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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 modelleri yeni batarya sağlığı ayarıyla geliyor

    Apple'ın yeni telefonları, pil sağlığını korumak için kullanıcıya yeni bir seçenek sunuyor. Yeni batarya sağlığı ayarı, iPhone 15 ve 15 Pro modellerinde mevcut. 
    iphone 15 pil şarj %80 sınır Tam Boyutta Gör
    Tüm iPhone ve iPhone 15 Pro modelleri, etkinleştirildiğinde telefonun %80 şarj seviyesini aşmasını önleyen yeni pil sağlığı ayarı sunuyor.

    %80 sınırı!

    Yeni ayar, kullanıcının günlük şarj rutinini öğrenerek iPhone’un sürekli %100 şarjda kalmasını önleyen İyileştirilmiş Pil Şarjı özelliğinden farklı. Tüm iPhone 15 modellerinde Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı ve Şarj Etme - Şarj Optimizasyonu altından ulaşılabilen yeni seçenek, iPhone’un %80’e kadar şarj olmasını sağlıyor; bu noktadan sonra telefon şarjı tamamen kesiyor.

    Kullanıcıya iPhone’un pil sağlığını korumak için İyileştirilmiş Pil Şarjı veya %80 sınırı koyma veya kapatma seçeneği sunuluyor. Kullanıcılar, genelde pil sağlığını uzatmak için cihazlarını %40 - %80 arasında şarj etmeyi tercih ediyor. %80’den sonraki %20’lik dilimde genelde daha fazla enerji gerektiğinden ve daha fazla ısı üretildiğinden kullanıcılar genel olarak %100 şarj etmekten kaçınıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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