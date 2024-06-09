Tam Boyutta Gör iPhone kullanıcıları senelerdir Fotoğraflar ve Mesajlar gibi kişisel uygulamaların açılışına şifre koymak istese de Apple, bir türlü bu gizlilik ve güvenlik özelliğini sunmuyor. Son raporlar, iOS 18 güncellemesinin buna izin vereceğini söylüyor.

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iOS 18, iPhone kullanıcılarının Fotoğraflar uygulaması dahil yerleşik tüm uygulamaları Face ID ile korumasına izin verecek. Mail, Mesajlar, Telefon, Fotoğraflar, Notlar, Safari, Ayarlar ve diğer yerleşik iPhone uygulamaları Face ID, Touch ID veya kilit ekranı şifresiyle korunabilecek. Özelliğin App Store’daki üçüncü parti uygulamalarla çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.

Apple, şu anda Notlar uygulamasında notlar ve Fotoğraflar uygulamasında "Son Silinenler" ve "Gizli" albümlerindeki fotoğraflar gibi belirli içeriklerin Face ID, Touch ID veya parolayla kilitlenmesine izin veriyor. Yeni iOS 18 özelliği, iPhone’un kilidi açık olsa bile uygulamaların tamamen kilitlenmesine izin vererek güvenlik ve gizliliği sağlayacak. Bu arada uygulamaları Ekran Süresi veya Kestirmeler ile kilitlemenin yolları var; bu yöntemlere artık iOS 18'de gerekli olmayacak.

WWDC24 etkinliğinin hemen ardından iOS 18 beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.

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iOS 18, uygulamaları kilitlemenize izin verecek