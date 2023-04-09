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    iPhone 15 Pro Max, son derece ince çerçeveye sahip olacak

    Apple'ın iPhone 15 serisinde ekran çerçevesini incelttiği zaten biliniyordu ancak sosyal medyada yeni paylaşılan görseller iPhone 15 Pro Max camını açıkça gösteriyor.
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    iphone 15 pro çok ince çerçeveye sahip olacak Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro Max’in en ince çerçeveli akıllı telefon olacağı iddia ediliyor. Sızdırılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max camı, ekran çerçevesinin inceldiğini  gösteriyor. Peki, iPhone 14 Pro’ya kıyasla çerçeveler ne kadar ince olacak?

    Ice Universe, Mart ayı ortasında iPhone 15 Pro Max’in 1.55mm incelikle rekor kıracağı, şimdiye kadar çıkan tüm akıllı telefonlar arasında en ince çerçeveye sahip model olacağı yönünde paylaşımda bulunmuştu. Haftalar sonra bunu kanıtlayan görseller geldi.

    Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar, üç iPhone modelinin (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro) cam koruyucularını gösteriyor. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana gösteren görseller, siyah çerçeveyi daha iyi karşılaştırmamızı sağlıyor. Daha önce paylaşıldığı gibi, iPhone 14 Pro’nun 2.1mm çerçeveye sahipken, iPhone 15 Pro, 1.55mm çerçeve sahip olduğu görülüyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 17 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 18 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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