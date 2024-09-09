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    Apple iPhone 16’yı ve tüm yeni cihazlarını canlı yayında tanıtıyor

    iPhone 16 Pro, önemli iyileştirmelere rağmen aynı fiyattan satışa sunulabilir

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya tetraprizma periskop lensi eklemesine ve yeni A18 Pro işlemcisine rağmen aynı fiyattan satmaya devam edecek. 
    iPhone 16 Pro, önceki model ile aynı fiyattan satışa sunulabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone X'i tanıttığında 999 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı sunarak yeni bir ultra premium amiral gemisi kategorisi başlattı. Daha sonra ek ücret talep ederek daha büyük Max ve Ultra modelleriyle bu yaklaşımı devam ettirdi. Şirket, o zamanda beri küçük ekranlı Pro versiyonunu aynı fiyattan satmaya devam etti. En son söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro'nun temel modelinin fiyatını değiştirmeyecek ve 999 dolardan satışa sunacak.

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya tetraprizma periskop lensi eklemesine ve yeni A18 Pro işlemcisine rağmen aynı fiyattan satmaya devam edecek. Ek olarak iPhone 16 Pro'nun 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle geleceği iddiası bulunuyor. İddialar doğruysa bu, müşteriler için şüphesiz iyi bir haber.

    Bunun dışında, daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone 16 Pro, önceki modelden daha büyük bir ekranla (6,3 inç) gelecek. Border Reduction Structure teknolojisiyle çerçeveler inceleceği için telefonun boyutlarında artış olmayacak. iPhone 16 Pro ek olarak dokunmatik bir kamera butonuna ve %10 civarında büyük bir pile sahip olacak.

    Mark Gurman, bugün düzenlenecek Glowtime etkinliğinde duyurulacak olan iPhone 16 serisinin ana odağının yapay zeka ve A18 Pro çipi olacağını belirtiyor. Glowtime etkinliği saat 20:00'da başlayacak. Etkinliği DonanımHaber Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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