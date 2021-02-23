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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 OLED ekranları BOE de üretecek

    Samsung ve LG Display firmalarından sonra Çinli BOE de iPhone 13 OLED ekranların üretimi için Apple’dan onay aldı. Toplamda 3 tedarikçi yeni OLED ekranları üretecek.
    23 Şubat 2021, 16:00 (1 sa.)
    643
    37
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    iPhone 13 OLED ekranları BOE de üretecek
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 12 serisi bu yıl Apple’ın pazar değerini 3 trilyon doların üzerine çıkaracak potansiyele sahip. Toplamda 100 milyon civarında satması beklenen seri haliyle iPhone 13 serisi için beklentileri de arttırıyor. OLED ekranlı yeni seri için Apple tedarikçi sayısını arttırıyor.

    BOE sonunda başardı

    Yine 4 farklı boyutta veya bir ihtimal mini modeli olmadan gelecek iPhone 13 için satış beklentileri yüksek. Apple bu bakımdan özellikle OLED tarafında tedarikçi sayısını arttırıyor. Çinli BOE de listeye girmiş durumda.

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    Apple normalde iPhone 13 OLED ekranları için büyük oranda Samsung ve kalan oranda da LG Display firmalarından tedarik yapacak. Bununla birlikte daha önce Apple’ın istediği kaliteyi yakalayamayan Çinli BOE bu sefer şeytanın bacağını kırdı.

    Gelen bilgilere göre BOE bir miktar iPhone 13 OLED ekranı için tedarik anlaşması imzalamış durumda. Firma dokunmatik panel tedarikçisi GIS ile birlikte yeni OLED panellerin geliştirilmesine başladı. Böylece OLED paneller için 3 tedarikçi devreye girmiş oldu.

    iPhone 13 serisinde daha az enerji tüketen LTPO üretim teknolojisine yer vermek isteyen Apple böylece Pro modellerde 120Hz tazeleme hızına çıkan ProMotion çözümünü kullanabilecek. Bu bakımdan firma biraz daha kaliteyi yüksek tutmaya çalışıyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/22/boe-rumored-to-have-won-oled-supply-orders-for-iphone-13-models Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 3 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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