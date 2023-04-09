iPhone 15 Pro Max, son derece ince çerçeveye sahip olacak

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro Max’in en ince çerçeveli akıllı telefon olacağı iddia ediliyor. Sızdırılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max camı, ekran çerçevesinin inceldiğini gösteriyor. Peki, iPhone 14 Pro’ya kıyasla çerçeveler ne kadar ince olacak?

iPhone 15 Pro yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı 20 sa. önce eklendi

Ice Universe, Mart ayı ortasında iPhone 15 Pro Max’in 1.55mm incelikle rekor kıracağı, şimdiye kadar çıkan tüm akıllı telefonlar arasında en ince çerçeveye sahip model olacağı yönünde paylaşımda bulunmuştu. Haftalar sonra bunu kanıtlayan görseller geldi.

Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar, üç iPhone modelinin (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro) cam koruyucularını gösteriyor. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana gösteren görseller, siyah çerçeveyi daha iyi karşılaştırmamızı sağlıyor. Daha önce paylaşıldığı gibi, iPhone 14 Pro’nun 2.1mm çerçeveye sahipken, iPhone 15 Pro, 1.55mm çerçeve sahip olduğu görülüyor.

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iPhone 15 Pro Max, incecik çerçeveye sahip olacak