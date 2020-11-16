iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu [DH Özel Haber]

Apple, 13 Ekim tarihinde tanıttığı yeni iPhone modellerini sonunda Türkiye’ye getiriyor. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinin ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.İlginizi Çekebilir iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı
iPhone 12, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Edindiğimiz bilgilere göre iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri 3 Aralık’ı 4 Aralık’a bağlayan gece satışa sunulacak. Fiyatları bilinmiyor. iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin satış tarihi ise henüz netleşmedi.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Geçtiğimiz sene iPhone 11 serisi modeller 18 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu sene koronavirüs nedeniyle iPhone 12 modellerinin tanıtımı gecikti. Piyasadaki belirsizliğin de etkisiyle iPhone 12 modelleri ülkemize epey geç bir tarihte geliyor.
iPhone 12 modelleri ülkemizde satışa sunulduğunda Amazon üzerinden hızlı kargoyla satın alınabilir olacak. Satış sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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