Hayal kırıklığı: iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor

iPhone 16 ama USB 2
Günümüz mobil dünyasında hız artık en önemli detaylardan birisi zira tükettiğimiz ve ürettiğimiz verilerin boyutu hızla artıyor. Bununla birlikte bu cihazlar artık profesyonel işler için de kullanılabiliyor. Ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri USB-C konnektörü aracılığıyla desteklenen veri aktarım hızlarında çağı yakalamaktan çok uzak.
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tarafında ise veri aktarım hızı USB 3 (10 Gbps’e kadar) seviyesinde bulunuyor. USB-C konnektörü aracılığıyla USB 3 aktarım hızı esasında daha yeni, geçtiğimiz yılki iPhone 15 Pro modelleri ile gelmişti. Ondan önceki Pro modellerde de yine 480 Mbps’ye kadar aktarım hızları sunuluyordu.
Apple’ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde sunmuş olduğu bir diğer çağ dışı özellik ise Super Retina XDR ekranların halen 60 Hz yenileme hızında çalışıyor olması. Günümüzde giriş seviyesi Android telefonlarda bile 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızlarını görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.