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Geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 ailesini tanıtan Apple, serinin üst düzey Pro modellerinde kamera, delikli tasarım ve işlemci başta olmak üzere dikkat çeken değişikliklere imza attı. Şimdi de yeni telefonları satın alan birçok kullanıcı, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ilginç bir kamera sorununu ortaya çıkardı.

Apple'dan açıklama gelmedi

9to5Mac tarafından bildirilenlere göre bazı iPhone 14 Pro ve Pro Max sahipleri, Twitter, Reddit ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında cihaz kamerasının üçüncü taraf uygulamalarda garip davranışlar sergilediğini gösteren videolar paylaştı. Görüntülere bakıldığında ise yeni telefonların kamerasında titreme ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) modulünden ilginç bir ''cızırtı sesi'' geldiği göze çarpıyor.

Bilindiği üzere iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, kamera sarsıntısının etkisine karşı koymak için sensörü fiziksel olarak hareket ettiren ikinci nesil bir OIS sistemi kullanıyor. Bu nedenle yalnızca Instagram, TikTok ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda baş gösteren yeni sorunun donanımdan ziyade yazılım tarafında yaşandığını söyleyebiliriz.

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Sosyal medya platformlarında kullanıcılardan gelen tepkiler artmaya devam ederken, Apple cephesinden henüz yeni bir güncelleme veya resmi açıklama paylaşılmadı.

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iPhone 14 Pro'da can sıkan sorun: Kameradan ilginç sesler geliyor