watchOS 9 güncellemesi, Apple Watch'larda Spotify akışını bozuyor

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Geçtiğimiz Pazartesi günü Apple, giyilebilir cihazlar için işletim sisteminin en son sürümü olan watchOS 9'u yayınladı. Bu güncelleme, Apple Watch Series 4 ve daha yeni modellerde kullanıma sunuldu. Ancak bir sorun olduğu ortaya çıktı.

Spotify, Apple Watch kullanıcılarını watchOS 9'a güncellememesi için uyardı

Apple Watch'ını watchOS 9'a güncelleyen kullanıcılar Spotify uygulamasıyla ilgili bir sorunla karşılaştı. Güncelleme, Spotify akışını bozan bir hataya sebep oluyor. Kullanıcı raporlarına göre, Apple Watch'ta Spotify akışı ilk dakika içinde çalışmayı durduruyor. Ancak yine de parça ilerleme çubuğu hareket etmeye devam ediyor. Sorun hem Wi-Fi hem de hücresel bağlantıda ortaya çıkıyor. Ancak Apple Watch'a indirilen Spotify medyasında sorun yok.

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Spotify, kullanıcılarına bir e posta göndererek güncelleme hakkında gerekli uyarıları yaptı. Gönderdiği e postada şirket, "WatchOS 9, Apple Watch'ta Spotify akışının durmasına neden olan bir hataya sebep oldu. Apple Watch kullanıcılarını, Apple sorun için bir düzeltme uygulayana kadar WatchOS 9 güncellemesini yüklememeye çağırıyoruz. Halihazırda etkilenen kullanıcılar, içeriklerini Apple Watch'larına indirebilir ve çevrimdışı olarak dinleyebilir veya telefonlarından akış gerçekleştirebilir." sözlerine yer verdi.

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watchOS 9 güncellemesi, Spotify akışını bozuyor