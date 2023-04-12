iPhone 15 Pro ve Pro Max için kötü haber: Kilit özellik rafa kaldırıldı!

iPhone 15 Pro ailesi kilit özelliğini kaybetmiş olabilir
Yaşanılan teknik sorunun ne olduğu bilinmiyor ancak mühendislik test cihazlarında ortaya çıktığı aktarılıyor. Dolayısıyla seri üretim öncesi Apple’ın tedarik kanalında değişikliğe giderek geleneksel fiziksel tuş tasarımına dönmesi muhtemel. Bununla birlikte iPhone'lar için Taptic Engine ile ilgili bileşenleri üreten Cirrus Logic ve AAC Technologies’in bu değişiklik sonrasında zor duruma düşeceği de söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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