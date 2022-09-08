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    iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro'dan ne kadar güçlü? İşte ilk test sonuçları

    Apple'ın dün akşam tanıttığı A16 Bionic çipli iPhone 14 Pro modeli Geekbench testine girdi ve geçen yılki iPhone 13 Pro modeliyle karşılaştırıldı.               
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    iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro'dan ne kadar güçlü?
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    A16 Bionic çipe sahip yeni iPhone 14 Pro için yapılan Geekbench testi, cihazın geçen yılki iPhone 13 Pro'ya kıyasla çok az performans artışı gösterdiğini ortaya koydu.

    iPhone 14 Pro (model kodu iPhone15,3) için yapılan Geekbench test sonucu, yeni iPhone'un tek çekirdekte 1879 ve çok çekirdekte 4664 puan aldığını gösteriyor. iPhone 13 Pro ise tek çekirdekte 1707 ve çok çekirdekte 4659 puan almıştı. Bu da A16 Bionic çipli en yeni üst düzey iPhone'un, A15 Bionic çipli iPhone 13 Pro'ya kıyasla performansta "hafif bir artış" gösterdiğini ortaya koyuyor.

    Apple'a göre A16 Bionic telefonlardaki en hızlı çip

    A16 Bionic çipin en önemli özelliği, Apple'ın 4nm sürecine dayanan ilk çipi olması. Zira şirketin Mac için ürettiği M1 ve M2 Apple Silicon çipleri gibi A15 Bionic çipi de 5nm sürecine dayanıyor. Performanstaki küçük sıçramaya rağmen Apple, A16 Bionic çipin "akıllı telefonlardaki en hızlı çip" olduğunu söylüyor. Verilen bilgilere göre A16 Bionic, grafik yoğunoyunlar için %50'ye kadar daha fazla bellek bant genişliği sağlayabilen daha güçlü bir GPU'ya sahip. Ayrıca A16 Bionic'in, 4 nm sürecine göre üretilmiş olması aynı güçte daha az enerji tüketeceği anlamına geliyor.

    A16 Bionic ayrıca gelişmiş makine öğrenimi görevlerine güç sağlamak için 16 çekirdekli yeni bir Neural Engine de barındırıyor. CPU tarafında ise A16 Bionic, A15 Bionic ile aynı 6 çekirdek sayısına sahip, ancak Apple bunun "yeni bir 6 çekirdekli CPU" olduğunu söylüyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 6 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 1 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 4 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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