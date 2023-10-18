Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan iOS 17.0.3 güncellemesiyle iPhone 15 Pro'da yaşanan ısınma sorunlarına çözüm getirdi. Öte yandan her iki telefon, renk değiştiren titanyum çerçeve ve hoparlör gibi sorunlar ile gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdi de bunlar arasına bir yenisi daha eklenmiş olabilir. Reddit ve Apple destek forumlarındaki kullanıcılar, ekranda kalıcı iz oluştuğunu söylüyor.

iPhone 15 Pro Max'te yeni sorun: Ekran yanması

Bilmeyenler için Burn-in veya ekran yanması sorunu, OLED panellerin en büyük sorunlarından biri niteliğinde. Günümüzde üreticiler bu sorunu büyük ölçüde hafifletmiş olsa da, tamamıyla çözülmüş değil. Niketim yüksek sıcaklık gibi faktörler de bu süreci hızlandırıyor. Ancak buradaki ilginç nokta iPhone 15 Pro Max'in daha yeni satışa çıkmış olması.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Reddit, X ve Apple destek forumlarında iPhone 15 Pro Max'in ekran yanmasına dair şikayetler hızla artıyor. Ancak bu sorunun ne kadar yaygın olduğuna dair kesin bir bilgi mevcut değil. Bu noktada bir MacRumors forumu kullanıcısı, iPhone 15 Pro Max'i yalnızca 14 gün kullandıktan sonra ekran yanması yaşadığını belirtti.

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iPhone 15 Pro Max'i yalnızca internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek ve video izlemek için kullandığını belirten bir başka kulkanıcı ise, telefon ekranında oluşan gölgelenmeyi gösteren görüntüler paylaştı. Ancak sorundan etkilenmen tüm kullanıcılar, cihazlarının ücretsiz bir biçimde değiştiğini söylüyor. Dolayısıyla benzer bir durumda kullanıcıların resmi web sitesi veya bir Apple Store aracılığıyla Apple ile iletişime geçmelerini öneriyoruz.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, yeni sorunu iPhone 15 serisinde yaşanan aşırı ısınma sorunları ile ilişkilendirdi. Diğer tarafta Apple ise, sorunun hangi modeller özelinde yaşandığına dair henüz bir açıklama paylaşmadı. Ancak mevcut raporlar yaygın olmadığını gösteriyor. Aksi olduğu taktirde, bir dizi cihazın geri çağrıldığını görebiliriz.

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iPhone 15 Pro Max'te yeni sorun: Ekran yanması