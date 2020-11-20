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    iPhone 12 MagSafe kılıfları ülkemizde satışta

    iPhone 12 için tasarlanmış MagSafe aksesuarları ülkemizde de satışa başladı. Hem barındırdığı teknoloji hem de malzeme kalitesi aksesuarların fiyatını uçurmuş denebilir.
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 MagSafe kılıfları ülkemizde satışta
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    Apple’ın iPhone 12 serisi ile birlikte farklı bir konseptte geri getirdiği MagSafe manyetik bağlantı ekosistemi ülkemizde de satışa çıkıyor. Apple Store mağazasında pek çok MagSafe aksesuarının fiyatı netleşti.

    MagSafe nedir?

    MagSafe hatırlanacağı üzere MacBook bilgisayarınızın şarj yuvasının ve şarj kablosu ucunun manyetik pinler vasıtasıyla tutturulması üzerine kurulmuştu. Kabloyu yaklaştırdığınızda elinizden fırlayarak yuvaya yapışıyordu ve oldukça büyük kolaylık sağlıyordu. Örneğin eliniz kabloya takıldığında kendisini kurtararak kopma tehlikesi yaşamıyordu.

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    Apple bu konsepti yeni aksesuar ekosistemine entegre etmiş. iPhone 12 serisinin arka kısmında manyetik bir alan ve manyetik pinler yer alıyor. MagSafe aksesuarlar da yine aynı bileşenlere sahip ve arka kısma yapışıyor.

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    MagSafe aksesuar ekosistemi oldukça geniş tutulmuş. Kablosuz şarj cihazı, kılıflar, ekranda bir saat modu çıkaran kapaklı kılıf, cüzdan gibi pek çok aksesuar olacak. Apple haricinde Belkin gibi pek çok iş ortağı da MagSafe için aksesuar üretecek. Apple mağazasında fiyatları açıklanan MagSafe ürünleri şu şekilde:

    iPhone 12 / Pro MagSafe özellikli kılıf: 499TL

    MagSafe şarj aygıtı: 399TL

    MagSafe Duo şarj aygıtı: 1299TL

    MagSafe özellikleri deri cüzdan: 599TL

    iPhone 12 Pro Max MagSafe özellikli kılıf: 599TL

    Deri zarf kılıfı: 1299TL



    https://www.apple.com/tr/shop/iphone/iphone-accessories Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    8 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    9 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çöp.
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    Usta-74 (Kerem usta) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şarj cihazı uygun gibi duruyor.
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hadi telefonda ARGE ekibi maaşından parçaların fiyatına göre ücret belirleniyor diyoruz. Ama şimdi insaf bir kılıf neden 600 lira?!
    1 Yanıt Yanıtla
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    Gbness (İsmail Söylev) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Cebine koyarken çıkicak birşeye 600tl vermek ilginç olur 😳
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    Ussuz (mehmet ) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kılıfa o kadar para vereceğime gider sağlam bir yerden sigorta yaptırırım telefona. Hem kılıfla uğraşmam hem de cihazın albenisini bozmamış olurum.
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    Whippoorwill 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Deri zarf kılıf fiyatına Lumia 925 almıştım bir zamanlar.
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    mr.biceps (Serdar Gökhan) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    🙂
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