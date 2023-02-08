iPhone 15 Pro, ekran parlaklığında zirve yapacak: 2500 nit!

- 2500 nit maksimum parlaklık!
- Samsung kendi telefonlarında kullanmayacak
- Apple Watch ekranını da üretecek
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2500 nit maksimum parlaklık!
Samsung Display’in akıllı telefonlar için yeni nesil OLED panelinin 2500 nit gibi muazzam bir parlaklığa ulaştığı söyleniyor. Apple ile ilgili bilgiler paylaşan güvenilir bir tipster, bu yeni OLED panelin bu yıl tanıtılacak iPhone 15 Pro Max modelinde kullanılabileceğini söylüyor. HDR içeriklerde dış mekan görünürlüğünü ve gerçekçiliği önemli ölçüde artıracak. Ancak ekran parlaklığının %25 daha yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Algılanan gerçek parlaklık farkı sayılardan daha düşük olacaktır.
Samsung kendi telefonlarında kullanmayacak
Samsung Display’in üst seviye OLED ekranları genellikle Galaxy S veya Galaxy Note serisi telefonlarla piyasaya çıktı. Ancak geçtiğimiz yıl üreticinin 2000 nit OLED ekranını ilk kullanan Apple oldu. Telefonun üreticisi Samsung MX, Galaxy S23 telefonlarda aynı paneli kullanmadı. Dolayısıyla Galaxy S24 Ultra’da 2500 nitlik bir ekran görmememiz muhtemel.
Apple Watch ekranını da üretecek
Samsung, her nesilde yeni OLED panelleriyle tutarlı iyileştirmeler sunuyor ve LG Display, CSOT gibi rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Yeni nesil Apple Watch Ultra’nın microLED ekranı da Samsung’a ait olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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