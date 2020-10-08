iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor

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Apple’ın bu yıl radikal bir karar alarak iPhone 12 serisindeki kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırması bekleniyor. Çevreye katkı anlamında planlanan bu hamlenin artık kesinleşmeye başladığı ifade ediliyor.

iPhone 12 neler sunacak

Günümüzde en uygun fiyatlı akıllı telefonların bile kutusundan şarj adaptörü veya kulaklık gibi aksesuarlar eksik edilmiyor. Ne var ki Apple yeni bir strateji peşinde. Aksesuarları kutudan kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçme konusunda önemli bir adım atacak.

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Firmaya yakın kaynakların teyit ettiği bilgilere göre iPhone 12 kutusunda artık bir şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Her yıl yeni iPhone serisi yaklaşık 80-100 milyon arasında satış yapıyor. Adaptör ve kulaklık maliyetinin azaltılması diğer taraftan Apple’a da önemli bir tasarruf sağlayacak.

Kulaklık özellikle iPhone yükseltmesi yapanlar için çok sorun olmayacaktır ancak 20W hızlı şarjın konuşulduğu dönemde adaptörün olmaması tüketici tarafında nasıl bir etki yapacak merak konusu. Pek çok otorite 3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığı dönemdeki gibi tüketicilerin de bunu benimseyebileceğini düşünüyor. Diğer taraftan şarj kablosunun örgülü tasarıma geçeceği de gelen bilgiler arasında.

https://www.tomsguide.com/uk/news/iphone-12s-big-risk-will-shoppers-accept-no-charger-in-the-box

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