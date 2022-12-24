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    Anlık Bildirim

    iPhone 14 Pro için iptal edilen GPU planı ortaya çıktı: Mühendislik hatası

    Apple'ın tepe kadrosu, mühendisleri memnun etmek konusunda zorlanıyor. Zira bu şirkette çalışan kişiler aşırı uzun olan çalışma saatlerinden ve aşırı stresten yakınıyor. Bu sorunlar ürünlere yansıyor.
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    A16 Bionic Tam Boyutta Gör
    Düzinecelerce mühendis Apple'ın kurallarını beğenmediğinden dolayı bu firmadan ayrıldı. Amerikan teknoloji devinin daha önce iPhone 14 Pro için yeni nesil olarak nitelendirilen bir grafik işlem birimi (GPU) üzerinde çalıştığı ancak bu projenin bazı mühendislerin yaptığı hatalar yüzünden iptal edildiği öğrenildi.

    iPhone 14 Pro aşırı hırsın kurbanı oldu

    Bu projenin iptal olmasına sebep olan mühendislerin iPhone 14 Pro'ya yeni özellikler ekleme konusunda gereğinden fazla hırslı olduğu ve hakkında çok fazla bilgi edinemediğimiz yeni GPU için geliştirilen prototiplerin beklenendan daha fazla güç tükettiği belirtildi.

    Apple'ın tepe kadrosu bu durumdan hiç hoşnut olmadı çünkü yeni nesil GPU'nun iPhone 14 Pro'nun batarya ömrünü oldukça kötü bir biçimde etkileyeceği ve hatta onu kullanılamaz hâle getireceği öngörüldü. Bu öngörünün en büyük dayanağı adı belli olmayan ilgili grafik işlem biriminin bu akıllı telefon için tasarlanan bataryanın çok ısınmasına sebep olacağının tahmin edilmesi.

    iPhone 14 Pro görseli Tam Boyutta Gör
    Şu an piyasada satılan iPhone 14 Pro'da A16 Bionic isimli bir çip mevcut. Bu çipte 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip olan 6 çekirdekli bir CPU var. Bu CPU'ya 5 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine eşlik ediyor.

    Bir iddiaya göre daha önce bu modelde kullanılması planlanan ilgili GPU hem donanım ivmesi teknolojisine (hardware-accelerate) hem de ışın izlemeye (ray tracing) ev sahipliği yapacaktı. Apple'ın bu projesini çöpe attıran mühendislerin yaptığı hatalar bu şirketin tarihinde eşi benzeri görülmemiş olaylar silsilesi olarak tanımlanıyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 2 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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