iPhone 16 serisi için sürpriz Apple Intelligence güncellemesi

Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta iPhone 16 serisini duyurdu. Yeni iPhone’lar iOS 18 yüklü olarak gelecek. Güncelleme önümüzdeki hafta önceki iPhone modellerine de gelecek ancak bu ilk sürüm Apple Intelligence özelliklerini içermeyecek. Apple yapay zeka özelliklerini iOS 18.1 beta ile test ediyor. iPhone 16 kullanıcıları ilk günden itibaren beta sürümüne güncelleme yapabilecek.

Apple Intelligence hangi iPhone'lara ne zaman gelecek? 2 gün önce eklendi

iPhone 16 için iOS 18.1 beta 3 yayınlandı

iOS 18.1, yazma araçları, kesintileri azaltma odak modu, bildirim özetleri gibi ilk Apple Intelligence özelliklerini içeriyor. Güncellemenin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 18'in ilk sürümü hiçbir Apple Intelligence özelliğini içermeyecek. ‌iPhone 16‌ modelleri için iOS 18.1 beta 3 sürümün yayınlama sebebi; şu anda ‌iPhone 15 Pro’ya iOS 18.1’i yüklemiş kişilerin, ‌iPhone 16 Pro Max‌, 16 Pro, 16 Plus ya da 16'ya geçince iCloud yedeklerini aktarabilmelerini sağlamak. Yedeği bir iPhone'dan diğerine aktarmak için her iki cihazın da aynı iOS sürümünü çalıştırmasını gerekiyor ve beta sürümleri söz konusu olduğunda bu süreç zorlu olabiliyor.

iPhone 16 çıkmadan güncelleme yayınlanmasının başka bir nedeni de; cihaza herkesten önce ulaşacak kişilerin Apple Intelligence özelliklerini de tanıtabilmesi.

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iPhone 16 modelleri çıkmadan güncelleme aldı