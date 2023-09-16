Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni serisi Redmi Note 13'ten Redmi Note 13 Pro'nun bazı özellikleri, şirketin yayınladığı basın görselleri sayesinde onaylandı. Onaylanan özellikler arasında ise cihazın hangi yonga setinden güç alacağı da yer almakta.

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İşte Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile piyasaya sürülecek ilk cihaz:

Qualcomm, yakın bir zamanda Çin'de Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini piyasaya sürdü ve bu yonga setinden güç alacak ilk cihaz belli oldu. Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'nun bu yeni Snapdragon işlemciden güç alacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör 67W hızlı şarj desteğine sahip 5120mAh bataryadan güç alması beklenen Redmi Note 13 Pro'nun ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacağı da şirket tarafından onaylandı. Bu aynı zamanda Redmi Note 13 Pro'nun bir AMOLED ekrana sahip olacağı anlamına da geliyor.

1,5K ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın 1800 nit'e kadar maksimum parlaklık seviyelerine ve mavi ışık koruma filtreleriyle birlikte 1920Hz frekans karartmasına sahip olması bekleniyor. Son olarak Redmi Note 13 Serisinin resmi lansmanının 21 Eylül'de Çin'de yapılması planlanıyor. Ayrıca serinin 2024 başlarında küresel pazarlara da sunulması bekleniyor.

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