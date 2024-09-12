iPhone 16 serisi için sürpriz Apple Intelligence güncellemesi

iPhone 16 için iOS 18.1 beta 3 yayınlandı
iOS 18.1, yazma araçları, kesintileri azaltma odak modu, bildirim özetleri gibi ilk Apple Intelligence özelliklerini içeriyor. Güncellemenin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 18'in ilk sürümü hiçbir Apple Intelligence özelliğini içermeyecek. iPhone 16 modelleri için iOS 18.1 beta 3 sürümün yayınlama sebebi; şu anda iPhone 15 Pro’ya iOS 18.1’i yüklemiş kişilerin, iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, 16 Plus ya da 16'ya geçince iCloud yedeklerini aktarabilmelerini sağlamak. Yedeği bir iPhone'dan diğerine aktarmak için her iki cihazın da aynı iOS sürümünü çalıştırmasını gerekiyor ve beta sürümleri söz konusu olduğunda bu süreç zorlu olabiliyor.
iPhone 16 çıkmadan güncelleme yayınlanmasının başka bir nedeni de; cihaza herkesten önce ulaşacak kişilerin Apple Intelligence özelliklerini de tanıtabilmesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.