iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor

Apple’ın bu yıl radikal bir karar alarak iPhone 12 serisindeki kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırması bekleniyor. Çevreye katkı anlamında planlanan bu hamlenin artık kesinleşmeye başladığı ifade ediliyor.
iPhone 12 neler sunacak
Günümüzde en uygun fiyatlı akıllı telefonların bile kutusundan şarj adaptörü veya kulaklık gibi aksesuarlar eksik edilmiyor. Ne var ki Apple yeni bir strateji peşinde. Aksesuarları kutudan kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçme konusunda önemli bir adım atacak.İlginizi Çekebilir iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu
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Firmaya yakın kaynakların teyit ettiği bilgilere göre iPhone 12 kutusunda artık bir şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Her yıl yeni iPhone serisi yaklaşık 80-100 milyon arasında satış yapıyor. Adaptör ve kulaklık maliyetinin azaltılması diğer taraftan Apple’a da önemli bir tasarruf sağlayacak.
Kulaklık özellikle iPhone yükseltmesi yapanlar için çok sorun olmayacaktır ancak 20W hızlı şarjın konuşulduğu dönemde adaptörün olmaması tüketici tarafında nasıl bir etki yapacak merak konusu. Pek çok otorite 3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığı dönemdeki gibi tüketicilerin de bunu benimseyebileceğini düşünüyor. Diğer taraftan şarj kablosunun örgülü tasarıma geçeceği de gelen bilgiler arasında.
https://www.tomsguide.com/uk/news/iphone-12s-big-risk-will-shoppers-accept-no-charger-in-the-box Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
şimdi damlar "abi zaten gerek yok" diyenler :D
Mesela eski cep telefonu kutuları ne kadar büyük, kaba ve renkliydi. Kutunun hacmini 1cm^3 düşürmek bile inanılmaz değişimler sağlıyor. Karbon ayak izinden tutun da bir çok yere etki ediyor bu değişim. Ki her güne yeni bir akıllı telefon tanıtıldığı ve satış rekorlarının kırıldığından ötürü bunların etkisini bir düşünün...