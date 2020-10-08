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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor

    Yakın zamanda bir iPhone cihazı aldığınız zaman kutuda ekstra olarak sadece bir şarj kablosu göreceksiniz. Apple yavaş yavaş kutudan eksiltme yapmaya başladı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    9,3b
    1
    128
    iPhone
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    iPhone 12 kutusundan şarj adaptör çıkmaması ihtimali güçleniyor
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    Apple’ın bu yıl radikal bir karar alarak iPhone 12 serisindeki kulaklık ve şarj adaptörünü kaldırması bekleniyor. Çevreye katkı anlamında planlanan bu hamlenin artık kesinleşmeye başladığı ifade ediliyor.

    iPhone 12 neler sunacak

    Günümüzde en uygun fiyatlı akıllı telefonların bile kutusundan şarj adaptörü veya kulaklık gibi aksesuarlar eksik edilmiyor. Ne var ki Apple yeni bir strateji peşinde. Aksesuarları kutudan kaldırarak çevre kirliliğinin önüne geçme konusunda önemli bir adım atacak.

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    Firmaya yakın kaynakların teyit ettiği bilgilere göre iPhone 12 kutusunda artık bir şarj adaptörü ve kulaklık çıkmayacak. Her yıl yeni iPhone serisi yaklaşık 80-100 milyon arasında satış yapıyor. Adaptör ve kulaklık maliyetinin azaltılması diğer taraftan Apple’a da önemli bir tasarruf sağlayacak.

    Kulaklık özellikle iPhone yükseltmesi yapanlar için çok sorun olmayacaktır ancak 20W hızlı şarjın konuşulduğu dönemde adaptörün olmaması tüketici tarafında nasıl bir etki yapacak merak konusu. Pek çok otorite 3.5mm kulaklık girişinin kaldırıldığı dönemdeki gibi tüketicilerin de bunu benimseyebileceğini düşünüyor. Diğer taraftan şarj kablosunun örgülü tasarıma geçeceği de gelen bilgiler arasında.

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    https://www.tomsguide.com/uk/news/iphone-12s-big-risk-will-shoppers-accept-no-charger-in-the-box Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 hf. en beğenilen
    helal olsun valla. yine iyi ittiriyorlar millete.
    şimdi damlar "abi zaten gerek yok" diyenler :D
    Yanıtla +66
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    Jevreyzist 2 hf. cangunner
    Yok öyle bir dünya biz ailecek apple kullanıyoruz çifter çifter kablo falan yok.Telefonu satarken bile kabloyla satıyorsun evde bırakmıyorsun.Para kazanmaktan başka bir açıklamsı olmaz.O iğrenç ses veren kulaklıkları kaldırabilir. Kulaklık alan ya kablosuz alıyor ya da ses kalite üst kulaklıklar tercih ediyor.
    Yok öyle bir dünya biz ailecek apple kullanıyoruz çifter çifter kablo falan yok.Telefonu satarken bile kabloyla satıyorsun evde bırakmıyorsun.Para kazanmaktan b...
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    2 Yanıt Yanıtla +31
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    cangunner (Can G) 2 hf.
    Biraz mantıklı düşünün; şuanda evinizde kaç adet şarj cihazı, kulaklık ve kablo var bir bakın. Büyük ihtimalle ekosistem değiştirmediyseniz veya aynı ekosisteme ait birkaç cihazınız varsa hepsinden minimum çifter çifter vardır. Mesela S10’dan S20’ye geçtiniz veya XS’den 11’e geçtiniz, kutulardan çıkan aksesuarlar aynı. Yeni aldığınız cihazdan çıkan aksesuarlar paketi açılmamış şekilde duruyor. Bunlar küçük detaylar diye düşünebilirsiniz, ticari zeka vs diyebilirsiniz ama çevre için azımsanamayacak kadar büyük etki bırakıyorlar.

    Mesela eski cep telefonu kutuları ne kadar büyük, kaba ve renkliydi. Kutunun hacmini 1cm^3 düşürmek bile inanılmaz değişimler sağlıyor. Karbon ayak izinden tutun da bir çok yere etki ediyor bu değişim. Ki her güne yeni bir akıllı telefon tanıtıldığı ve satış rekorlarının kırıldığından ötürü bunların etkisini bir düşünün...
    Biraz mantıklı düşünün; şuanda evinizde kaç adet şarj cihazı, kulaklık ve kablo var bir bakın. Büyük ihtimalle ekosistem değiştirmediyseniz veya aynı ekosisteme...
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    12 Yanıt Yanıtla +18
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (82) Yorum Yaz Forumda Gör
    maaart (S D) 1 hf.
    sanki adam sarj aleti satışını yasaklıyor, kara borsaya düşürüyor, ihtiyacı olmayan boşuna almayacak bu konu çöpdroid kullanıcılarını neden geriyor, neden iphone forumunu meşgul ediyorlar anlamak zor. tüm gittiğim şantiyelerimde, ofisimde, kişisel ve şirket aracımda, evimde ve yazlığımda hali hazırda sarj aleti var yeni bir sarj aletine ihtiyacım yok siz istemiyorsunuz diye yeni alacağım telefonda bir sarj aleti almak zorunda mıyım?
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    MaXiLoPeZ 1 hf.
    Kutudan kablo çıkacak ama adaptör mü çıkmayacak arkadaşlar?

    Peki hızlı şarj cihazı almak istesek kutudan çıkan kablo kullanılabilir mi yoksa yeni kablo mu almak lazım?
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    Fortune 4 1 hf. yeni yorumcu
    hahaha ciddi mi? yani onca para odeyip telefonu aldin ama sarj cihazi yok.. bir de savunanlar olmus bu kafa guzel kafaymis ya bunu sevdim bonzai kafasi bu bence ahahaaha
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 1 hf.
    İçinde telefon çıkmasada olur. kutusu çok stabil hiç takılmıyor.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    kulaklık ve adaptör satış fiyatından düşülürse dürüst hareket olur.o takdirde sorun yok.değilse de fırsatçılık,aldatma olur
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    to let myself go 1 hf.
    Bu şarj aletinin olmamasına sevinenlerde gerçekten akıl yok. Neymiş herkesin elinde şarj aleti varmış, işte yenisi geliyor, yeniliyorsun.
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 1 hf.
    Ulan herkeste adaptör olduğundan maliyete yansırsa mantıklı bir adım aslında ama fena linç yiyecem diye susuyorum. Bana aynı fiyata adaptör mü daha iyi kamera mı deseniz kamerayı seçerdim, her yer adaptör zaten. He hem adaptörü çıkarıp, hem bize yansımıyorsa başlarım öyle işe.
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    Sir Joseph (Yusuf Talha Çelebi) 1 hf. Silent Guardian
    Türkiye için düşünecek olursak enflasyon farkını kapatabilirler. Yani bizim açımızdan daha iyi, demek isterdim de maaşlar enflasyon altında eziliyor.
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    ApsinteX (Uğur Kcclk) 1 hf.
    Ya hadi kulakligu anladik. Ama cihazi kullanmak icin sart olan guc saglayan sarj aletinin kutuda olmamasi resmen karakomik film gibi.



    Alis fiyatina da yansiyacagini hic sanmiyorum.
    Yanıtla +2
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 1 hf.
    Almayın arkadaşım enayimisiniz almazsanız bir sonraki modelde kutuya çeyrek altın bile eklerler😂
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    darkwood0 (Alp Eren c) 2 hf.
    telefona 15bin vericen sonrada sana 2bine airpods + 500tlye hızlı şarj adaptörünü sonradan mı iteleyecekler şimdi. Apple kullanan biri olarak söylüyorum bu paralara bu telefonlar yazık yani.
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    9333 kez okundu.
    77 kişi, toplam 82 yorum yazdı.

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    Apple, iPhone 12 ve iphone 12 charger
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