iPhone 15 Pro Max'te yeni sorun: Ekran yanması
Bilmeyenler için Burn-in veya ekran yanması sorunu, OLED panellerin en büyük sorunlarından biri niteliğinde. Günümüzde üreticiler bu sorunu büyük ölçüde hafifletmiş olsa da, tamamıyla çözülmüş değil. Niketim yüksek sıcaklık gibi faktörler de bu süreci hızlandırıyor. Ancak buradaki ilginç nokta iPhone 15 Pro Max'in daha yeni satışa çıkmış olması.
iPhone 15 Pro Max'i yalnızca internette gezinmek, e-postaları kontrol etmek ve video izlemek için kullandığını belirten bir başka kulkanıcı ise, telefon ekranında oluşan gölgelenmeyi gösteren görüntüler paylaştı. Ancak sorundan etkilenmen tüm kullanıcılar, cihazlarının ücretsiz bir biçimde değiştiğini söylüyor. Dolayısıyla benzer bir durumda kullanıcıların resmi web sitesi veya bir Apple Store aracılığıyla Apple ile iletişime geçmelerini öneriyoruz.
Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, yeni sorunu iPhone 15 serisinde yaşanan aşırı ısınma sorunları ile ilişkilendirdi. Diğer tarafta Apple ise, sorunun hangi modeller özelinde yaşandığına dair henüz bir açıklama paylaşmadı. Ancak mevcut raporlar yaygın olmadığını gösteriyor. Aksi olduğu taktirde, bir dizi cihazın geri çağrıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.