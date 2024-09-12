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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 serisi için sürpriz Apple Intelligence güncellemesi

    iPhone 16 çıkmadan ilk güncellemeyi aldı. Apple Intelligence'ı getiren iOS 18.1 betanın iPhone 15 Pro modelleri için yayınlanması beklenirken yeni iPhone 16 serisi için sürpriz bir güncelleme geldi.
    iphone 16 ios 18.1 beta 3 güncelleme Tam Boyutta Gör
    Apple, bu hafta iPhone 16 serisini duyurdu. Yeni iPhone’lar iOS 18 yüklü olarak gelecek. Güncelleme önümüzdeki hafta önceki iPhone modellerine de gelecek ancak bu ilk sürüm Apple Intelligence özelliklerini içermeyecek. Apple yapay zeka özelliklerini iOS 18.1 beta ile test ediyor. iPhone 16 kullanıcıları ilk günden itibaren beta sürümüne güncelleme yapabilecek.

    iPhone 16 için iOS 18.1 beta 3 yayınlandı

    iOS 18.1, yazma araçları, kesintileri azaltma odak modu, bildirim özetleri gibi ilk Apple Intelligence özelliklerini içeriyor. Güncellemenin Ekim ayında yayınlanması bekleniyor. iOS 18'in ilk sürümü hiçbir Apple Intelligence özelliğini içermeyecek. ‌iPhone 16‌ modelleri için iOS 18.1 beta 3 sürümün yayınlama sebebi; şu anda ‌iPhone 15 Pro’ya iOS 18.1’i yüklemiş kişilerin, ‌iPhone 16 Pro Max‌, 16 Pro, 16 Plus ya da 16'ya geçince iCloud yedeklerini aktarabilmelerini sağlamak. Yedeği bir iPhone'dan diğerine aktarmak için her iki cihazın da aynı iOS sürümünü çalıştırmasını gerekiyor ve beta sürümleri söz konusu olduğunda bu süreç zorlu olabiliyor.

    iPhone 16 çıkmadan güncelleme yayınlanmasının başka bir nedeni de; cihaza herkesten önce ulaşacak kişilerin Apple Intelligence özelliklerini de tanıtabilmesi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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