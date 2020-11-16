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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber]

    iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu. iPhone 12 ve iPhone 12 modelleri bu sene ülkemize rötarlı olarak geliyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    6,3b
    104
    34
    iPhone
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    11

    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber]
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    Apple, 13 Ekim tarihinde tanıttığı yeni iPhone modellerini sonunda Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı

    iPhone 12, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

    Edindiğimiz bilgilere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri ülkemize epey geç bir tarihte geliyor.

    iPhone 12 modelleri ülkemizde satışa sunulduğunda Amazon üzerinden hızlı kargoyla satın alınabilir olacak. Satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.



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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    myigity (Yiğit Yildiz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    iPhone 11'ler artık eskidi. Hemen satıp 12 almak lazım.
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    aylax (Bedir güney) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sevim koş..
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    voyager1979 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dünya geneli için 5G’li bir telefon 799$ çok uygun bir fiyat gerçekten. Ama biz kur ve fahiş vergiler yüzünden bu güzelliğe vitrinden bakacağız maalesef:(
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    apeirons (gökhan ak) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir süre daha 11 pro ile devam o zaman.
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    igneli 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence biz direkt iphone 13’e geçelim
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    Lirikal Militan 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şunu şuraya bırakalım da iphone mu pahali, alim gücümüz mü kotu görelim.



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    onboardx 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim görüşüm tüm modeller çıkacaktır,şimdiden pro max için kılıf bakalım 🤔
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    Mesen90 (Mehmet Esen) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar geciktirmenin manası nedir? Cihaz tanıtılalı 2 ay oldu... Black Friday için plan yapmıştım fakat suya düştü. Bari fiyatlar makul seviyede olsa... Bu sefer gözümden düştün Apple.
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    voyager1979 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dünya geneli için 5G’li bir telefon 799$ çok uygun bir fiyat gerçekten. Ama biz kur ve fahiş vergiler yüzünden bu güzelliğe vitrinden bakacağız maalesef:(
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 57 dk. ( Mesaj Silindi ) voyager1979
    iPhone 12 serisindeki X55 5G modemin aynısını barındıran Poco F2 Pro yu 320 Euro ya aldım tam tamına. Hiç de ucuz değil aksine gereksiz pahalı iPhone 12 ler. Hiçbi özelliği yok işlem gücü dışında. Üstüne kutu da boş. 320 Euroluk F2 Pro dan 33 watt 600 Euroluk OnePlus 8T den 65 watt şarj çıkarken bu cücük bataryalı iPhone lara kulaklık ve şarj cihazı masrafı yapacak bir de alan avanaklar. Eski kutulu 11 Pro/Max alın daha iyi en azından ısınmıyo ve şarjı da iyi gidiyo
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 34 dk. ( Mesaj Silindi ) voyager1979
    14999TL diyelim biz ona :D
    1 Yanıt Yanıtla
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    fuckulteli 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hay Amazon'unuza...
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    blackleads007 2 sa. ( Mesaj Silindi ) fuckulteli
    o kadar sponsorluk anlaşması yapmışlar olmasın be reklam bea?
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    15'i bekliyorum ben
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    Adoring 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    12 eskidi 13 lazım 13 çıksın.
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    scanh (Şafak Can Hınıslı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple o kadar beklettin yap bir sürpriz hepsini aynı anda satışa çıkar
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    6336 kez okundu.
    27 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

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