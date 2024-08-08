iPhone 16'nın prototip videosu paylaşıldı: İşte tasarımı ve renk seçenekleri

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni nesil iPhone modellerini önümüzdeki Eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda dört modelin görücüye çıkması beklenirken, yakın tarihte iPhone 16'nın prototip görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz saatlerde ise bu örnek cihazlardan oluşan bir inceleme videosu yayınlandı. Yeni nesil iPhone'lar bilindik form faktörünün korurken, yeniden tasarlanmış kamera modülü ve dahili donanım iyileştirmeleri ile geliyor

iPhone 16 çıkmadan videosu paylaşıldı

Paylaşılan video, iPhone 16'nın beyaz, siyah, mavi, yeşil ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulacağını doğruluyor. Bu kapsamda Apple, iPhone 15‘te yer alan sarı rengi Beyaz ile değiştirmiş duruyor. Arka tarafta ise, çapraz kamera yerleşimi yerine sensörlerin dikey olarak hizalandığını görüyoruz.

Bilmeyenler için iPhone 16 modellerinde tuş düzeninin de değişeceği konuşuluyor. Dolayısıyla sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ve Yakalama düğmesi ile karşılaşacağız. Videoda ise bunu görebiliyoruz. Boyut açısından, iPhone 16’nın iPhone 15 ile aynı 147.63 x 71.62 x 7.8 boyutlara sahip olması bekleniyor. Ekran kenarları ise 2.0497 mm kalınlığında olacak.

iPhone 16 beklenen özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, temel sürümler A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 tanıtım tarihi 10 Eylül olacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği ise 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

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