iPhone 14 kılıfları sızdırıldı: iPhone 14 Max yerine 14 Plus geliyor

Apple, 7 Eylül’de düzenleyeceği Far Out etkinliğinde dört iPhone modeli tanıtacak. 6.1 inç ve 6.7 inç iPhone 14 modellerinin tanıtılmasına az zaman kala, telefonun orijinal silikon ve deri kılıfları sızdırıldı. iPhone 14 kılıflarının paylaşılmasıyla birlikte düz iPhone 14’ün büyük ekranlı modelinin ismi de netleşmiş oldu. Yüksek ihtimâl, iPhone 14 Max yerine iPhone 14 Plus modelini göreceğiz.

iPhone 14 kılıfları görüntülendi

iPhone 14 kılıflarını paylaşan kişi, her yeni iPhone tanıtımından önce orijinal kılıfları sızdırmasıyla bilinen Majin Bu. iPhone 14 Pro deri kılıf ve iPhone 14 silikon kılıf, birçok renk seçeneğiyle geliyor.

iPhone 14 deri kılıf renkleri

Parlak turuncu kahverengi, kızıl kahverengi, gece mavisi, siyah, köknar yeşili

iPhone 14 silikon kılıf renkleri

Gece yarısı, tebeşir pembesi, kırmızı, açık mor, sarı, mavi ve mürver

iPhone 14 ve 14 Pro renkleri

Bunlar, muhtemelen kılıfların isimleri olmayacak ancak renk seçeneklerini şimdiden görmüş olduk. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus renkleri henüz netlik kazanmadı; yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerinin olacağı söyleniyor. iPhone 13 renkleri arasında olan pembe bu sene olmayacak gibi görünüyor. Siyah muhtemelen gece yarısı, beyaz da muhtemelen yıldız ışığı rengi olacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max renkleri arasında; yeşil, mor, grafit, gümüş ve altın var. iPhone 14 Pro serisinin farklı tonda mor renkle gelmesi bekleniyor.

