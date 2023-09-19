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    iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?

    Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Peki yakında satışa çıkacak olan iPhone 15 Pro için Türkiye’de ve dünyada kaç gün çalışmak gerekiyor?
    iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisi önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almaya başlayacak. Apple, bu nesilde fiyat artışı yapmazken çok da fazla değişiklik sunmadı. Buna rağmen kullanıcıların iPhone 15 serisine olan ilgisi oldukça yüksek görünüyor. Öyle ki iPhone 15 Pro Max stokları çoktan tükenmiş durumda. Peki iPhone 15 Pro için Türkiye’de ve dünyada kaç gün çalışmak gerekiyor?

    iPhone 15 Pro için en çok Türkler çalışıyor

    iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor? Tam Boyutta Gör
    Picodi tarafından yapılan bir araştırma, 128 GB kapasiteli iPhone 15 Pro modelini satın almak için her ülkede ne kadar süre çalışılması gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmada gün sayısının hesaplanması için Apple’ın o ülkede bulunan fiyatları ve yine ülkenin aylık ortalama ücreti ele alınıyor.

    iPhone 15 Pro almak için Türkiye’de kaç gün çalışmak gerekiyor?
    Buna göre iPhone 15 Pro satın almak için en fazla çalışılan ülke bir kez daha Türkiye oldu. iPhone 15 Pro için, Türkiye’de 123.7 gün çalışmak gerekiyor. Listenin ikinci sırasında ise 79.5 gün ile Filipinler ve 66.6 gün ile Brezilya bulunuyor. En az çalışılan ülkeler arasında zirvede ise sadece 4.2 gün ile İsviçre, 5,3 gün ile Amerika ve 6,3 gün ile Avustralya bulunuyor.

    Türkiye, 2020'den beri zirvede

    Öte yandan Türkiye, bir süredir bu alanda zirvede bulunuyor. Türkiye, 2020 yılından beri iPhone İndex listesinin tepesinde bulunuyor. Yıllara göre çalışılması gereken gün sayısı ise şu şekilde:

    • 2023: 123,7 gün
    • 2022: 146,7 gün
    • 2021: 92,5 gün
    • 2020: 103,8 gün
    • 2019: 89,1 gün
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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