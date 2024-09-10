Hayal kırıklığı: iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce iPhone 16 serisini resmen tanıttı. Yeni iPhone 16 modelleri Apple’a göre şimdiye kadar yaptıkları en iyi iPhone konumunda. Ancak firma özellikle iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde çağ dışı özellikler bulundurarak bazı büyük hayal kırıklıklarına neden oluyor. Bunlardan birisi de USB-C konnektörü aracılığıyla desteklenen veri aktarım hızları.

iPhone 16 ama USB 2

Günümüz mobil dünyasında hız artık en önemli detaylardan birisi zira tükettiğimiz ve ürettiğimiz verilerin boyutu hızla artıyor. Bununla birlikte bu cihazlar artık profesyonel işler için de kullanılabiliyor. Ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri USB-C konnektörü aracılığıyla desteklenen veri aktarım hızlarında çağı yakalamaktan çok uzak.

Tam Boyutta Gör Bu cihazlar 60 kare 4K Dolby Vision video kaydı yapabilme gibi yeteneklere sahip olsa da USB-C konnektörü aracılığıyla USB 2 (480 Mbps’ye kadar) veri aktarım hızları sunuyor. Apple, USB 2 seviyesindeki aktarım hızını çok ama çok uzun zamandan beri iPhone’larda kullanıyor.

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iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tarafında ise veri aktarım hızı USB 3 (10 Gbps’e kadar) seviyesinde bulunuyor. USB-C konnektörü aracılığıyla USB 3 aktarım hızı esasında daha yeni, geçtiğimiz yılki iPhone 15 Pro modelleri ile gelmişti. Ondan önceki Pro modellerde de yine 480 Mbps’ye kadar aktarım hızları sunuluyordu.

Apple’ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde sunmuş olduğu bir diğer çağ dışı özellik ise Super Retina XDR ekranların halen 60 Hz yenileme hızında çalışıyor olması. Günümüzde giriş seviyesi Android telefonlarda bile 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızlarını görüyoruz.

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iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor