iPhone 15 Pro ve Pro Max için kötü haber: Kilit özellik rafa kaldırıldı!

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında çıkan sayısız haberlerin en büyük ortak noktası katı hal düğmeleriydi. Apple’ın mevcut fiziksel tuşların yerine bu dokunmatik tuş tasarımını getireceği iddia ediliyordu. Ancak farklı yeni gelen raporlar bu özelliğin bazı sorunlar nedeniyle rafa kaldırıldığını belirtiyor.

iPhone 15 Pro ailesi kilit özelliğini kaybetmiş olabilir

Tam Boyutta Gör Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan en son bilgilere göre, yeni nesil iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, "seri üretim öncesi çözülmemiş teknik sorunlar" nedeniyle artık katı hal düğmelerine sahip olmayacak. Katı hal düğmelerinin çalışma mantığı ise iPhone 7’nin ana ekran tuşuyla aynı. iPhone 15 Pro ailesinde bulunacak olan iki ek Taptic Engine ile tuşlara basma hissi simüle edilerek dokunsal geri bildirim sağlanacaktı. Sorunlar nedeniyle katıl hal düğmelerin iPhone 15 Pro ailesine yetişmeyeceği ancak iPhone 16 serisinde özelliği göreceğimiz belirtiliyor.

iPhone 15 Pro Max, incecik çerçeveye sahip olacak 3 gün önce eklendi

Yaşanılan teknik sorunun ne olduğu bilinmiyor ancak mühendislik test cihazlarında ortaya çıktığı aktarılıyor. Dolayısıyla seri üretim öncesi Apple’ın tedarik kanalında değişikliğe giderek geleneksel fiziksel tuş tasarımına dönmesi muhtemel. Bununla birlikte iPhone'lar için Taptic Engine ile ilgili bileşenleri üreten Cirrus Logic ve AAC Technologies’in bu değişiklik sonrasında zor duruma düşeceği de söyleniyor.

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iPhone 15 Pro ve Pro Max’in kilit özelliği rafa kaldırıldı!