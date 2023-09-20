%80 sınırı!

Yeni ayar, kullanıcının günlük şarj rutinini öğrenerek iPhone’un sürekli %100 şarjda kalmasını önleyen İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliğinden farklı. Tüm iPhone 15 modellerinde Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı ve Şarj Etme - Şarj Optimizasyonu altından ulaşılabilen yeni seçenek, iPhone’un %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor; bu noktadan sonra telefon şarjı tamamen kesiyor.

iPhone 15 Pro modellerin şarj hızı belli oldu: Gelişme yok! 1 gün önce eklendi

Kullanıcıya iPhone’un pil sağlığını korumak için İyileştirilmiş Pil Şarjı veya %80 sınırı koyma veya kapatma seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, genelde pil sağlığını uzatmak için cihazlarını %40 - %80 arasında şarj etmeyi tercih ediyor. %80’den sonraki %20’lik dilimde genelde daha fazla enerji gerektiğinden ve daha fazla ısı üretildiğinden kullanıcılar genel olarak %100 şarj etmekten kaçınıyor.

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iPhone 15 modelleri yeni batarya sağlığı ayarıyla geliyor