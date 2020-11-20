iPhone 12 MagSafe kılıfları ülkemizde satışta

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Apple’ın iPhone 12 serisi ile birlikte farklı bir konseptte geri getirdiği MagSafe manyetik bağlantı ekosistemi ülkemizde de satışa çıkıyor. Apple Store mağazasında pek çok MagSafe aksesuarının fiyatı netleşti.

MagSafe nedir?

MagSafe hatırlanacağı üzere MacBook bilgisayarınızın şarj yuvasının ve şarj kablosu ucunun manyetik pinler vasıtasıyla tutturulması üzerine kurulmuştu. Kabloyu yaklaştırdığınızda elinizden fırlayarak yuvaya yapışıyordu ve oldukça büyük kolaylık sağlıyordu. Örneğin eliniz kabloya takıldığında kendisini kurtararak kopma tehlikesi yaşamıyordu.

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Apple bu konsepti yeni aksesuar ekosistemine entegre etmiş. iPhone 12 serisinin arka kısmında manyetik bir alan ve manyetik pinler yer alıyor. MagSafe aksesuarlar da yine aynı bileşenlere sahip ve arka kısma yapışıyor.

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MagSafe aksesuar ekosistemi oldukça geniş tutulmuş. Kablosuz şarj cihazı, kılıflar, ekranda bir saat modu çıkaran kapaklı kılıf, cüzdan gibi pek çok aksesuar olacak. Apple haricinde Belkin gibi pek çok iş ortağı da MagSafe için aksesuar üretecek. Apple mağazasında fiyatları açıklanan MagSafe ürünleri şu şekilde:

iPhone 12 / Pro MagSafe özellikli kılıf: 499TL

MagSafe şarj aygıtı: 399TL

MagSafe Duo şarj aygıtı: 1299TL

MagSafe özellikleri deri cüzdan: 599TL

iPhone 12 Pro Max MagSafe özellikli kılıf: 599TL

Deri zarf kılıfı: 1299TL

https://www.apple.com/tr/shop/iphone/iphone-accessories

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