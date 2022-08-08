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    iPhone 14 etkinliği de canlı olmayacak: Apple, kayıtlara başladı

    iPhone 14 tanıtımı bu yıl da canlı gerçekleşmeyecek. Söylentilere göre Apple, iPhone 14 serisi ile birlikte Apple Watch 8 modellerini tanıtacağı Eylül ayı etkinliği için kayıtlara başladı.
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    iPhone 14 etkinliği

    Covid-19 salgınının başlamasından bu yana Apple etkinlikleri canlı izleyiciler eşliğinde gerçekleşmiyor; bunun yerine önceden kaydedilmiş videolardan oluşan sanal bir etkinlik izliyoruz. iPhone 14 etkinliğinde de bu değişmeyecek. iPhone 14 ve Apple Watch 8’in tanıtılacağı Eylül ayı etkinliği de canlı gerçekleşmeyecek.

    Yeni iPad ve Mac'ler Ekim'de

    İddialara göre, Apple Eylül etkinliği için bölümleri kaydetmeye başladı. Bloomberg’den Gurman’a göre ilk etkinlik, iPhone 14, iPhone 14 Pro ve Apple Watch 8’e odaklanacak. Ekim ayında gerçekleşecek ikinci etkinlikte şirket, yeni iPad ve Mac serisine odaklanacak.

    iPhone 14 Pro öne çıkacak

    Apple, bu sene mini modeli tanıtmayacak; onun yerine daha büyük ekranlı (6.1 inç) iPhone 14 ve 6.7 inç iPhone 14 Pro ile karşımıza çıkacak. Apple, ilk kez bu sene Pro modellerin donanımını daha yüksek tutacak. 48 megapiksel kamera, her zaman açık ekran (always on display), A16 Bionic çip, hap ve delik çentik (hole punch) ekran dahil iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modeline özel olacak.

    Apple Watch 8 "Pro modeli" yenilikçi olacak

    Apple Watch tarafında da Pro ayrımı olacak. Watch 8’in Watch 7 tasarımıyla gelmesi ve yeni sensör, yeni tasarımın Watch Series 8 Pro’ya özel olması bekleniyor. Daha büyük ekranlı pro modelin spor ve aktivitelere yönelik darbelere, hareketlere ve yoğun antrenmanlarda tere karşı çok daha dayanıklı yapıda olması bekleniyor.

    iPhone 14 ne zaman tanıtılacak?

    Apple etkinliğinin Eylül ayı başlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

    Profil resmi
    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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