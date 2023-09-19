Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almaya başlayacak. Apple, bu nesilde fiyat artışı yapmazken çok da fazla değişiklik sunmadı. Buna rağmen kullanıcıların iPhone 15 serisine olan ilgisi oldukça yüksek görünüyor. Öyle ki iPhone 15 Pro Max stokları çoktan tükenmiş durumda. Peki iPhone 15 Pro için Türkiye’de ve dünyada kaç gün çalışmak gerekiyor?

iPhone 15 Pro için en çok Türkler çalışıyor

Tam Boyutta Gör Picodi tarafından yapılan bir araştırma, 128 GB kapasiteli iPhone 15 Pro modelini satın almak için her ülkede ne kadar süre çalışılması gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmada gün sayısının hesaplanması için Apple’ın o ülkede bulunan fiyatları ve yine ülkenin aylık ortalama ücreti ele alınıyor.

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Buna göre iPhone 15 Pro satın almak için en fazla çalışılan ülke bir kez daha Türkiye oldu. iPhone 15 Pro için, Türkiye’de 123.7 gün çalışmak gerekiyor. Listenin ikinci sırasında ise 79.5 gün ile Filipinler ve 66.6 gün ile Brezilya bulunuyor. En az çalışılan ülkeler arasında zirvede ise sadece 4.2 gün ile İsviçre, 5,3 gün ile Amerika ve 6,3 gün ile Avustralya bulunuyor.

Türkiye, 2020'den beri zirvede

Öte yandan Türkiye, bir süredir bu alanda zirvede bulunuyor. Türkiye, 2020 yılından beri iPhone İndex listesinin tepesinde bulunuyor. Yıllara göre çalışılması gereken gün sayısı ise şu şekilde:

2023: 123,7 gün

2022: 146,7 gün

2021: 92,5 gün

2020: 103,8 gün

2019: 89,1 gün

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iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?