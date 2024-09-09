iPhone 16 Pro, önemli iyileştirmelere rağmen aynı fiyattan satışa sunulabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone X'i tanıttığında 999 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı sunarak yeni bir ultra premium amiral gemisi kategorisi başlattı. Daha sonra ek ücret talep ederek daha büyük Max ve Ultra modelleriyle bu yaklaşımı devam ettirdi. Şirket, o zamanda beri küçük ekranlı Pro versiyonunu aynı fiyattan satmaya devam etti. En son söylentiye göre Apple, iPhone 16 Pro'nun temel modelinin fiyatını değiştirmeyecek ve 999 dolardan satışa sunacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya tetraprizma periskop lensi eklemesine ve yeni A18 Pro işlemcisine rağmen aynı fiyattan satmaya devam edecek. Ek olarak iPhone 16 Pro'nun 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle geleceği iddiası bulunuyor. İddialar doğruysa bu, müşteriler için şüphesiz iyi bir haber.

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Bunun dışında, daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone 16 Pro, önceki modelden daha büyük bir ekranla (6,3 inç) gelecek. Border Reduction Structure teknolojisiyle çerçeveler inceleceği için telefonun boyutlarında artış olmayacak. iPhone 16 Pro ek olarak dokunmatik bir kamera butonuna ve %10 civarında büyük bir pile sahip olacak.

Mark Gurman, bugün düzenlenecek Glowtime etkinliğinde duyurulacak olan iPhone 16 serisinin ana odağının yapay zeka ve A18 Pro çipi olacağını belirtiyor. Glowtime etkinliği saat 20:00'da başlayacak. Etkinliği DonanımHaber Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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iPhone 16 Pro, önceki model ile aynı fiyattan satışa sunulabilir