iPhone 15 Pro, ekran parlaklığında zirve yapacak: 2500 nit!

Tam Boyutta Gör Samsung Display’in ürettiği en yeni OLED panel, maksimum 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu panel iPhone 14 Pro serisinde ve Samsung’un kendi modelleri hariç birkaç Android telefonda kullanılıyor. Şirket, şimdi daha da parlak yeni nesil OLED paneli üzerinde çalışıyor.

Galaxy S23 Ultra ekranı iPhone 14 Pro Max ile rekabet edemeyecek 1 ay önce eklendi

2500 nit maksimum parlaklık!

Samsung Display’in akıllı telefonlar için yeni nesil OLED panelinin 2500 nit gibi muazzam bir parlaklığa ulaştığı söyleniyor. Apple ile ilgili bilgiler paylaşan güvenilir bir tipster, bu yeni OLED panelin bu yıl tanıtılacak iPhone 15 Pro Max modelinde kullanılabileceğini söylüyor. HDR içeriklerde dış mekan görünürlüğünü ve gerçekçiliği önemli ölçüde artıracak. Ancak ekran parlaklığının %25 daha yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Algılanan gerçek parlaklık farkı sayılardan daha düşük olacaktır.

Samsung kendi telefonlarında kullanmayacak

Samsung Display’in üst seviye OLED ekranları genellikle Galaxy S veya Galaxy Note serisi telefonlarla piyasaya çıktı. Ancak geçtiğimiz yıl üreticinin 2000 nit OLED ekranını ilk kullanan Apple oldu. Telefonun üreticisi Samsung MX, Galaxy S23 telefonlarda aynı paneli kullanmadı. Dolayısıyla Galaxy S24 Ultra’da 2500 nitlik bir ekran görmememiz muhtemel.

Apple Watch ekranını da üretecek

Samsung, her nesilde yeni OLED panelleriyle tutarlı iyileştirmeler sunuyor ve LG Display, CSOT gibi rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Yeni nesil Apple Watch Ultra’nın microLED ekranı da Samsung’a ait olacak.

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iPhone 15 Pro Max, ekran parlaklığında zirve yapacak: 2500 nit!