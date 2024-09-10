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    Hayal kırıklığı: iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor

    Apple, kısa bir süre önce iPhone 16 serisini resmen tanıttı. Yeni iPhone’lar “en gelişmiş” özellikler ile gelirken iPhone 16 ve 16 Plus’da bulunan USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor.
    iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa bir süre önce iPhone 16 serisini resmen tanıttı. Yeni iPhone 16 modelleri Apple’a göre şimdiye kadar yaptıkları en iyi iPhone konumunda. Ancak firma özellikle iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde çağ dışı özellikler bulundurarak bazı büyük hayal kırıklıklarına neden oluyor. Bunlardan birisi de USB-C konnektörü aracılığıyla desteklenen veri aktarım hızları.

    iPhone 16 ama USB 2

    Günümüz mobil dünyasında hız artık en önemli detaylardan birisi zira tükettiğimiz ve ürettiğimiz verilerin boyutu hızla artıyor. Bununla birlikte bu cihazlar artık profesyonel işler için de kullanılabiliyor. Ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri USB-C konnektörü aracılığıyla desteklenen veri aktarım hızlarında çağı yakalamaktan çok uzak.

    iPhone 16’da USB-C yine USB 2 hızında çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Bu cihazlar 60 kare 4K Dolby Vision video kaydı yapabilme gibi yeteneklere sahip olsa da USB-C konnektörü aracılığıyla USB 2 (480 Mbps’ye kadar) veri aktarım hızları sunuyor. Apple, USB 2 seviyesindeki aktarım hızını çok ama çok uzun zamandan beri iPhone’larda kullanıyor.

    iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max tarafında ise veri aktarım hızı USB 3 (10 Gbps’e kadar) seviyesinde bulunuyor. USB-C konnektörü aracılığıyla USB 3 aktarım hızı esasında daha yeni, geçtiğimiz yılki iPhone 15 Pro modelleri ile gelmişti. Ondan önceki Pro modellerde de yine 480 Mbps’ye kadar aktarım hızları sunuluyordu.

    Apple’ın iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde sunmuş olduğu bir diğer çağ dışı özellik ise Super Retina XDR ekranların halen 60 Hz yenileme hızında çalışıyor olması. Günümüzde giriş seviyesi Android telefonlarda bile 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızlarını görüyoruz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 21 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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