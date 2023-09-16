Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

İşte Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile piyasaya sürülecek ilk cihaz:
Qualcomm, yakın bir zamanda Çin'de Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini piyasaya sürdü ve bu yonga setinden güç alacak ilk cihaz belli oldu. Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'nun bu yeni Snapdragon işlemciden güç alacağını doğruladı.
1,5K ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın 1800 nit'e kadar maksimum parlaklık seviyelerine ve mavi ışık koruma filtreleriyle birlikte 1920Hz frekans karartmasına sahip olması bekleniyor. Son olarak Redmi Note 13 Serisinin resmi lansmanının 21 Eylül'de Çin'de yapılması planlanıyor. Ayrıca serinin 2024 başlarında küresel pazarlara da sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.