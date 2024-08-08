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    iPhone 16'nın prototip videosu paylaşıldı: İşte tasarımı ve renk seçenekleri

    iPhone 16 prototiplerinden oluşan bir inceleme videosu paylaşıldı. Peki Apple'ın yeni nesil iPhone serisi nasıl görünüyor? İşte iPhone 16 tasarımı ve renk seçenekleri...
    iPhone 16 çıkmadan videosu paylaşıldı! İşte renkler ve tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni nesil iPhone modellerini önümüzdeki Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda dört modelin görücüye çıkması beklenirken, yakın tarihte iPhone 16'nın prototip görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise bu örnek cihazlardan oluşan bir inceleme videosu yayınlandı. Yeni nesil iPhone'lar bilindik form faktörünün korurken, yeniden tasarlanmış kamera modülü ve dahili donanım iyileştirmeleri ile geliyor

    iPhone 16 çıkmadan videosu paylaşıldı

    Paylaşılan video, iPhone 16'nın beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacağını doğruluyor. Bu kapsamda Apple, iPhone 15‘te yer alan sarı rengi Beyaz ile değiştirmiş duruyor. Arka tarafta ise, çapraz kamera yerleşimi yerine sensörlerin dikey olarak hizalandığını görüyoruz. 

    Bilmeyenler için iPhone 16 modellerinde tuş düzeninin de değişeceği konuşuluyor. Dolayısıyla sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ve Yakalama düğmesi ile karşılaşacağız. Videoda ise bunu görebiliyoruz. Boyut açısından, iPhone 16’nın iPhone 15 ile aynı 147.63 x 71.62 x 7.8 boyutlara sahip olması bekleniyor. Ekran kenarları ise 2.0497 mm kalınlığında olacak. 

    iPhone 16 beklenen özellikleri

    Daha önceki sızıntılara göre Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

    Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, temel sürümler A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.

    iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

    Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 tanıtım tarihi 10 Eylül olacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği ise 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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