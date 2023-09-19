iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?

iPhone 15 Pro için en çok Türkler çalışıyor
Türkiye, 2020'den beri zirvede
Öte yandan Türkiye, bir süredir bu alanda zirvede bulunuyor. Türkiye, 2020 yılından beri iPhone İndex listesinin tepesinde bulunuyor. Yıllara göre çalışılması gereken gün sayısı ise şu şekilde:
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- 2022: 146,7 gün
- 2021: 92,5 gün
- 2020: 103,8 gün
- 2019: 89,1 gün
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.