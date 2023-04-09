iPhone 15 Pro Max, son derece ince çerçeveye sahip olacak

Ice Universe, Mart ayı ortasında iPhone 15 Pro Max’in 1.55mm incelikle rekor kıracağı, şimdiye kadar çıkan tüm akıllı telefonlar arasında en ince çerçeveye sahip model olacağı yönünde paylaşımda bulunmuştu. Haftalar sonra bunu kanıtlayan görseller geldi.
Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraflar, üç iPhone modelinin (iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Pro) cam koruyucularını gösteriyor. iPhone 14 Pro ile iPhone 15 Pro’yu yan yana gösteren görseller, siyah çerçeveyi daha iyi karşılaştırmamızı sağlıyor. Daha önce paylaşıldığı gibi, iPhone 14 Pro’nun 2.1mm çerçeveye sahipken, iPhone 15 Pro, 1.55mm çerçeve sahip olduğu görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı