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    iPhone 14 Pro Max batarya testi sonuçları yayımlandı

    iPhone 14 Pro Max batarya testi ile sınandı. Kendisinin rakipleri arasında iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro, Pixel 7 ve Samsung Galaxy S22 Ultra var. Peki sonuçlar nasıl?
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    iPhone 14 Pro Max Tam Boyutta Gör
    Apple'ın en yeni modellerinden birisi olan iPhone 14 Pro Max ne yazık ki SIM hatası ile boğuşuyor. Bu konu hakkında donanımsal bir sorunun olmadığını söyleyen Apple'ın bu modeli bir batarya testine konuk oldu. 

     

    iPhone 14 Pro Max batarya testi sonuçları 

    Testin ilk aşamasında sınanması istenilen ilgili modellerin bir İnternet tarayıcısı ile olabildiğince fazla vakit geçirmesi amaçlandı.‌ iPhone 14 Pro‌ Max bu aşamada 19 saat 5 dakika boyunca dayanabildi. iPhone 14 Pro ise 16 saat 18 dakika boyunca ayakta kalabildi.

    Pixel 7 Pro'nun 14 saat 19 dakika, Pixel 7'nin 13 saat 56 dakika, Pixel 6 Pro'nun 13 saat 13 dakika direnebildiği bu testte Samsung Galaxy S22 Ultra'nın batarya performansı ise 13 saat 17 dakika.

    iPhone 14 Pro Tam Boyutta Gör
    Testin ikinci aşamasında YouTube'dan çeşitli videolar oynatıldı.Test edilen her modelin ekran parlaklığı yüzde 100 olarak ayarlandı. Videoların oynatılması için Wi-Fi ile hücresel veri etkinleştirildi.

    iPhone 14 Pro Max 11 saat ile birinci sırayı kaptı. İkinci sırada 9 saat 39 dakika boyunca çalışan Pixel 7 Pro var. Üçüncü sıraya baktığımızda 9 saat 14 dakikalık bir performans sunan iPhone 14 Pro'yu görüyoruz. 

    Dördüncü sıraya 9 saat 10 dakika boyunca videolar oynatan Pixel 6 Pro yerleşti. Son sırada ise Samsung Galaxy S22 Ultra var. Kendisinin 7 saat 27 dakika boyunca hiç durmadan video oynatabildiği tespit edildi.

    iPhone 14 Pro Max 4323 mAh'lik bir pil kapasitesine sahip. iPhone 14 Pro ise 3200 mAh'lik bir bataryadan besleniyor. Pixel 7 Pro, Pixel 6 Pro ve Galaxy S22 Ultra üçlüsü 5000 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor. Pixel 7'de ise 4355 mAh'lik bir batarya mevcut.

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