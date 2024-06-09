iOS 18, uygulamaları kilitlemenize izin verecek

iOS 18, iPhone kullanıcılarının Fotoğraflar uygulaması dahil yerleşik tüm uygulamaları Face ID ile korumasına izin verecek. Mail, Mesajlar, Telefon, Fotoğraflar, Notlar, Safari, Ayarlar ve diğer yerleşik iPhone uygulamaları Face ID, Touch ID veya kilit ekranı şifresiyle korunabilecek. Özelliğin App Store’daki üçüncü parti uygulamalarla çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor.
Apple, şu anda Notlar uygulamasında notlar ve Fotoğraflar uygulamasında "Son Silinenler" ve "Gizli" albümlerindeki fotoğraflar gibi belirli içeriklerin Face ID, Touch ID veya parolayla kilitlenmesine izin veriyor. Yeni iOS 18 özelliği, iPhone’un kilidi açık olsa bile uygulamaların tamamen kilitlenmesine izin vererek güvenlik ve gizliliği sağlayacak. Bu arada uygulamaları Ekran Süresi veya Kestirmeler ile kilitlemenin yolları var; bu yöntemlere artık iOS 18'de gerekli olmayacak.
WWDC24 etkinliğinin hemen ardından iOS 18 beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.