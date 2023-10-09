Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinde daha iyi 5G performansı için Qualcomm’un yeni X70 modemine geçiş yaptığı biliniyordu. iFixit ekibi, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de aynı modemin kullanıldığını ortaya çıkardı.

iPhone 15 serisi Qualcomm X70 modem kullanıyor

iFixit, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro modelinin kamerasını mikroskopla inceledi. iFixit’ten Shahram Mokhtari’ye göre, Apple geçen yıl Pro modellerinin anakartını bu seneki baz modellere entegre etmedi. Düz iPhone 15 modelleri de yükseltildi. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max, serideki tüm modeller Qualcomm’un X70 modemini kullanıyor. iPhone 14 serisinde de Qualcomm X65 modem kullanılmıştı. Apple, bu geleneği sürdürüyor.

Qualcomm X70 modem neler sunuyor?

Qualcomm X70 modem, 5G performansında önemli iyileştirmeler sunuyor. Güncel test sonuçlarına göre, iPhone 15, önceki seriye kıyasla %24’e kadar daha yüksek 5G hızları sunuyor. X70 modem, daha yüksek hızlarda internet bağlantısı sunmasının yanında güç tüketimini azaltma, baz istasyonundan uzakta daha iyi performans sunma, 5G taşıyıcı toplamada iyileştirme getiriyor.

Qualcomm ile Apple anlaşması

Qualcomm’un açıklamasına göre, Apple, iPhone’lar için 2026 yılına kadar Qualcomm’un 5G modemlerini kullanacak.

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iPhone 15 yeni Qualcomm modemle daha hızlı 5G performansı sunuyor