmesine basın. Daha sonra kaydı başlatmak için kırmızı kayıt düğmesine ve sonlandırmak için durdurma düğmesine dokunun.

Doğrudan Notlar uygulamasında ses kaydetme seçeneği dersler, toplantılar ve daha fazlası için kullanışlı olabilir. Notlar uygulamasıyla yaptığınız tüm kayıtlar gerçek zamanlı olarak otomatik olarak yazıya dökülür. Böylece kaydedilenleri okuyabilir hatta anahtar ifadeleri arayabilirsiniz. Ses kaydı ve yazıya dökme özelliği ‌iPhone‌ 12 ve sonraki modellerde mevcut, ancak özellik yalnızca İngilizce dilinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Telefon Uygulaması Kaydı

‌iOS 18‌ telefon görüşmelerinin kaydedilmesini destekleyecek. Bir telefon görüşmesinin kaydını başlattığınızda bu kayıt Notlar uygulamasında saklanacak. Telefon uygulaması kayıtları, sağlanan transkripsiyonlarla birlikte Notlar uygulamasında yapılan ses kayıtlarıyla aynı işlevlere sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Transkript Özetleri (Apple Intelligence)

Apple Intelligence, Notlar uygulamasında bir ses kaydının veya kayıtlı bir telefon görüşmesinin dökümünü özetlemek için kullanılabilir. Bu özelliği kullanabilmek için Apple Intelligence'ı destekleyen bir cihaza ihtiyacınız olacak. Buna iPhone 15 Pro / Pro Max ve sonraki modellerin yanı sıra M serisi çipe sahip Mac'ler ve iPad'ler de dahil.

Tam Boyutta Gör

Katlanabilir Bölümler

Birden fazla başlığı olan uzun notlarınız varsa artık bu başlıkları daraltarak daha kompakt bir not oluşturabilirsiniz. Başlıklar, alt başlıklar ve başlıklar dahil olmak üzere herhangi bir bölüm başlığı daraltılabilir. Sadece bir başlığa dokunun ve ardından daraltmak için aşağı ok yönüne dokunun. Açmak için ise ok işaretine tekrar dokunun.

Tam Boyutta Gör

Vurgu Renkleri

Notlar uygulaması, ilk kez yazılan metin için renkleri destekleyerek vurgulama olanağı sağlıyor. Apple, pembe, mor, turuncu, yeşil ve mavi olmak üzere beş renk ekledi ve renkler biçimlendirme arayüzü aracılığıyla eklenebiliyor.

Bir kelime veya ifade seçildiğinde renk seçeneklerine ulaşmak için Aa düğmesine dokunmanız yeterli olacak. Aynı cümle için birden fazla renk kullanılabilir, renkler başlık ve alt başlıklarda kullanılabileceği gibi kalın ve italik gibi metin biçimlendirmeleriyle de birleştirilebilir.

Tam Boyutta Gör

Dosya Ekle

Notlara resim veya taranmış belgeler eklemenize olanak tanıyan araç çubuğu simgesi, ‌iOS 18‌'de daha fazlasını yapmak için güncellendi. Üzerine dokunduğunuzda Dosyalar uygulamasından bir dosya ekleyebilirsiniz, bu da bir nota belge eklemeyi çok daha kolay hale getiriyor.

Daha önce notlara bir dosya eklemek için onu kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyordu ve bu da birkaç adım gerektiren bir işlemdi. Araç çubuğunu kullanmaya alternatif olarak, daha önce mevcut olmayan bir seçenek olan nota uzun basarak dosya ekleyebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Not Ayarları

Bir notun sağ üst kısmında bulunan üç nokta simgesine dokunduğunuzda, bir dizi yeni seçeneğin yer aldığı Notlar ayarlarına ulaşabilirsiniz. Bu arayüzden Son Notlar'ı görebilir ve Notlar uygulaması hızlı erişim için önceki notlarınızdan birkaçını görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca Matematik Notları için önerilen sonuçlar ile eşittir işareti yazıldığında otomatik olarak eklenen sonuçlar arasında seçim yapmak veya özelliği kapatmak için bir geçiş düğmesi de olacak. Notta arama yapma, notu taşıma, satır ve ızgara ekleme ve ek görünümünü değiştirme gibi önceki özellikler yine kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör

Kilit Ekranı Notları

‌iOS 18‌'de, Kilit Ekranına Kontrol Merkezi denetimleri ekleyebilirsiniz. Bu özellik sayesinde daha önce El Feneri ve Kamera tarafından işgal edilen yuvalardan birine Notlar uygulamasını açma seçeneğini ekleyebilir ve böylece düşüncelerinizi hızlıca not alabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Akıllı Komut Dosyası (iPadOS 18)

‌iPad‌'de, ‌Apple Pencil‌ ile el yazınızı iyileştirmek için tasarlanmış Akıllı Komut Dosyası adlı yeni bir özellik mevcut. Bu özellik yazdıklarınızı iyileştirmek için kendi el yazısı stilinizi yeniden oluşturmak için makine öğrenimini kullanır ve dağınık yazının daha düzenli görünmesini sağlar.

Akıllı Komut Dosyası el yazınızı değiştirmez ancak onu daha akıcı, düz ve okunması daha kolay hale getirir. Akıllı Komut Dosyası ile yazdığınız metni kendi el yazınıza yapıştırabilir, el yazısıyla yazılan yazımı düzeltebilir, kelimelere dokunup sürükleyerek taşıyabilir veya aralıklarını değiştirebilir, yazdıklarınızı karalayarak silebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yazma Araçları (Apple Intelligence)

Writing Tools (Yazma Araçları), yazınızı geliştirebilecek bir Apple Intelligence özelliğidir. Sizin için sıfırdan metin oluşturmaz ancak düzeltme yapabilir. Belirli bir tona uyması için yeniden yazmanıza yardımcı olabilir ve özetler oluşturabilir.

Notlar uygulamasında Yazma Araçları'nı kullanmak için tek yapmanız gereken bir şeyler yazmak, metninizi seçmek ve ardından klavyenin üst kısmındaki hızlı erişim Yazma Araçları seçeneklerine dokunmak veya seçili metninize dokunarak Yazma Araçları'nı seçmektir.

Image Wand (Apple Intelligence)

Notlar uygulaması, Apple'ın yakında çıkacak olan AI destekli resim oluşturma uygulaması Image Playground ile entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Notlar uygulamasının yazdıklarınızla uyumlu bir resim oluşturmasını sağlayabileceksiniz.

iPad‌'de eklemek istediklerinizin kabataslak bir taslağını çizebilir ve ardından Apple Intelligence'ın daha özel bir versiyonunu oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Notlar uygulamasına resim ekleyen özelliğin adı Image Wand ve ne zaman hayata geçeceği ise henüz belli değil.

