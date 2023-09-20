iPhone 15 modelleri yeni batarya sağlığı ayarıyla geliyor

%80 sınırı!
Yeni ayar, kullanıcının günlük şarj rutinini öğrenerek iPhone’un sürekli %100 şarjda kalmasını önleyen İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliğinden farklı. Tüm iPhone 15 modellerinde Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı ve Şarj Etme - Şarj Optimizasyonu altından ulaşılabilen yeni seçenek, iPhone’un %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor; bu noktadan sonra telefon şarjı tamamen kesiyor.
Kullanıcıya iPhone’un pil sağlığını korumak için İyileştirilmiş Pil Şarjı veya %80 sınırı koyma veya kapatma seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, genelde pil sağlığını uzatmak için cihazlarını %40 - %80 arasında şarj etmeyi tercih ediyor. %80’den sonraki %20’lik dilimde genelde daha fazla enerji gerektiğinden ve daha fazla ısı üretildiğinden kullanıcılar genel olarak %100 şarj etmekten kaçınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.