iPhone 14 Pro için iptal edilen GPU planı ortaya çıktı: Mühendislik hatası

iPhone 14 Pro aşırı hırsın kurbanı oldu
Bu projenin iptal olmasına sebep olan mühendislerin iPhone 14 Pro'ya yeni özellikler ekleme konusunda gereğinden fazla hırslı olduğu ve hakkında çok fazla bilgi edinemediğimiz yeni GPU için geliştirilen prototiplerin beklenendan daha fazla güç tükettiği belirtildi.
Apple'ın tepe kadrosu bu durumdan hiç hoşnut olmadı çünkü yeni nesil GPU'nun iPhone 14 Pro'nun batarya ömrünü oldukça kötü bir biçimde etkileyeceği ve hatta onu kullanılamaz hâle getireceği öngörüldü. Bu öngörünün en büyük dayanağı adı belli olmayan ilgili grafik işlem biriminin bu akıllı telefon için tasarlanan bataryanın çok ısınmasına sebep olacağının tahmin edilmesi.
Bir iddiaya göre daha önce bu modelde kullanılması planlanan ilgili GPU hem donanım ivmesi teknolojisine (hardware-accelerate) hem de ışın izlemeye (ray tracing) ev sahipliği yapacaktı. Apple'ın bu projesini çöpe attıran mühendislerin yaptığı hatalar bu şirketin tarihinde eşi benzeri görülmemiş olaylar silsilesi olarak tanımlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d