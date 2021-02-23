iPhone 13 OLED ekranları BOE de üretecek

Tam Boyutta Gör

iPhone 12 serisi bu yıl Apple’ın pazar değerini 3 trilyon doların üzerine çıkaracak potansiyele sahip. Toplamda 100 milyon civarında satması beklenen seri haliyle iPhone 13 serisi için beklentileri de arttırıyor. OLED ekranlı yeni seri için Apple tedarikçi sayısını arttırıyor.

BOE sonunda başardı

Yine 4 farklı boyutta veya bir ihtimal mini modeli olmadan gelecek iPhone 13 için satış beklentileri yüksek. Apple bu bakımdan özellikle OLED tarafında tedarikçi sayısını arttırıyor. Çinli BOE de listeye girmiş durumda.

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Apple normalde iPhone 13 OLED ekranları için büyük oranda Samsung ve kalan oranda da LG Display firmalarından tedarik yapacak. Bununla birlikte daha önce Apple’ın istediği kaliteyi yakalayamayan Çinli BOE bu sefer şeytanın bacağını kırdı.

Gelen bilgilere göre BOE bir miktar iPhone 13 OLED ekranı için tedarik anlaşması imzalamış durumda. Firma dokunmatik panel tedarikçisi GIS ile birlikte yeni OLED panellerin geliştirilmesine başladı. Böylece OLED paneller için 3 tedarikçi devreye girmiş oldu.

iPhone 13 serisinde daha az enerji tüketen LTPO üretim teknolojisine yer vermek isteyen Apple böylece Pro modellerde 120Hz tazeleme hızına çıkan ProMotion çözümünü kullanabilecek. Bu bakımdan firma biraz daha kaliteyi yüksek tutmaya çalışıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/02/22/boe-rumored-to-have-won-oled-supply-orders-for-iphone-13-models

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