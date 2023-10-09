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    iPhone 15, yeni Qualcomm modemle daha hızlı 5G performansı sunuyor

    iFixit ekibi Apple'ın yeni telefonlarını parçalarına ayırdı ve iPhone 15 serisinde kullanılan modem ortaya çıktı. iPhone 15 ve 15 Pro'larda 5G performansını artıran yeni Qualcomm modem kullanılıyor.

    Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinde daha iyi 5G performansı için Qualcomm’un yeni X70 modemine geçiş yaptığı biliniyordu. iFixit ekibi, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinde de aynı modemin kullanıldığını ortaya çıkardı.

    iPhone 15 serisi Qualcomm X70 modem kullanıyor

    iFixit, geçtiğimiz günlerde iPhone 15 Pro modelinin kamerasını mikroskopla inceledi. iFixit’ten Shahram Mokhtari’ye göre, Apple geçen yıl Pro modellerinin anakartını bu seneki baz modellere entegre etmedi. Düz iPhone 15 modelleri de yükseltildi. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max, serideki tüm modeller Qualcomm’un X70 modemini kullanıyor. iPhone 14 serisinde de Qualcomm X65 modem kullanılmıştı. Apple, bu geleneği sürdürüyor.

    Qualcomm X70 modem neler sunuyor?

    Qualcomm X70 modem, 5G performansında önemli iyileştirmeler sunuyor. Güncel test sonuçlarına göre, iPhone 15, önceki seriye kıyasla %24’e kadar daha yüksek 5G hızları sunuyor. X70 modem, daha yüksek hızlarda internet bağlantısı sunmasının yanında güç tüketimini azaltma, baz istasyonundan uzakta daha iyi performans sunma, 5G taşıyıcı toplamada iyileştirme getiriyor.

    Qualcomm ile Apple anlaşması

    Qualcomm’un açıklamasına göre, Apple, iPhone’lar için 2026 yılına kadar Qualcomm’un 5G modemlerini kullanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 14 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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