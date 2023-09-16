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    Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri onaylandı: İşte beklenen özellikler

    21 Eylül'de piyasaya sürülmesi beklenen Redmi Note 13 serisinden Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri, şirket tarafından onaylandı. İşte cihazın beklenen özellikleri:
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi'nin yeni serisi Redmi Note 13'ten Redmi Note 13 Pro'nun bazı özellikleri, şirketin yayınladığı basın görselleri sayesinde onaylandı. Onaylanan özellikler arasında ise cihazın hangi yonga setinden güç alacağı da yer almakta.

    İşte Snapdragon 7s Gen 2 yonga seti ile piyasaya sürülecek ilk cihaz:

    Qualcomm, yakın bir zamanda Çin'de Snapdragon 7s Gen 2 yonga setini piyasaya sürdü ve bu yonga setinden güç alacak ilk cihaz belli oldu. Xiaomi, Redmi Note 13 Pro'nun bu yeni Snapdragon işlemciden güç alacağını doğruladı. 

    Xiaomi Redmi Note 13 Pro'nun özellikleri onaylandı Tam Boyutta Gör
    67W hızlı şarj desteğine sahip 5120mAh bataryadan güç alması beklenen Redmi Note 13 Pro'nun ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacağı da şirket tarafından onaylandı. Bu aynı zamanda Redmi Note 13 Pro'nun bir AMOLED ekrana sahip olacağı anlamına da geliyor.

    1,5K ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen cihazın 1800 nit'e kadar maksimum parlaklık seviyelerine ve mavi ışık koruma filtreleriyle birlikte 1920Hz frekans karartmasına sahip olması bekleniyor. Son olarak Redmi Note 13 Serisinin resmi lansmanının 21 Eylül'de Çin'de yapılması planlanıyor. Ayrıca serinin 2024 başlarında küresel pazarlara da sunulması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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