iPhone 16 Pro, önemli iyileştirmelere rağmen aynı fiyattan satışa sunulabilir

Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPhone 16 Pro'ya tetraprizma periskop lensi eklemesine ve yeni A18 Pro işlemcisine rağmen aynı fiyattan satmaya devam edecek. Ek olarak iPhone 16 Pro'nun 256 GB başlangıç depolama kapasitesiyle geleceği iddiası bulunuyor. İddialar doğruysa bu, müşteriler için şüphesiz iyi bir haber.
Bunun dışında, daha önce de belirttiğimiz gibi iPhone 16 Pro, önceki modelden daha büyük bir ekranla (6,3 inç) gelecek. Border Reduction Structure teknolojisiyle çerçeveler inceleceği için telefonun boyutlarında artış olmayacak. iPhone 16 Pro ek olarak dokunmatik bir kamera butonuna ve %10 civarında büyük bir pile sahip olacak.
Mark Gurman, bugün düzenlenecek Glowtime etkinliğinde duyurulacak olan iPhone 16 serisinin ana odağının yapay zeka ve A18 Pro çipi olacağını belirtiyor. Glowtime etkinliği saat 20:00'da başlayacak. Etkinliği DonanımHaber Youtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.